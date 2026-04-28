Escarabajos X El Mundo: Vladimir Yesid López convertido en un andariego del ciclismo

El experimentado pedalista bogotano Vladimir Yesid López, para muchos desconocido, con el paso de los años se ha convertido en un verdadero andariego del ciclismo. Su carrera ciclística la forjó por fuera de Colombia, siempre conociendo un sin número de naciones como Marruecos, Irán, Indonesia, Malasia, Taiwán, Hong Kong, China, Japón, Rumania, Hungría, entre otras.

Con 38 años y con un largo listado de carreras alrededor de mundo, el pedalista sigue compitiendo en los rincones más recónditos del planeta. Esta vez el ‘escarabajo’ participó de la Guangzhou International Road Cycling Race, carrera perteneciente al calendario ciclístico chino.

López, que estuvo en los campeonatos nacionales en Zipaquirá sin mucha figuración, corrió su primera prueba del año en territorio asiático finalizando en la casilla 57° a más de 9 minutos del ganador, el italiano Riccardo Lucca (Quick Pro Team), tras dos días de competencia.

En las dos últimas temporadas, López corrió para el equipo continental marroquí Sidi Ali – Unlock Team, tras su paso por China donde estuvo cuatro años con el Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team y el China Continental Team of Gansu Bank.

ÚLTIMOS EQUIPOS DE VLADIMIR YESID LÓPEZ

2025 – Sidi Ali – Unlock Team (CT)

2024 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)

2023 – Kung Cycling Team (Continental)

2022 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)

2021 – Sidi Ali – Kinetik Sports Pro Cycling Team (Continental)

2018 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)

2017 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)

2016 – Ningxia Sports Lottery – Focus Cycling Team (Continental)

2015 – China Continental Team of Gansu Bank (Continental)

2014 – Tusnad Cycling Team (Continental)

2013 – Team UKYO (Continental)