Ruta
Juan Sebastián Molano liderará al UAE Team Emirates-XRG en la novel carrera World Tour, Sprint de Copenhague
Mientras el Tour Auvergne-Rhône-Alpes continúa en Francia, el UAE Team Emirates-XRG se prepara para afrontar la segunda edición de la Copenhagen Sprint, una carrera danesa del World Tour que se celebrará este domingo 14 de junio, con Juan Sebastián Molano liderando al equipo emiratí.
El sprinter colombiano, que ya ha ganado este año en el Tour de Omán y ha conseguido sendos podios en el Tour de Hungría, contará con el apoyo de su fiel lanzador, el portugués Rui Oliveira, y un sólido equipo de rodadores formado por Mikkel Bjerg, Luca Giaimi, Rune Herregodts, Julius Johansen y Vegard Stake Laengen.
El potente equipo árabe espera llevar a Molano al sprint final en la mejor posición posible, tras ayudarlo a reservar su energía durante el largo y llano recorrido que contará con 228,2 kilómetros, en un trayecto casi idéntico al del año pasado y que como su nombre lo indica, es ideal para los velocistas.
La novel carrera comenzará en ciudad de Roskilde, situada al norte de la isla de Selandia y finalizará en la capital danesa tras recorrer paisajes naturales de la región escandinava antes de dirigirse a la metrópoli de Copenhague para completar cinco vueltas a un circuito de 10 kilómetros. En el camino, los pedalistas pasarán los municipios de Egedal, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Allerød, Furesø, Ballerup, Rødovre, Brøndby y Hvidovre.
El sucesor del belga Jordi Meeus, ganador de la primera edición, será coronado frente a la Galería Nacional, donde Molano espera estar entre definiendo la carrera a su favor para otorgarle otra victoria al UAE Team Emirates-XRG en la temporada.
Ruta
Gran Premio JN: Santiago Mesa triunfa en la segunda jornada y es el nuevo líder
El sprinter colombiano Santiago Mesa (Anicolor-Campicarn) ganó este jueves la segunda etapa del Gran Premio JN, imponiéndose al sprint en Vila Nova de Famalicão tras 142,1 kilómetros, celebrando por delante del portugués Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) y del español Iker Bonillo (Feira dos Sofás-Boavista), quienes finalizaron segundo y tercero, respectivamente.
En un final accidentado, debido a una caída en los últimos metros de la recta final, Mesa, que ya lideraba la etapa, logró salir ileso y se convirtió en el gran vencedor del día, ya que, además del triunfo, se adueño del maillot amarillo, con el mismo tiempo en la clasificación general que el español Joan Cadena (Technosylva-Rower-Bembibre), ganador de la jornada inaugural, quien descendió al segundo puesto. Miguel Salgueiro (Tavira-Crédito Agrícola) completa el podio parcial a cuatro segundos del nuevo líder.
La etapa fue emocionante a partir del kilómetro 35, con un grupo de escapados que logró una ventaja de casi tres minutos sobre el pelotón. Entre los fugitivos ses destacaron João António, José Moreira, João Oliveira e Iván Loaisa, pero la persecución liderada por el Anicolor-Campicarn acabó frustrando el intento de los aventureros en los últimos kilómetros.
Pedro Andrade (Feirense-Beeceler) aguantó en solitario hasta los últimos cinco mil metros, pero fue alcanzado por el pelotón, dejando la decisión en manos de los velocistas. En el sprint final, Santiago Mesa demostró su superioridad y se aseguró su tercera victoria de la temporada.
La carrera del calendario portugués continuará este viernes con la tercer capítulo, una jornada de 156,1 kilómetros en la ciudad portuguesa de Gondomar, perteneciente al distrito de Oporto.
Grande Prémio Jornal de Noticias
Resultados Etapa 2 » Circuito Vila Nova de Famalicão (147,5 km)
|1
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|3:36:53
|2
|Carlos Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|3
|Iker Bonillo
|Feira dos Sofás – Boavista
|m.t.
|4
|Raúl Rota
|Inovocorte Cycling
|m.t.
|5
|Francisco Campos
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|m.t.
|6
|João Martins
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|7
|Abner González
|Feirense – Beeceler
|m.t.
|8
|Alexis Guerin
|Anicolor / Campicarn
|m.t.
|9
|Diogo Narciso
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|m.t.
|10
|Tomas Contte
|Aviludo – Louletano – Loulé
|m.t.
