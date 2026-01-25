¡Insuperable! Mathieu Van der Poel arrasa en la última valida de la copa mundo de ciclocross para superar el récord de Sven Nys

El neerlandés Mathieu Van der Poel (Alpecin Premier Tech) sumó una nueva victoria este domingo en Hoogerheide, Países Bajos, en la última prueba de la Copa del Mundo de ciclocross, la número 51 de su carrera en la competición, con la que superó el registro del más grande de todos los tiempos, el belga Sven Nys.

Van der Poel, ganador de la temporada, ratificó su dominio en el ciclocross con una nueva victoria ante su público, en un día muy especial para él, tras conseguir 12 vitorias consecutivas y superar el récord de Nys.

El podio de la carrera lo completaron su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) y el belga Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team), que entraron como segundo y tercero, respectivamente, a más de un minuto.

Ahora, el campeón del mundo se centrará en revalidar su título en el Mundial de Ciclocross, que se celebra dentro de siete días en dos jornadas el 31 de enero y el 1 de febrero en la ciudad neerlandesa de Hulst.

Resultados UCI World Cup Hoogerheide