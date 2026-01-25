Ruta
Challenge de Mallorca: Cat Ferguson conquista el Trofeo Llucmajor con Arlenis Sierra 6°
La segunda competencia de la Challenge de Mallorca femenina terminó con victoria para la británica Cat Ferguson (Movistar Team), quien salió victoriosa en el Trofeo Llucmajor tras ser la más rápida de un sprint reducido entre once corredoras.
La joven inglesa aprovechó a la perfección el trabajo de la escuadra telefónica y aceleró en los últimos metros para levantar los brazos por sexta vez en su carrera como profesional y por primera vez en la temporada 2026.
El podio de la carrera española de un día lo completaron la italiana Clara Copponi (Lidl – Trek) y la neerlandesa Sofie van Rooijen (UAE Team ADQ), quienes ocuparon el 2° y 3° puesto, respectivamente.
Para destacar, la actuación de la cubana Arlenis Sierra, del Movistar Team, quien logró una meritorio 6° puesto a 4 segundos de la ganadora, su compañera de equipo, Cat Ferguson.
Resultados Trofeo Llucmajor (1.1)
Llucmajor – Llucmajor (134,8 km)
|1
|Cat Ferguson
|Movistar Team
|3:35:49
|2
|Clara Copponi
|Lidl – Trek
|,,
|3
|Sofie van Rooijen
|UAE Team ADQ
|,,
|4
|Susanne Andersen
|Uno-X Mobility
|,,
|5
|Karlijn Swinkels
|UAE Team ADQ
|0:02
|6
|Arlenis Sierra *Cuba
|Movistar Team
|0:04
|7
|Anna Henderson
|Lidl – Trek
|0:08
|8
|Aude Biannic
|Movistar Team
|0:16
|9
|Megan Jastrab
|UAE Team ADQ
|0:19
|10
|Silvia Persico
|UAE Team ADQ
|0:40
Top 5 de los mejores momentos de Ana Cristina Sanabria en su carrera profesional
Luego de más de 15 años de carrera como ciclista, Ana Cristina Sanabria anunció que no correrá más a nivel profesional. La santandereana, que hizo historia al convertirse en 2021 en la primera dama colombiana con récord de la hora, inscribió su nombre como pionera femenina.
Sanabria, de 35 años, que venía corriendo desde 2025 con el equipo Just Cycling Viem Team, puso fin a su carrera como ciclista tras 16 temporadas al más alto nivel, una trayectoria marcada por victorias memorables, cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano, tres títulos en la Vuelta a Colombia, además de cuatro campeonatos nacionales de CRI y múltiples triunfos de pruebas contrarreloj.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le rinde un homenaje a la hija ilustre de Zapatoca, repasando los mejores momentos de su formidable trayectoria como ciclista.
*Cuatro veces campeona del Tour Femenino colombiano
*Tricampeona de la Vuelta a Colombia
*La primera dama colombiana con récord de la hora
*Campeona nacional de CRI en cuatro oportunidades
*Cinco títulos en la Vuelta a Boyacá
Adrián Bustamante sigue en racha victoriosa y gana la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta
En el municipio de Guaduas se disputó, como es costumbre en los últimos años, una nueva edición de la Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta, en la que Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) en la categoría élite y Santiago Silva entre los sub-23 se llevaron la victoria.
La carrera cundinamarquesa, que se realizó con el apoyo de la Escuela de Ciclismo Adolfo Rico, hizo parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, Policarpa Salavarrieta.
El boyacense Bustamante, que hace dos semanas ganó el Circuito de Jenesano, sucedió en el palmarés de la tradicional competencia cundinamarquesa a su paisano Robinson López, campeón del año pasado.
“La segunda vez que puedo estar aquí. La verdad me gusta cuando se puede participar en estos eventos, es una manera de probar uno, de forzar y no estar uno solo entrenando en carretera. Esperamos encontrarnos bien en el campeonato nacional y que todo marche de la mejor forma”, dijo Bustamante, en declaraciones recogidas por Hablemos de Ciclismo.
La prueba, que sirvió de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, también contó con el apoyo y patrocinio de la Administración Municipal en cabeza del alcalde Diego Jiménez y la Dirección de Deporte y Recreación que lidera Ángela González.
Podio Copa de Ciclismo Policarpa Salavarrieta
Categoría Élite
🥇 Adrián Bustamante – GI Group Holding – Simoldes – UDO
🥈 David Guavita – Movistar Best PC
🥉 Brayan Báez – Team Zapien Zacapu
*Categoría Sub-23
🥇 Santiago Silva
🥈 Juan David Bernal
Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta
2026 – Élite: Adrián Bustamante y Sub-23: Santiago Silva
2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos
2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo
2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez
2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila
Tour Down Under: el UAE revalida el título de Jhonatan Narváez con Jay Vine y Matthew Brennan gana la etapa final
Gran inicio de temporada para el australiano Jay Vine, quien se consagró campeón del Tour Down Under 2026 y sucedió a su compañero de equipo, el ecuatoriano Jhonatan Narváez, ganador el año pasado. El corredor oceánico, que sufrió una caída sin graves consecuencias, defendió con éxito su maillot naranja en la última etapa disputada en Stirling, un suburbio de Perth.
El podio de la primera carrera World Tour del año lo completaron el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) y el australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) terminó en la casilla 22° a 2:20 de Vine, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) no concluyó la prueba.
La última etapa la ganó el británico Matthew Brennan (Team Visma | Lease a Bike), quien fue el más rápido en el embalaje final, logrando su primera victoria de la temporada, luego de recorrer los 168,9 kilómetros por los alrededores de Stirling.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Stirling – Stirling (169,8 km)
|1
|Matthew Brennan
|Team Visma | Lease a Bike
|3:58:08
|2
|Finn Fisher-Black
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|,,
|3
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|,,
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|,,
|5
|Simone Velasco
|XDS Astana Team
|,,
|6
|Patrick Eddy
|Australia
|,,
|7
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|,,
|8
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|,,
|9
|Natnael Tesfatsion
|Movistar Team
|,,
|10
|Andrea Bagioli
|Lidl – Trek
|,,
|40
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:14
Clasificación General Individual
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|16:44:54
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|1:03
|3
|Harry Sweeny
|EF Education – EasyPost
|1:12
|4
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|1:14
|5
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|1:16
|6
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|1:19
|7
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|1:23
|8
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|,,
|9
|Matteo Sobrero
|Lidl – Trek
|1:27
|10
|Ben O’Connor
|Team Jayco AlUla
|1:28
|22
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|2:20