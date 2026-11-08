Paul Daumont se consagra tricampeón del Tour de Burkina Faso

Luego de diez exigentes días de competencia, el ciclista local Paul Daumont se coronó campeón del Tour de Burkina Faso al defender con éxito su liderato durante la jornada final. Con este triunfo frente a su público, el corredor burkinés alcanza un hito histórico al convertirse en tricampeón de la competencia, sumando esta corona a los títulos obtenidos previamente en las ediciones de 2023 y 2025.

El podio de la carrera africana, que no contó con participación colombiana, lo completaron el marroquí Youssef Bdadou y el sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

La última etapa de la carrera, un trazado en su mayoría llano de 111,4 kilómetros que unió la localidad de Dapelogo con la capital Uagadugú, se resolvió en favor del argelino Azzedine Lagab, quein demostró ser el más rápido en los metros finales para adjudicarse la victoria, la séptima de su país.

Cabe destacar que esta edición del Tour de Burkina Faso se desarrolló sin la presencia de corredores colombianos en el pelotón. De este modo, la carrera del calendario UCI cerró el telón consolidando la hegemonía de Paul Daumont en su tierra y ratificando el crecimiento del ciclismo africano en el calendario internacional.