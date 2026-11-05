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Tour Colombia Sistecrédito 2027: este sería el recorrido de las seis etapas por carreteras de Antioquia

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El Tour Colombia 2027 tendría de nuevo un recorrido por Antioquia de etapas llanas, de media montaña y un gran final en el Alto de Palmas, similar al del 2019.
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Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026: crono impecable de José Manuel Posada que lo deja segundo en la general

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El antioqueño José Manuel Posada, el mejor en la jornada cronometrada de la Vuelta Juvenil Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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La antioqueña Jessenia Meneses fue la mejor en la jornada cronometrada del Tour Femenino Sistecrédito 2026. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
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Medellín se viste de gala para el gran regreso del Tour Colombia RCN Sistecrédito en 2027

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Con la presencia de grandes figuras del ciclismo colombiano se presentó el Tour Colombia RCN Sistecrédito 2027. (Foto © FCC)
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