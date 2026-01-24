Ciclocross
Remontada espectacular de Mathieu van der Poel para ganar una nueva válida de la Copa Mundo de Ciclocross en Maasmechelen
¡Sin rivales! Mathieu van der Poel continuó con su racha victoriosa en la temporada de Ciclocross. Esta vez el todoterreno de Países Bajos salió victorioso en la Copa del Mundo de Maasmechelen tras una remonatada espectacular.
Los puestos de honor de la carrera belga lo completaron su compatriota Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech), y el belga Niels Vandeputte (Alpecin-Premier Tech Development Team), quienes ocuparon el 2° y 3° pesto, respectivamente.
Los primeros giros transcurrieron con dominio del británico Cameron Mason (Seven Racing) hasta que cambió de bicicleta por un pinchazo. Luego, la punta la asumió el neerlandés Tibor Del Grosso, escoltado por el belga Thibau Nys y su compatriota Van der Poel.
Una caída del belga Thibau Nys le otorgó la punta a los neerlandeses Mathieu van der Poel y Tibor Del Grosso, quienes se alejaron de todos sus rivales a falta de seis vueltas para el final.
Una vueltas más adelante, Van der Poel cambió de bicicleta lo que fue aprovechado por su compatriota para coger la punta, pero no le duro mucho. Al final, el corredor del Alpecin-Premier Tech mantuvo su ventaja y celebró una nueva victoria, su séptima en Copas del Mundo en esta nueva campaña.
Resultados UCI World Cup Maasmechelen
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|1:03:52
|2
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:03
|3
|Niels Vandeputte
|Alpecin-Premier Tech Development Team
|0:04
|4
|Thibau Nys
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|0:06
|5
|Felipe Orts
|Ridley Racing Team
|0:24
|6
|Gerben Kuypers
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:43
|7
|Kevin Kuhn
|Heizomat – Cube
|0:46
|8
|Toon Vandebosch
|Crelan – Corendon
|0:54
|9
|Mees Hendrikx
|Heizomat – Cube
|,,
|10
|Cameron Mason
|Seven Racing
|0:55
Ciclocross
¡Arrollador! Tres victorias seguidas de Mathieu Van der Poel en la Copa del Mundo de Ciclocross en Zonhoven
Continuando con su racha victoriosa, Mathieu van der Poel consiguió otro triunfo contundente, esta vez en la Copa del Mundo de Ciclocross, disputada este domingo en Zonhoven, municipio de la provincia de Limburgo, en Bélgica.
El todoterreno neerlandés, que alcanzó su tercera victoria del año, ganó por delante de su compatriota y compañero de equipo Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) y del belga Emiel Verstrynge (Crelan – Corendon), segundo y tercero, respectivamente.
El corredor del Alpecin-Premier Tech dominó de gran forma la carrera a pesar de no tener un comienzo dominante como acostumbra, pero luego se adueño de la primera posición de la prueba y ya nadie le vio la rueda hasta la línea de meta, en la que alzó los brazos, alcanzando su tercer triunfo consecutivo en este circuito.
El calendario de ciclocross continuará el miércoles 7 de enero en territorio belga con la prestigiosa prueba, Telenet Superprestige en Middelkerque.
Resultados Copa del Mundo de Ciclocross Zonhoven 2026
|1
|Mathieu van der Poel
|Alpecin-Premier Tech
|59:36
|2
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:45
|3
|Emiel Verstrynge
|Crelan – Corendon
|1:03
|4
|Niels Vandeputte
|Alpecin-Premier Tech
|1:18
|5
|Toon Aerts
|Charles Liégeois – Deschacht
|,,
|6
|Michael Vanthourenhout
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|1:40
|7
|Joris Nieuwenhuis
|Ridley Racing Team
|1:45
|8
|Felipe Orts
|Ridley Racing Team
|1:56
|9
|Pim Ronhaar
|Baloise Verzekeringen – Het Poetsbureau Lions
|2:04
|10
|Mees Hendrikx
|Heizomat – Cube
|2:15
Ciclocross
Niels Vandeputte gana el Superprestigio de Gullegem ante la ausencia de su compañero Mathieu van der Poel
En ausencia de su compañero Mathieu van der Poel, que correrá este domingo en la Copa del Mundo de Zonhoven, Niels Vandeputte se quedó con la victoria del Superprestigio de Gullegem, prestigiosa cita del ciclocross.
El ciclista belga del Alpecin batió a su compatriota Michael Vanthourenhout tras un duelo vibrante sobre la nieve, lo que le permite incrementar su ventaja como líder de la general. El podio lo completó el neerlandés Joris Nieuwenhuis.
En la tercera prueba del año de ciclocross, el Alpecin-Premier Tech mantuvo su dominio con las dos victorias del neerlandés Mathieu van der Poel en Mol y en el GP Sven Nys Baal, sumadas a la del belga Niels Vandeputte.
El calendario de ciclocross continuará este domingo en territorio belga con la Copa del Mundo de Zonhoven, que tendrá la presencia de Van der Poel, quien ha ganado todas las carreras que ha disputado en la presente temporada.
Resultados Telenet Superprestige Gullegem 2026
|1
|Niels Vandeputte
|Alpecin-Premier Tech
|56:43
|2
|Michael Vanthourenhout
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:03
|3
|Joris Nieuwenhuis
|Ridley Racing Team
|0:04
|4
|Joran Wyseure
|Crelan – Corendon
|0:06
|5
|Gerben Kuypers
|Pauwels Sauzen – Altez Industriebouw Cycling Team
|0:28
|6
|Kevin Kuhn
|Heizomat – Cube
|0:47
|7
|Felipe Orts
|Ridley Racing Team
|,,
|8
|Lander Loockx
|Unibet Rose Rockets
|0:48
|9
|Anton Ferdinande
|Shifting Gears Strategica
|0:57
|10
|Quinten Hermans
|Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team
|1:17
Ciclocross
Wout van Aert se torció el tobillo, sufrió una pequeña fractura y será operado
El todoterreno belga Wout van Aert sufrió un accidente en la parte final del Exact Cross de Mol tras un intenso duelo con Mathieu van der Poel. El pedalista del Team Visma | Lease a Bike resbaló con la nieve y se vio obligado a abandonar la carrera.
“Wout se torció el tobillo y sufrió una pequeña fractura. Será operado el sábado, tras lo cual se centrará en su recuperación. Lamentablemente, esto significa que su temporada de ciclocross ha terminado”, escribió su equipo en las redes sociales.
El corredor de 31 años luchó para posicionarse al frente del pelotón en la primera parte de la carrera, tomando la delantera en la primera vuelta y rápidamente impuso un ritmo alto, creando una selección temprana. En la tercera vuelta, Van Aert se escapó junto con Van der Poel, pero una complicada sección de arena lo obligó a dejar pasar a su rival.
En las siguientes vueltas, Van Aert remontó bajo la fuerte nevada para alcanzar a su encopetado rival, sin embargo, en la resbaladiza pista, el belga sufrió una caída y, lamentablemente, tuvo que retirarse.
“Estoy muy decepcionado por tener que terminar mi temporada de ciclocross de esta manera. Me sentía cada vez mejor, incluso hoy en Mol. Tenía muchas ganas de la carrera de Zonhoven y del Campeonato de Bélgica. Pero ahora me centraré en la recuperación y, más adelante, en la preparación para la temporada de ciclismo de ruta”, dijo Van Aert, en declaraciones recogidas por su equipo.
*Con Información Team Visma | Lease