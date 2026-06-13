Ruta
Tour Auvergne-Rhone-Alpes: embestida de Isaac del Toro al Grand Colombier con Luke Tuckwell salvando el liderato
El mexicano Isaac del Toro firmó este sábado una tremenda victoria al imponerse en la séptima y penúltima etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier con un recorrido de 133,6 kilómetros, en una jornada clave para la clasificación general.
El corredor latinoamericano del UAE Team Emirates-XRG impuso un gran paso en la subida final y terminó llevándose el triunfo por delante del español Juan Ayuso (Lidl – Trek), 2° a 24 segundos y del noruego Tobias Halland Johannessen, quien entró 3° a 38 segundos. El mejor colombiano del día fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 29° a más de 9 minutos.
La jornada montañosa presentó un perfil de alta exigencia, con final explosivo en el Grand Colombier, un terreno ideal para los escaladores, donde Del Toro volvió a demostrar sus grandes condiciones y dejó claro que esta recuperado para encarar de la mejor froma el Tour de Francia.
En la clasificación general, el de Ensenada (Baja California) descontó tiempo y se coló al tercer cajón del podio a falta de solo una etapa para el cierre de la carrera, que esta dominada sorpresivamente por el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), escaló al segundo puesto a 42 segundos del líder.
La jornada final de la carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, vivirá este domingo su octava y última etapa, otra jornada súper montañosa de 120,1 kilómetros entre Beaufort y Plateau de Solaison – Brison, donde conoceremos al sucedor del esloveno Tadej Pogačar, ganador del año pasado.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados 7 | La Bridoire – Grand Colombier (133,6 km)
|1
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|3:41:41
|2
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|0:24
|3
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|0:38
|4
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:41
|5
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|0:41
|6
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:17
|7
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:21
|8
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|2:29
|9
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:31
|10
|Jan Castellón
|Caja Rural-Seguros RGA
|2:33
|27
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|9:51
|95
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|35:17
Clasificación General Individual
|1
|Luke Tuckwell
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|25:59:09
|2
|Matteo Jorgenson
|Team Visma | Lease a Bike
|0:42
|3
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates-XRG
|0:49
|4
|Juan Ayuso
|Lidl-Trek
|1:06
|5
|Tobias Halland Johannessen
|Uno-X Mobility
|1:33
|6
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|1:54
|7
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|1:59
|8
|Cian Uijtdebroeks
|Movistar Team
|2:17
|9
|Cristian Rodríguez
|XDS Astana Team
|2:33
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|3:02
|22
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|13:00
Ruta
Paula Blasi da clase en el Tourmalet y gana la segunda etapa del Tour Femenino de los Pirineos con Paula Patiño en el top 20
La campeona de la Vuelta a España, Paula Blasi, consiguió esta sábado una gran victoria en la segunda etapa del Tour Femenino de los Pirineos 2026, adjudicándose el triunfo en solitario tras coronar en primera posición el mítico puerto francés Tourmalet y recorrer 94,9 kilómetros entre Arrens-Marsous y Bagnères de Bigorre.
La corredora española del UAE Team ADQ fue la más fuerte de la jornada, superando por más de un minuto a su compañera de equipo, la polaca Dominika Włodarczyk y a la australiana Emily Dixon (CANYON//SRAM Generation), quienes ingresaron segunda y tercera.
En cuanto a las cuatro suramericanas en competencia, la mejor fue la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 18° a 7:59 de la ganadora, luego entró la paraguaya Agua Marina (Team Abadie Magnan) en la casilla 59°, mientras que las chilenas Catalina Soto (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y Aranza Villalón (Eneicat – Be Call) se reportaron en las posiciones 88° y 99°, respectivamente.
La exigente carrera francesa para mujeres finalizará este domingo con la disputa de la tercera y última etapa, una jornada ondulada de 114,4 kilómetros entre Nay y Jurançon, donde conoceremos a la sucesora de la española Usoa Ostolaza, ganadora de las últimas dos ediciones.
