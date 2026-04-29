Iván Ramiro Sosa mantuvo el liderato en el Tour de Turquía; victoria de Stanislaw Aniolkowski en la cuarta etapa

El pedalista colombiano Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, siguió comandando la clasificación general de la edición 61 del Tour de Turquía, luego de defender el liderato en la cuarta etapa, de 130,4 kilómetros, que se disputó entre las ciudades de Marmaris y Fethiye, en la región mediterránea turca.

Lo que respecta a la jornada, en el último kilómetro se dio una pelea muy interesante entre los más rápidos. La victoria se resolvió en llegada masiva, en la que el velocista polaco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) fue el más veloz. El canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) y el italiano Davide Persico (MBH Bank Ballan Telecom Fort) lo escoltaron en la línea de meta.

En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) participó del sprint, pero se quedó sin fuerzas al final y terminó en la casilla 16°, mientras que el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) abandonó la carrera.

La carrera otomana continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada entre la ciudad de Patara y el balneario de Kemer, en la provincia de Antalya, con un recorrido de 180,7 kilómetros, que incluye la subida de dos puertos de segunda categoría.

Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)

Resultados Etapa 4 | Marmaris – Fethiye (130,4 km)

1 Stanislaw Aniolkowski Cofidis 2:52:50 2 Riley Pickrell Modern Adventure Pro Cycling m.t 3 Davide Persico MBH Bank Ballan Telecom Fort m.t 4 Manuel Peñalver Team Polti VisitMalta m.t 5 Marc Brustenga Equipo Kern Pharma m.t 6 Davide Ballerini XDS Astana Team m.t 7 Sente Sentjens Alpecin-Premier Tech m.t 8 Marco Manenti Bardiani-CSF 7 Saber m.t 9 César Macias Burgos Burpellet BH m.t 10 Sergio Romeo Equipo Kern Pharma m.t 11 Sean Flynn Team Picnic PostNL m.t 16 Fernando Gaviria Caja Rural – Seguros RGA m.t 73 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma m.t

Clasificación General Individual