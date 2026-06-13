¡En racha ganadora! Santiago Mesa suma su segunda victoria en el Gran Premio JN

El velocista antioqueño Santiago Mesa, del Anicolor-Campicarn, sacó fuerzas en los últimos metros para superar a sus rivales al sprint, asegurando su segunda victoria en esta edición del Gran Premio JN. Hoy también fue un día feliz para el portugués Fabio Costa (Feira dos Sofás-Boavista), quien logró su objetivo y conservó el maillot amarillo a falta de una etapa.

Como en las jornadas anteriores de este Gran Premio, la cuarta etapa comenzó con el escenario habitual: una escapada. Nueve ciclistas lideraron la carrera durante la mayor parte del recorrido y llegaron a tener una ventaja de más de tres minutos sobre el pelotón, pero, el sueño de los fugitivos acabó faltando pocos kilómetros para el final.



Santiago Mesa, ganador de la cuarta etapa del Gran Premio Jornal de Noticias 2026. (Foto © Grande Prémio Jornal de Noticias)

Con la meta a la vista, Santiago Mesa se impuso con su velocidad y alcanzó su segundo triunfo en la 35ª edición del Gran Premio Jornal de Noticias. La victoria del ciclista de 28 años no puso en peligro el liderato de Fabio Costa, quien finalizó la etapa en sexta posición y, por lo tanto, conservó el primer puesto en la clasificación general.

Lo cierto es que todo quedó abierto para la última jornada de la carrera portuguesa, que finaliza este domingo con una contrarreloj de 15,8 kilómetros en la ciudad de Maia, en el distrito de Oporto.

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