CIC-Tour Féminin des Pyrénées (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Arrens-Marsous – Bagnères-de-Bigorre (94,9 km)
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|2:42:15
|2
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|1:59
|3
|Emily Dixon
|CANYON//SRAM Generation
|1:59
|4
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|1:59
|5
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|1:59
|6
|Clémence Latimier
|Ma Petite Entreprise
|1:59
|7
|Quinty Schoens
|VolkerWessels Cycling Team
|3:46
|8
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|3:46
|9
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|3:46
|10
|Malou Eisen
|VolkerWessels Cycling Team
|3:46
|18
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|7:59
Clasificación General Individual
|1
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|5:51:16
|2
|Dominika Wlodarczyk
|UAE Team ADQ
|1:59
|3
|Juliette Berthet
|FDJ United-SUEZ
|1:59
|4
|Clémence Latimier
|Ma Petite Entreprise
|1:59
|5
|Ema Comte
|Cofidis Women Team
|1:59
|6
|Emily Dixon
|CANYON//SRAM Generation
|1:59
|7
|Usoa Ostolaza
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|3:46
|8
|Quinty Schoens
|VolkerWessels Cycling Team
|3:46
|9
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|3:46
|10
|Malou Eisen
|VolkerWessels Cycling Team
|3:46
|20
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|7:59
Ruta
Juan Sebastián Molano liderará al UAE Team Emirates-XRG en la novel carrera World Tour, Sprint de Copenhague
Mientras el Tour Auvergne-Rhône-Alpes continúa en Francia, el UAE Team Emirates-XRG se prepara para afrontar la segunda edición de la Copenhagen Sprint, una carrera danesa del World Tour que se celebrará este domingo 14 de junio, con Juan Sebastián Molano liderando al equipo emiratí.
El sprinter colombiano, que ya ha ganado este año en el Tour de Omán y ha conseguido sendos podios en el Tour de Hungría, contará con el apoyo de su fiel lanzador, el portugués Rui Oliveira, y un sólido equipo de rodadores formado por Mikkel Bjerg, Luca Giaimi, Rune Herregodts, Julius Johansen y Vegard Stake Laengen.
El potente equipo árabe espera llevar a Molano al sprint final en la mejor posición posible, tras ayudarlo a reservar su energía durante el largo y llano recorrido que contará con 228,2 kilómetros, en un trayecto casi idéntico al del año pasado y que como su nombre lo indica, es ideal para los velocistas.
La novel carrera comenzará en ciudad de Roskilde, situada al norte de la isla de Selandia y finalizará en la capital danesa tras recorrer paisajes naturales de la región escandinava antes de dirigirse a la metrópoli de Copenhague para completar cinco vueltas a un circuito de 10 kilómetros. En el camino, los pedalistas pasarán los municipios de Egedal, Frederikssund, Hillerød, Fredensborg, Allerød, Furesø, Ballerup, Rødovre, Brøndby y Hvidovre.
El sucesor del belga Jordi Meeus, ganador de la primera edición, será coronado frente a la Galería Nacional, donde Molano espera estar entre definiendo la carrera a su favor para otorgarle otra victoria al UAE Team Emirates-XRG en la temporada.
Ruta
¡Giro inesperado! Alejandro Pamplona pasa a liderar la Vuelta a La Fría tras corrección de resultados
La Vuelta a La Fría 2026 vivió un inesperado giro al cierre de su jornada inaugural. Luego de una revisión oficial de los tiempos del prólogo disputado sobre 5,10 kilómetros, Alejandro Pamplona fue confirmado como ganador de la etapa y nuevo líder de la clasificación general.
La competencia abrió su telón bajo una temperatura cercana a los 30 grados centígrados y con 78 corredores enfrentando la exigencia del recorrido individual, una prueba rápida en la que la potencia, la concentración y la correcta administración del esfuerzo marcaron la diferencia. La velocidad promedio de la jornada fue de 29,93 kilómetros por hora.
Inicialmente, los registros entregados por el sistema de cronometraje ubicaban a Danilo Medina como vencedor del prólogo. Sin embargo, una corrección oficial modificó la clasificación final, otorgando el triunfo a Alejandro Pamplona, quien detuvo el reloj en 11 minutos y 10 segundos. El segundo lugar quedó en manos de Jairo Escalante (Lotería del Táchira) a 3 segundos, mientras que Kevin Peñalosa completó el podio con un tiempo de 11:18.
La actuación colectiva fue sobresaliente, ubicando además a Daniel Robayo en la cuarta posición, Danilo Medina en la octava casilla y Santiago Quintero dentro de los doce mejores de la jornada.
“Al principio se decía que habíamos ganado con Danilo Medina y segundo con Robayo. Lastimosamente hubo una falla de parte del cronometraje, pero nos acaba de llegar la confirmación de que el ganador es Pamplona. Seguimos liderando la carrera y estamos muy contentos con la participación y el rendimiento que muestran los muchachos“, dijo Luis Alfonso Cely, director deportivo del equipo.
La competencia continuará este sábado con la disputa de la segunda jornada, considerada la etapa reina de la Vuelta Menor a La Fría 2026. La fracción tendrá un recorrido de 70,7 kilómetros, donde Danilo Medina tomará la salida como líder de la clasificación general.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness