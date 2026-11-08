Giacomo Garavaglia conquista el Tour de Okinawa con Benjamín Prades en el Top 3

Con victoria del italiano Giacomo Garavaglia (Swatt Club) concluyó el Tour de Okinawa 2026, tradicional clásica japonesa del calendario UCI, que contó con 200 kilómetros de recorrido. El corredor europeo le ganó en el sprint a sus seis compañeros de fuga.

El podio de la trigésima quinta edición de la carrera japonesa lo completaron el italiano Matteo Rengnani (Solution Tech NIPPO Rali) y el español Benjamín Prades (VC Fukuoka), quienes ocuparon el segundo y tercer puesto.

En cuanto al único suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) se clasificó en la casilla 47° a más de 17 minutos del ganador.

Garavaglia, que el año pasado había sido subcampeón, sucedió en el palmarés de la carrera al japonés Atsushi Oka, campeón del año pasado y de paso sumó el segundo título para Italia tras el conseguido por Alan Marangoni en 2018.



Giacomo Garavaglia, ganador del Tour de Okinawa 2026. (Foto © Swatt Club)

Resultados Tour de Okinawa (1.2)

Nago – Nago (200 km)