Ciclocross

¡Histórico! Mathieu van der Poel supera el recórd de Eric De Vlaeminck con su octavo título mundial de ciclocross

Publicado

Hace 32 mins

el

El neerlandés Mathieu van der Poel, de nuevo campeón mundial de ciclocross. (Foto UCI Cyclocross © ɢᴀᴇ̈ᴛᴀɴ ғʟᴀᴍᴍᴇ)
Ciclocross

¡Insuperable! Mathieu Van der Poel arrasa en la última valida de la copa mundo de ciclocross para superar el récord de Sven Nys

Publicado

Hace 1 semana

el

25 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la Copa Mundo de Ciclocross en Hoogerheide. (Foto © UCI Cyclocross)
Ciclocross

Remontada espectacular de Mathieu van der Poel para ganar una nueva válida de la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen

Publicado

Hace 1 semana

el

24 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen. (Foto © UCI Cyclocross)
Ciclocross

¡Arrollador! Tres victorias seguidas de Mathieu Van der Poel en la Copa del Mundo de Ciclocross en Zonhoven

Publicado

Hace 4 semanas

el

4 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel continuó con su racha victoriosa en la temporada de ciclocross. (Foto © UCI Cyclocross)
