Laura Daniela Rojas sucede a Juliana Londoño como campeona nacional de ruta

La huilense Laura Daniela Rojas, debutando con el Team Sistecrédito, se proclamó campeona de ruta en los Nacionales de Ciclismo Sistecrédito 2026, tras imponerse de manera magistral en la prueba de fondo élite, disputada entre Sopó y Guasca sobre un exigente recorrido de 124,5 kilómetros.

Rojas, de 22 años, que se formó en las huestes Team Boyacá es para Vivirla, se impuso con autoridad ante la bogotana Camila Valbuena (Bogotá IDRD) y Diana Carolina Peñuela (Team Sistecrédito), quienes completaron el podio de la carrera, respectivamente.



Camila Valbuena, Laura Daniela Rojas, Diana Peñuela, en el podio de las élite. (Foto © FCC)

La competencia contó con la participación de más de 45 ciclistas, en una verdadera batalla de resistencia y estrategia, con múltiples ataques y fugas. Desde la partida, la carrera estuvo marcada por un ritmo elevado y una constante lucha por el protagonismo.

La gran animadora de la jornada fue Valery Nicole Londoño (Team Bacx), quien protagonizó la fuga más destacada del día. La vallecaucana se mantuvo en solitario durante varios kilómetros, sin embargo, la persecución del grupo principal se intensificó en la parte final, logrando reducir la diferencia y neutralizar su escapada.

El recorrido, caracterizado por repechos exigentes, hizo que la prueba se convirtiera en un desgaste hasta el final, donde quedó un selecto grupo con opciones reales de disputar la victoria, que tras un ataque al final se la llevó Laura Daniela Rojas afiliada a la Liga de Boyacá.



Laura Daniela Rojas, nueva campeona nacional de ruta. (Foto © FCC)

Resultados > Sopó – Guasca (124,5 km)