Juegos Olímpicos de la Juventud: destacada actuación latinoamericana en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026

El ciclismo en ruta hizo su debut oficial en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la prueba femenina de 59 kilómetros, en la que el talento latinoamericano logró brillar. Dos ciclistas de la región consiguieron meterse dentro de las diez mejores en la prueba de ruta de las damas demostrando un alto nivel competitivo frente a las principales potencias juveniles del mundo.

La pedalista más destacada del continente americano fue la mexicana Nabyenka Valentina García, quien cruzó la línea de meta en una meritoria octava posición. Luego, entró la peruana Haru Quinto, en el noveno puesto para sellar el doble ingreso de Latinoamérica al top 10, mientras que la ecuatoriana Nahomi Yamilet Játiva también completó una sólida presentación al ubicarse en la casilla 15.



La mexicana Nabyenka Valentina García terminó 8° en la prueba de ruta femenina. (Foto © Dakar 2026)

Por su parte, la única colombiana en competencia, la antioqueña Salomé Vargas enfrentó el rigor del trazado y finalizó su participación en la posición 27°, arribando a la meta con una diferencia superior a los seis minutos respecto a la ganadora.

En la lucha por las medallas, el oro de esta histórica edición en territorio africano quedó en manos de la rusa Angelina Novolodskaya. El podio olímpico juvenil lo completaron la australiana Elsie Apps, merecedora de la presea de plata, y la checa Linda Sítková, quien se colgó el bronce.

Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

Ciclismo de Ruta | Prueba Femenina | Dakar – Dakar (59,5 km)