Ruta
Gran victoria de Róbigzon Oyola en el segundo capítulo del Tour de Beauce 2026
El experimentado pedalista tolimense Róbigzon Oyola (Team Medellín-EPM) se impuso de gran forma en la segunda etapa del Tour de Beauce, luego de recorrer 169,2 kilómetros por los alrededores de Saint-Odilon-de-Cranbourne, en la provincia de Quebec, Canadá.
Oyola cruzó la línea de meta de primero, ganándole el duelo de fugados al británico Adam Lewis (APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery) y al irlandés Killian O’Brien (Team Skyline), quienes entraron 2° y 3° respectivamente.
Este viernes continuará la ronda canadiense con el tercer capítulo, una jornada ondulada de 168,9 kilómetros con inicio y final en Mont Mégantic, en un final picando hacia arriba.
El sucesor del boyacense Diego camargo, campeón el año pasado, se conocerá el domingo en Saint-Georges (Canadá), luego de cinco extenuantes días de competencia.
Tour de Beauce (2.2)
Resultados Etapa 2 | Saint-Odilon-de-Cranbourne – Saint-Odilon-de-Cranbourne (169,2 km)
|1
|Róbigzon Oyola
|Team Medellín – EPM
|3:52:51
|2
|Adam Lewis
|APS Pro Cycling by Team Cadence Cyclery
|0:01
|3
|Killian O’Brien
|Team Skyline
|0:10
|4
|Jérôme Gauthier
|Project Echelon Racing
|0:18
|5
|Wilmar Paredes
|Team Medellín – EPM
|0:18
|6
|Kent Ross
|Cascadia
|0:21
|7
|Luke Elphingstone
|Project Echelon Racing
|0:21
|8
|Marshall Erwood
|Cannondale Echelon p/b 4iiii
|0:21
|9
|Justin Picoux
|Whoosh – NZ Cycling Project
|0:22
|10
|Tamar Spiero
|Wielerploeg Groot Amsterdam
|0:22
Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: Wout van Aert se queda con la quinta etapa y Alex Baudin sigue vestido de amarillo
En un final a pura velocidad, Wout van Aert se adjudicó la quinta etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes. El corredor del Visma – Lease a Bike fue el más rápido en la definición y salió victorioso tras recorrer 195,8 kilómetros entre Saint-Chamond y Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes.
El belga superó fácilmente en la definición al francés Hugo Hofstetter (NSN Cycling Team) y al alemán Phil Bauhaus (Bahrain – Victorious), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los tres colombianos que siguen en carrera todos llegaron en el lote: Harold Tejada (XDS Astana Team) 83°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 108°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) ingresó en la casilla 115°.
Con relación a la clasificación general, el francés Alex Baudin (EF Education-EasyPost) mantuvo el liderato. El segundo puesto lo ocupa su compatriota Kévin Vauquelin (Netcompany Ineos) a 12 segundos del líder.
La carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, continuará este viernes con la sexta etapa, una jornada montañosa de 182,3 kilómetros entre Saint-Vulbas y Crest-Voland, que incluye cuatro puertos categorizados.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 5 | Saint-Chamond – Parc des Oiseaux Villars-les-Dombes (195,8 km)
|1
|Wout van Aert
|Team Visma | Lease a Bike
|4:31:59
|2
|Hugo Hofstetter
|NSN Cycling Team
|m.t.
|3
|Phil Bauhaus
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|4
|Vito Braet
|Lotto Intermarché
|m.t.
|5
|Henri-François Renard
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|6
|Nadav Raisberg
|Netcompany INEOS
|m.t.
|7
|Dorian Godon
|NSN Cycling Team
|m.t.
|8
|Henri Uhlig
|Alpecin – Premier Tech
|,,
|9
|Bryan Coquard
|Cofidis
|m.t.
|10
|Matteo Trentin
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|83
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|m.t.
|108
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|115
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|18:07:12
|2
|Kévin Vauquelin
|Netcompany INEOS
|0:12
|3
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:12
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:15
|5
|Juan Ayuso
|Lidl – Trek
|0:47
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl – Trek
|0:47
|7
|Jørgen Nordhagen
|Team Visma | Lease a Bike
|0:50
|8
|Carlos Rodríguez
|Netcompany INEOS
|0:57
|9
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|0:59
|10
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|1:00
|17
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|1:21
|23
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:54
|26
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|3:05