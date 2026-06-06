¡De vuelta! Isaac del Toro regresa a la competencia tras su lesión con la mira puesta en el Tour de Francia

Luego de estar fuera de competencia por casi dos meses, el mexicano Isaac del Toro buscará ponerse a punto para el Tour de Francia 2026 y es por eso que reaparecerá del 7 al 14 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes, la competencia francesa que durante décadas fue conocida como Critérium del Dauphiné y que cada año sirve de antesala para la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada.

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Será su primera carrera desde el 8 de abril, cuando una caída en la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco detuvo su gran inicio de temporada, que contó con victoria en el UAE Tour, la Tirreno-Adriático, además de subirse al tercer cajón del podio en la Strade Bianche.



Isaac del Toro se consagró campeón de la Tirreno-Adriático 2026. (Foto Tirreno-Adriático © MirrorMedia)

“Estoy emocionado por correr el Tour Auvergne-Rhône-Alpes. Es mi primera vez en esta importante competencia y espero que sea el inicio de un gran verano compitiendo en Francia”, señaló Del Toro en declaraciones difundidas por el UAE Team Emirates-XRG.

El equipo emiratí, que el año pasado ganó la carrera francesa con Tadej Pogacar, completa la nómina con el español Pablo Torres, el estadounidense Kevin Vermaerke, los portugueses João Almeida e Ivo Oliveira y los franceses Pavel Sivakov y Benoit Cosnefroy.