Pogacar impone su ley en Romandía. Sergio Higuita brilla en una dura jornada de montaña

Tadej Pogacar dejó su sello este miércoles en la primera etapa en línea del Tour de Romandía disputada sobre 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny, en una jornada exigente con paso por puerto de primera categoría en Ovronnaz que movió la clasificación general. El colombiano Sergio Higuita tuvo una destacada actuación y cruzó la meta en la sexta posición, confirmando buenas sensaciones ante varios de los grandes favoritos.

El corredor esloveno del UAE Team Emirates-XRG respondió con autoridad en el terreno decisivo y remató la etapa con la potencia que lo caracteriza, superando en la definición a Florian Lipowitz y Lenny Martinez, segundo y tercero respectivamente, junto al danés Jordan Nordhagen (Vism-Lease a Bike) los únicos que lograron seguir la rueda del ya cuatro veces campeón del Tour de Francia en la trepada a Ovronnaz.



Sergio Higuita dejó muy buenas sensaciones este miércoles en la primera cita con la montaña del Tour de Romandía 2026 (Foto©TeamXDSAstana)

Para Colombia, la jornada resultó positiva con Sergio Higuita entrando sexto en la meta de Martigny a 21 segundos del grupo de cuatro ciclistas que comando Poggy en un resultado muy importante por los nombres de los rivales y por los últimos años del genial corredor paisa, que ha luchado contra viento y marea por recuperar el golpe de pedal que lo llevó a ganar etapa en la Vuelta a España del 2019 y a ser campeón de la Volta a Cataluña en 2022.

El triunfo le permite a Pogacar dar un golpe temprano en la carrera suiza, que se disputará hasta este domingo 3 de mayo, y que reúne a varios de los nombres más fuertes del pelotón mundial que tienen aquí su última cita ante del Giro de Italia que partirá en menos de 10 días en Bulgaria o el Tour de Francia que bajará bandera el 4 de julio en Barcelona.

La carrera continuará este jueves con un recorrido de media montaña entre Rue y Vucherens sobre 173.1 kilómetros.