Ciclocross

Remontada espectacular de Mathieu van der Poel para ganar una nueva válida de la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen

Publicado

Hace 2 horas

el

El neerlandés Mathieu van der Poel ganó la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen. (Foto © UCI Cyclocross)
Ciclocross

¡Arrollador! Tres victorias seguidas de Mathieu Van der Poel en la Copa del Mundo de Ciclocross en Zonhoven

Publicado

Hace 3 semanas

el

4 enero, 2026

Por

El neerlandés Mathieu van der Poel continuó con su racha victoriosa en la temporada de ciclocross. (Foto © UCI Cyclocross)
Ciclocross

Niels Vandeputte gana el Superprestigio de Gullegem ante la ausencia de su compañero Mathieu van der Poel

Publicado

Hace 3 semanas

el

3 enero, 2026

Por

El belga Niels Vandeputte, ganador del Superprestigio de Gullegem 2026. (Foto © Alpecin - Premier Tech)
Ciclocross

Wout van Aert se torció el tobillo, sufrió una pequeña fractura y será operado

Publicado

Hace 3 semanas

el

2 enero, 2026

Por

El belga Wout van Aert libró un gran duelo con Wout van Aert en Zilvermeercross 2026. (Foto © Team Visma | Lease a Bike)
