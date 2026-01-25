Challenge de Mallorca: Cat Ferguson conquista el Trofeo Llucmajor con Arlenis Sierra 6°

La segunda competencia de la Challenge de Mallorca femenina terminó con victoria para la británica Cat Ferguson (Movistar Team), quien salió victoriosa en el Trofeo Llucmajor tras ser la más rápida de un sprint reducido entre once corredoras.

La joven inglesa aprovechó a la perfección el trabajo de la escuadra telefónica y aceleró en los últimos metros para levantar los brazos por sexta vez en su carrera como profesional y por primera vez en la temporada 2026.



Podio del Trofeo Llucmajor 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)

El podio de la carrera española de un día lo completaron la italiana Clara Copponi (Lidl – Trek) y la neerlandesa Sofie van Rooijen (UAE Team ADQ), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.

Para destacar, la actuación de la cubana Arlenis Sierra, del Movistar Team, quien logró una meritorio 6° puesto a 4 segundos de la ganadora, su compañera de equipo, Cat Ferguson.

Resultados Trofeo Llucmajor (1.1)

Llucmajor – Llucmajor (134,8 km)