¡Histórico! Mathieu van der Poel supera el recórd de Eric De Vlaeminck con su octavo título mundial de ciclocross

¡Insuperable! Mathieu van der Poel se consagró campeón del mundo de ciclocross en la prueba disputada en Hulst, Países Bajos. Con esta victoria el todoterreno neerlandés obtuvo su octavo título en la modalidad, superando el récord histórico, del belga Eric De Vlaeminck, que se queda con 7 mundiales.

Van der Poel entró a la meta en solitario, tras recorrer los 26,5 kilómetros de recorrido en una hora y 24 minutos a 33 segundos. El 2° puesto lo ocupó su compatriota Tibor del Grosso, quien se reportó a 35 segundos del ganador.

Tibor Del Grosso, Mathieu van der Poel y Thibau Nys, en el podio mundial de ciclocross Hulst 2026. (Foto © UCI Cyclocross)

El podio lo completó el belga Thibau Nys a 46 segundos. El top 5 lo cerraron el neerlandés Joris Nieuwenhuis y el italiano Filippo Fontana, mientras que el español Felipe Orts finalizó en el 7° lugar.

Esta gesta de Van der Poel no es solo un número más en un palmarés colosal: es la consagración definitiva de un héroe del barro, la coronación de un espíritu indomable que ha hecho del ciclocross no solo una prueba, sino una proeza épica de resistencia, talento y estrategia.

Resultados UCI World Championship – Ciclocross Hulst 2026