“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho”: Juan Sebastián Molano tras su triunfo en Omán

El sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) celebró su primer triunfo de la temporada en la jornada inaugural del Tour de Omán 2026, tras ganarle al sprint a su compatriota Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA), en una jornada llana de 170,9 kilómetros.

“Era importante para mí conseguir esta victoria; significa mucho. El pasado agosto tuve que terminar la temporada antes de tiempo por problemas de rodilla, así que después de cinco meses sin competir y dos sin montar en bicicleta, esta victoria es aún más dulce”, dijo Molano, en declaraciones recogidas por la escuadra árabe.



Juan Sebastián Molano ganó al sprint la primera etapa del Tour de Omán 2026. (Foto © Tour of Omán)

El pedalista paipano se mostró muy rápido en la definición y a medida que la velocidad aumentó en los últimos kilómetros, Molano, fue guiado por el portugués Rui Oliveira. Ya con el sprint lanzado, Gaviria aceleró en busca del triunfo en una larga recta, pero finalmente tuvo que ceder ante su compatriota.

“Estoy muy contento. El equipo hizo un trabajo increíble. En los últimos 15 kilómetros me mantuvieron en una buena posición y protegido del viento. Después de todo el esfuerzo, recompensarlos con una victoria es una sensación increíble. Rui Oliveira hizo un trabajo extraordinario para mí en la parte final”, concluyó el pedalista paipano.

Tour of Oman (2.Pro)

Resultados Etapa 1 | Ministry of Tourism – Bimmah Sink Hole (170,9 km)