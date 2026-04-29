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La cubana Arlenis Sierra y la brasilera Tota Magalhães, en la nómina del Movistar Team para la Vuelta a España Femenina

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la nómina del Movistar Team que afrontará a Vuelta a España Femenina 2026. (Foto © Movistar Team)
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Iván Ramiro Sosa mantuvo el liderato en el Tour de Turquía; victoria de Stanislaw Aniolkowski en la cuarta etapa

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Ivan Ramiro Sosa continúa al frente de la calsificación general en el Tour de Turquía 2026. (Foto © Equipo Kern Pharma)
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Nairo Quintana sumó 52 victorias como profesional en la Vuelta a Asturias 2026. (Foto © Movistar Team)
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Escarabajos X El Mundo: Vladimir Yesid López convertido en un andariego del ciclismo

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El bogotano Vladimir López cumple su tercera temporada en el equipo continental marroquí Sidi Ali - Unlock Team. (Foto Instagram © Vladimir López)
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