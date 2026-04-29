La cubana Arlenis Sierra y la brasilera Tota Magalhães, en la nómina del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina

El equipo femenino del Movistar Team confirmó la alineación que estará afrontando la Vuelta a España Femenina 2026, que se celebrará del domingo 3 al sábado 9 de mayo con un exigente recorrido de siete etapas por el noroeste de España.

La escuadra telefónica alineará a Liane Lippert, Mareille Meijer, Arlenis Sierra, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic. Un bloque equilibrado que combina experiencia y juventud, con opciones para destacar en distintos escenarios de carrera.

Un conjunto versátil para todos los terrenos



La alemana Liane Lippert, liderará al Movistar Team en la Vuelta a España Femenina. (Photo Davy Rietbergen/CV/SprintCyclingAgency©2026)

El conjunto español afronta la carrera con un equipo preparado para responder a las distintas exigencias del recorrido. La experimentada corredora alemana Liane Lippert, con 13 triunfos en su palmarés, aspirará a la victoria parcial en la ronda española tras vencer en etapas del Tour de Francia (2023) y en el Giro de Italia (2024 y 2025).

La sprinter cubana Arlenis Sierra, con 55 victorias a lo largo de su carrera deportiva, buscará sus oportunidades a lo largo de las 5 primeras etapas en territorio gallego y leonés.

La neerlandesa Mareille Meijer, vencedora de la Vuelta a Extremadura 2024, pretenderá asimismo una destacada posición en la general y opciones de triunfo parcial.

Junto a ellas, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic serán claves en proteger el bloque del equipo y jugar sus bazas.

Un recorrido exigente y decisivo en la montaña



El Movistar Team presentará un equipo equilibrado para todos los terrenos. (Photo Rafa Gomez/SprintCyclingAgency©2026)

La edición 2026 presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. La carrera arrancará en Galicia, que acogerá las cuatro primeras jornadas con perfiles quebrados y constantes subidas, incluyendo etapas entre Marín, Salvaterra de Miño, Lobios, A Coruña o Antas de Ulla.

Tras el paso por Castilla y León en la quinta etapa (León–Astorga), la prueba se decidirá en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6), con rampas extremadamente exigentes y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.

*Con Información Prensa Movista Team