Ruta
Giacomo Garavaglia conquista el Tour de Okinawa con Benjamín Prades en el Top 3
Con victoria del italiano Giacomo Garavaglia (Swatt Club) concluyó el Tour de Okinawa 2026, tradicional clásica japonesa del calendario UCI, que contó con 200 kilómetros de recorrido. El corredor europeo le ganó en el sprint a sus seis compañeros de fuga.
El podio de la trigésima quinta edición de la carrera japonesa lo completaron el italiano Matteo Rengnani (Solution Tech NIPPO Rali) y el español Benjamín Prades (VC Fukuoka), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto.
En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) se clasificó en la casilla 47° a más de 17 minutos del ganador.
Garavaglia, que el año pasado había sido subcampeón, sucedió en el palmarés de la carrera al japonés Atsushi Oka, campeón del año pasado y de paso sumó el segundo título para Italia tras el conseguido por Alan Marangoni en 2018.
Resultados Tour de Okinawa (1.2)
Nago – Nago (200 km)
|1
|Giacomo Garavaglia
|Swatt Club
|4:50:11
|2
|Matteo Regnanti
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|3
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|m.t.
|4
|Yuhi Todome
|Aisan Racing Team
|,,
|5
|Daniel Whitehouse
|St George Continental Cycling Team
|m.t.
|6
|Masao Shimazaki
|Gunma Mammoth Racing Hiroshima
|m.t.
|7
|Yukiya Arashiro
|Solution Tech NIPPO Rali
|m.t.
|8
|Euro Kim
|LX Cycling Team
|0:26
|9
|Yudai Arashiro
|Kinan Racing Team
|0:26
|10
|Daiki Magosaki
|Victoire Hiroshima
|0:26
|47
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|17:07
Ruta
Juan Esteban Sánchez termina 7° en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
El pedalista colombiano Juan Esteban Sánchez firmó una destacada actuación en la prueba de ciclismo de ruta de los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026. La exigente competencia se llevó a cabo en las calles de la capital de Senegal sobre un trazado de 76,5 kilómetros, donde el representante nacional demostró su talento y entrega ante la élite juvenil del mundo.
Durante todo el trayecto, Sánchez supo leer los movimientos de carrera y mantenerse competitivo frente a las principales potencias del pelotón internacional. Su presentación en territorio senegalés dejó en alto el ciclismo colombiano y con muy buenas sensaciones para la lo que viene en la contrarreloj individual.
En la definición por las medallas de esta histórica edición olímpica celebrada en continente africano, la presea dorada quedó en poder del belga Daan Wilmsen, quien impuso condiciones en el remate final. El podio juvenil lo completaron el ruso Stepan Bortnik, ganador de la medalla de plata, y el australiano Caleb McKenzie, quien se quedó con el bronce.
El joven antioqueño Juan Esteban Sánchez tendrá otra oportunidad de colgarse una medalla este 10 de noviembre, cuando se diputen las pruebas contra el cronómetro por las calles de Senegal.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Prueba Masculina | Dakar – Dakar (76,5 km)
|1
|Daan Wilmsen
|Belgium
|1:47:04
|2
|Stepan Bortnik
|Russia
|m.t.
|3
|Caleb Mckenzie
|Australia
|m.t.
|4
|Timotej Michalik
|Slovakia
|m.t.
|5
|Gianluigi Zamudio
|Mexico
|0:06
|6
|Ričards Hansons
|Latvia
|0:26
|7
|Juan Esteban Sánchez
|Colombia
|0:26
|8
|Matteo Zambelli
|Austria
|0:26
|9
|Rohnan Nicholson
|Zimbabwe
|0:26
|10
|Josué Alvarado
|Venezuela
|0:29
Ruta
Juegos Olímpicos de la Juventud: destacada actuación latinoamericana en el estreno del ciclismo de ruta en Dakar 2026
El ciclismo en ruta hizo su debut oficial en los Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026 con la prueba femenina de 59 kilómetros, en la que el talento latinoamericano logró brillar. Dos ciclistas de la región consiguieron meterse dentro de las diez mejores en la prueba de ruta de las damas demostrando un alto nivel competitivo frente a las principales potencias juveniles del mundo.
La pedalista más destacada del continente americano fue la mexicana Nabyenka Valentina García, quien cruzó la línea de meta en una meritoria octava posición. Luego, entró la peruana Haru Quinto, en el noveno puesto para sellar el doble ingreso de Latinoamérica al top 10, mientras que la ecuatoriana Nahomi Yamilet Játiva también completó una sólida presentación al ubicarse en la casilla 15.
Por su parte, la única colombiana en competencia, la antioqueña Salomé Vargas enfrentó el rigor del trazado y finalizó su participación en la posición 27°, arribando a la meta con una diferencia superior a los seis minutos respecto a la ganadora.
En la lucha por las medallas, el oro de esta histórica edición en territorio africano quedó en manos de la rusa Angelina Novolodskaya. El podio olímpico juvenil lo completaron la australiana Elsie Apps, merecedora de la presea de plata, y la checa Linda Sítková, quien se colgó el bronce.
Juegos Olímpicos de la Juventud Dakar 2026
Ciclismo de Ruta | Prueba Femenina | Dakar – Dakar (59,5 km)
|1
|Angelina Novolodskaya
|Atletas Neutrales
|1:31:19
|2
|Elsie Apps
|Australia
|m.t.
|3
|Linda Sítková
|República Checa
|m.t.
|4
|Julia Pospiech
|Polonia
|m.t.
|5
|Jana Gevers
|Bélgica
|m.t.
|6
|Georgia Chourdaki
|Grecia
|,,
|7
|Anel Tashbay
|Kazajistán
|m.t.
|8
|Nabyenka Valentina García
|México
|m.t.
|9
|Haru Quinto
|Perú
|m.t.
|10
|Anna Bonassi
|Italia
|m.t.
|11
|Noémie Martinet
|Francia
|m.t.
|12
|Madison Bateson
|Sudáfrica
|m.t.
|13
|Karolina Hajdukova
|Eslovaquia
|m.t.
|14
|June Nothum
|Luxemburgo
|m.t.
|15
|Nahomi Yamilet Játiva
|Ecuador
|m.t.
|27
|Salomé Vargas
|Colombia
|6:36
Ruta
Paul Daumont se consagra tricampeón del Tour de Burkina Faso
Luego de diez exigentes días de competencia, el ciclista local Paul Daumont se coronó campeón del Tour de Burkina Faso al defender con éxito su liderato durante la jornada final. Con este triunfo frente a su público, el corredor burkinés alcanza un hito histórico al convertirse en tricampeón de la competencia, sumando esta corona a los títulos obtenidos previamente en las ediciones de 2023 y 2025.
El podio de la carrera africana, que no contó con participación colombiana, lo completaron el marroquí Youssef Bdadou y el sudafricano Gustav Basson (Tshenolo Pro Cycling Team), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
La última etapa de la carrera, un trazado en su mayoría llano de 111,4 kilómetros que unió la localidad de Dapelogo con la capital Uagadugú, se resolvió en favor del argelino Azzedine Lagab, quein demostró ser el más rápido en los metros finales para adjudicarse la victoria, la séptima de su país.
Cabe destacar que esta edición del Tour de Burkina Faso se desarrolló sin la presencia de corredores colombianos en el pelotón. De este modo, la carrera del calendario UCI cerró el telón consolidando la hegemonía de Paul Daumont en su tierra y ratificando el crecimiento del ciclismo africano en el calendario internacional.