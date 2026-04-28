Ranking UCI: los colombianos mejoran en el escalafón con Egan Bernal ascendiendo 15 posiciones

La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, como es costrubre cada martes, esta vez luego de finalizar la Lieja-Bastoña-Lieja y la Vuelta a Asturias.

El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 10.810.

El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.885) quien mantuvo el segundo lugar por delante del mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista.

En cuanto a los ciclistas colombianos, el mejor en el ranking UCI es Egan Bernal en el puesto 26 (con 2.204 puntos), y además otros dos están en el top-100 de la actual clasificación: Harold Tejada (70°) y Santiago Buitrago 80°. El ascenso más significativo lo logró Nairo Quintana, quien recuperó 149 posiciones hasta llegar a la casilla 269°.

Por equipos lidera el escalafón el UAE Team Emirates-XRG, con 12.269,41 puntos, por delante de Red Bull – BORA – hansgrohe, Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM y XDS Astana, que completan el top-5. El mejor equipo colombiano del ranking es el Team Medellín-EPM, que se clasifica 51° con 258 puntos.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.

TOP 15 DEL RANKING UCI

Posiciones de los colombianos