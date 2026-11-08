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Ruta

Giacomo Garavaglia conquista el Tour de Okinawa con Benjamín Prades en el Top 3

Publicado

Hace 2 horas

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El italiano Giacomo Garavaglia ganó el Tour de Okinawa 2026. (Foto © Astemo Utsunomiya Blitzen)
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Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026

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El antioqueño Juan Esteban Sánchez, actual campeón panamericano júnior de la ruta se clasificó 7° en la prueba de fondo de Dakar 2026. (Foto Archivo © RMC)
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Juegos Olímpicos de la Juventud: destacada actuación latinoamericana en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026

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Arrancó el ciclismo de ruta en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. (Foto © OIS / Will Palmer)
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Paul Daumont se consagra tricampeón del Tour de Burkina Faso

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8 noviembre, 2026

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El burkinés Paul Daumont se consagró campeón del Tour de Burkina Faso 2026. (Foto © Tour du Faso)
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