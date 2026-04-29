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La cubana Arlenis Sierra y la brasilera Tota Magalhães, en la nómina del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina
El equipo femenino del Movistar Team confirmó la alineación que estará afrontando la Vuelta a España Femenina 2026, que se celebrará del domingo 3 al sábado 9 de mayo con un exigente recorrido de siete etapas por el noroeste de España.
La escuadra telefónica alineará a Liane Lippert, Mareille Meijer, Arlenis Sierra, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic. Un bloque equilibrado que combina experiencia y juventud, con opciones para destacar en distintos escenarios de carrera.
Un conjunto versátil para todos los terrenos
El conjunto español afronta la carrera con un equipo preparado para responder a las distintas exigencias del recorrido. La experimentada corredora alemana Liane Lippert, con 13 triunfos en su palmarés, aspirará a la victoria parcial en la ronda española tras vencer en etapas del Tour de Francia (2023) y en el Giro de Italia (2024 y 2025).
La sprinter cubana Arlenis Sierra, con 55 victorias a lo largo de su carrera deportiva, buscará sus oportunidades a lo largo de las 5 primeras etapas en territorio gallego y leonés.
La neerlandesa Mareille Meijer, vencedora de la Vuelta a Extremadura 2024, pretenderá asimismo una destacada posición en la general y opciones de triunfo parcial.
Junto a ellas, Tota Magalhães, Sara Martín, Lucía Ruiz y Aude Biannic serán claves en proteger el bloque del equipo y jugar sus bazas.
Un recorrido exigente y decisivo en la montaña
La edición 2026 presenta un trazado de 815 kilómetros repartidos en siete etapas. La carrera arrancará en Galicia, que acogerá las cuatro primeras jornadas con perfiles quebrados y constantes subidas, incluyendo etapas entre Marín, Salvaterra de Miño, Lobios, A Coruña o Antas de Ulla.
Tras el paso por Castilla y León en la quinta etapa (León–Astorga), la prueba se decidirá en Asturias con dos finales en alto consecutivos: Les Praeres (etapa 6), con rampas extremadamente exigentes y el Alto de L’Angliru (etapa 7), uno de los puertos más duros del ciclismo, que coronará a la ganadora final.
*Con Información Prensa Movista Team
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Iván Ramiro Sosa mantuvo el liderato en el Tour de Turquía; victoria de Stanislaw Aniolkowski en la cuarta etapa
El pedalista colombiano Iván Ramiro Sosa, del Kern Pharma, siguió comandando la clasificación general de la edición 61 del Tour de Turquía, luego de defender el liderato en la cuarta etapa, de 130,4 kilómetros, que se disputó entre las ciudades de Marmaris y Fethiye, en la región mediterránea turca.
Lo que respecta a la jornada, en el último kilómetro se dio una pelea muy interesante entre los más rápidos. La victoria se resolvió en llegada masiva, en la que el velocista polaco Stanislaw Aniolkowski (Cofidis) fue el más veloz. El canadiense Riley Pickrell (Modern Adventure Pro Cycling) y el italiano Davide Persico (MBH Bank Ballan Telecom Fort) lo escoltaron en la línea de meta.
En cuanto a los otros dos colombianos en competencia, el antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) participó del sprint, pero se quedó sin fuerzas al final y terminó en la casilla 16°, mientras que el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) abandonó la carrera.
La carrera otomana continuará este jueves con la quinta etapa, una jornada ondulada entre la ciudad de Patara y el balneario de Kemer, en la provincia de Antalya, con un recorrido de 180,7 kilómetros, que incluye la subida de dos puertos de segunda categoría.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 4 | Marmaris – Fethiye (130,4 km)
|1
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|2:52:50
|2
|Riley Pickrell
|Modern Adventure Pro Cycling
|m.t
|3
|Davide Persico
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|m.t
|4
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|m.t
|5
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t
|6
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t
|7
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|m.t
|8
|Marco Manenti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t
|9
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t
|10
|Sergio Romeo
|Equipo Kern Pharma
|m.t
|11
|Sean Flynn
|Team Picnic PostNL
|m.t
|16
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|m.t
|73
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t
Clasificación General Individual
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|13:32:34
|2
|Sebastian Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:13
|3
|Nicolas Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:21
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:36
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:40
|6
|Nicolas Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:50
|7
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:03
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|1:03
|9
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|1:05
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|1:07
|102
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|24:37
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Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *28 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)
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Escarabajos X El Mundo: Vladimir Yesid López convertido en un andariego del ciclismo
El experimentado pedalista bogotano Vladimir Yesid López, para muchos desconocido, con el paso de los años se ha convertido en un verdadero andariego del ciclismo. Su carrera ciclística la forjó por fuera de Colombia, siempre conociendo un sin número de naciones como Marruecos, Irán, Indonesia, Malasia, Taiwán, Hong Kong, China, Japón, Rumania, Hungría, entre otras.
Con 38 años y con un largo listado de carreras alrededor de mundo, el pedalista sigue compitiendo en los rincones más recónditos del planeta. Esta vez el ‘escarabajo’ participó de la Guangzhou International Road Cycling Race, carrera perteneciente al calendario ciclístico chino.
López, que estuvo en los campeonatos nacionales en Zipaquirá sin mucha figuración, corrió su primera prueba del año en territorio asiático finalizando en la casilla 57° a más de 9 minutos del ganador, el italiano Riccardo Lucca (Quick Pro Team), tras dos días de competencia.
En las dos últimas temporadas, López corrió para el equipo continental marroquí Sidi Ali – Unlock Team, tras su paso por China donde estuvo cuatro años con el Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team y el China Continental Team of Gansu Bank.
ÚLTIMOS EQUIPOS DE VLADIMIR YESID LÓPEZ
2025 – Sidi Ali – Unlock Team (CT)
2024 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)
2023 – Kung Cycling Team (Continental)
2022 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)
2021 – Sidi Ali – Kinetik Sports Pro Cycling Team (Continental)
2018 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)
2017 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)
2016 – Ningxia Sports Lottery – Focus Cycling Team (Continental)
2015 – China Continental Team of Gansu Bank (Continental)
2014 – Tusnad Cycling Team (Continental)
2013 – Team UKYO (Continental)