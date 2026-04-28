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“Ha sido un esfuerzo muy largo, pero finalmente he podido conseguir el objetivo”: Iván Sosa tras lograr su primera victoria con el Kern Pharma

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Hace 14 mins

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Iván Ramiro Sosa, ganador de la tercera etapa del Tour de Turquía 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)
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