¡Arrollador! Tres victorias seguidas de Mathieu Van der Poel en la Copa del Mundo de Ciclocross en Zonhoven

Continuando con su racha victoriosa, Mathieu van der Poel consiguió otro triunfo contundente, esta vez en la Copa del Mundo de Ciclocross, disputada este domingo en Zonhoven, municipio de la provincia de Limburgo, en Bélgica.

El todoterreno neerlandés, que alcanzó su tercera victoria del año, ganó por delante de su compatriota y compañero de equipo Tibor Del Grosso (Alpecin-Premier Tech) y del belga Emiel Verstrynge (Crelan – Corendon), segundo y tercero, respectivamente.



El podio quedó integrado por Tibor Del Grosso, Mathieu Van der Poel y Emiel Verstrynge. (Foto © UCI Cyclocross)

El corredor del Alpecin-Premier Tech dominó de gran forma la carrera a pesar de no tener un comienzo dominante como acostumbra, pero luego se adueño de la primera posición de la prueba y ya nadie le vio la rueda hasta la línea de meta, en la que alzó los brazos, alcanzando su tercer triunfo consecutivo en este circuito.

El calendario de ciclocross continuará el miércoles 7 de enero en territorio belga con la prestigiosa prueba, Telenet Superprestige en Middelkerque.



Mathieu van der Poel, ganador de la Copa Mundo de Ciclocross Zonhoven 2026. (Foto © UCI Cyclocross)

Resultados Copa del Mundo de Ciclocross Zonhoven 2026