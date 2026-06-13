Tour Auvergne-Rhone-Alpes: embestida de Isaac del Toro al Grand Colombier con Luke Tuckwell salvando el liderato

El mexicano Isaac del Toro firmó este sábado una tremenda victoria al imponerse en la séptima y penúltima etapa del Tour Auvergne-Rhone-Alpes 2026, disputada entre La Bridoire y el Grand Colombier con un recorrido de 133,6 kilómetros, en una jornada clave para la clasificación general.

El corredor latinoamericano del UAE Team Emirates-XRG impuso un gran paso en la subida final y terminó llevándose el triunfo por delante del español Juan Ayuso (Lidl – Trek), 2° a 24 segundos y del noruego Tobias Halland Johannessen, quien entró 3° a 38 segundos. El mejor colombiano del día fue el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 29° a más de 9 minutos.

La jornada montañosa presentó un perfil de alta exigencia, con final explosivo en el Grand Colombier, un terreno ideal para los escaladores, donde Del Toro volvió a demostrar sus grandes condiciones y dejó claro que esta recuperado para encarar de la mejor froma el Tour de Francia.

En la clasificación general, el de Ensenada (Baja California) descontó tiempo y se coló al tercer cajón del podio a falta de solo una etapa para el cierre de la carrera, que esta dominada sorpresivamente por el australiano Luke Tuckwell (Red Bull – BORA – hansgrohe), mientras que el estadounidense Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike), escaló al segundo puesto a 42 segundos del líder.

La jornada final de la carrera francesa, antes conocida como el Critérium du Dauphiné, vivirá este domingo su octava y última etapa, otra jornada súper montañosa de 120,1 kilómetros entre Beaufort y Plateau de Solaison – Brison, donde conoceremos al sucedor del esloveno Tadej Pogačar, ganador del año pasado.

Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)

Resultados 7 | La Bridoire – Grand Colombier (133,6 km)

1 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 3:41:41 2 Juan Ayuso Lidl-Trek 0:24 3 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 0:38 4 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:41 5 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 0:41 6 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 1:17 7 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 1:21 8 Cristian Rodríguez XDS Astana Team 2:29 9 José Félix Parra Caja Rural-Seguros RGA 2:31 10 Jan Castellón Caja Rural-Seguros RGA 2:33

27 Harold Tejada XDS Astana Team 9:51 95 Santiago Buitrago Bahrain – Victorious 35:17

Clasificación General Individual

1 Luke Tuckwell Red Bull-BORA-hansgrohe 25:59:09 2 Matteo Jorgenson Team Visma | Lease a Bike 0:42 3 Isaac del Toro UAE Team Emirates-XRG 0:49 4 Juan Ayuso Lidl-Trek 1:06 5 Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility 1:33 6 Paul Seixas Decathlon CMA CGM Team 1:54 7 Mattias Skjelmose Lidl-Trek 1:59 8 Cian Uijtdebroeks Movistar Team 2:17 9 Cristian Rodríguez XDS Astana Team 2:33 10 José Félix Parra Caja Rural-Seguros RGA 3:02