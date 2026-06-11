Juan Sebastián Molano liderará al UAE Team Emirates-XRG en la novel carrera World Tour, Sprint de Copenhague

Mientras el Tour Auvergne-Rhône-Alpes continúa en Francia, el UAE Team Emirates-XRG se prepara para afrontar la segunda edición de la Copenhagen Sprint, una carrera danesa del World Tour que se celebrará este domingo 14 de junio, con Juan Sebastián Molano liderando al equipo emiratí.

El sprinter colombiano, que ya ha ganado este año en el Tour de Omán y ha conseguido sendos podios en el Tour de Hungría, contará con el apoyo de su fiel lanzador, el portugués Rui Oliveira, y un sólido equipo de rodadores formado por Mikkel Bjerg, Luca Giaimi, Rune Herregodts, Julius Johansen y Vegard Stake Laengen.

El potente equipo árabe espera llevar a Molano al sprint final en la mejor posición posible, tras ayudarlo a reservar su energía durante el largo y llano recorrido que contará con 228,2 kilómetros, en un trayecto casi idéntico al del año pasado y que como su nombre lo indica, es ideal para los velocistas.

La novel carrera comenzará en ciudad de Roskilde, situada al norte de la isla de Selandia y finalizará en la capital danesa tras recorrer paisajes naturales de la región escandinava antes de dirigirse a la metrópoli de Copenhague para completar cinco vueltas a un circuito de 10 kilómetros. En el camino, los pedalistas pasarán los municipios de Egedal, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Allerød, Furesø, Ballerup, Rødovre, Brøndby y Hvidovre.

El sucesor del belga Jordi Meeus, ganador de la primera edición, será coronado frente a la Galería Nacional, donde Molano espera estar entre definiendo la carrera a su favor para otorgarle otra victoria al UAE Team Emirates-XRG en la temporada.