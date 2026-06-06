Ruta
Seff Van Kerckhove se queda con la Clásica de los Alpes Junior; Yeiner García el mejor colombiano
Una de las nuevas promesas del ciclismo belga, Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) ganó la Clásica de los Alpes Junior 2026, que se disputó en territorio galo entre Ruy-Montceau y La Bridoire, con un recorrido de 133,2 kilómetros.
Los puestos de honor de la carrera francesa para juveniles lo completaron el francés Soen Le Pann (Selección de Bretaña) y el británico Pietro Solavaggione (Cannibal – Victorious), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, Yeiner García (Team INCA) terminó en el puesto 64° a 16:15 del ganador y Fernando Cárdenas (Team INCA) en la casilla 117° a más de 28 minutos.
Luego de nueve ediciones de la ronda francesa para juveniles, los belgas dominan el palmarés de la carrera con cuatro victorias, a la de hoy se le suman las de Maxim Van Gils, Cian Uijtdebroeks y Jarno Widar.
Resultados La Classique des Alpes Juniors (1.1)
Ruy-Montceau – La Bridoire (133,2 km)
|1
|Seff Van Kerckhove
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|3:29:50
|2
|Soen Le Pann
|Selección de Bretaña
|1:29
|3
|Pietro Solavaggione
|Piemonte
|2:00
|4
|Gonçalo Costa
|Decathlon CMA CGM U19 Team
|2:38
|5
|Georgs Tjumins
|Grenke – Auto Eder
|2:48
|6
|Paul Hawrylak
|Region Sud
|2:55
|7
|Nolan Pedersoli
|Île-de-France
|3:15
|8
|Karl Herzog
|Grenke – Auto Eder
|3:15
|9
|Augustin Callamand
|Auvergne – Rhône-Alpes
|3:19
|10
|Lancelot Gayant
|Nouvelle Aquitaine
|3:36
|64
|Yeiner García
|Team INCA
|16:15
|117
|Fernando Cárdenas
|Team INCA
|28:53
Ruta
Heroica victoria de Alex Baudin en el inicio del Tour Auvergne-Rhône-Alpes con Isaac del Toro y Harold Tejada en el top 15
En un final picando ligeramente hacia arriba, el francés Alex Baudin (EF Education – EasyPost), que se fue en fuga desde el inicio, resistió la embestida de los favoritos y ganó la etapa inaugural Tour Auvergne-Rhône-Alpes sobre un trazado de 146,2 kilómetros entre las localidades francesas de Vizille y Saint-Ismier.
Tras una larga escapada, el corredor galo consiguió una heroica victoria por delante del belga Ramses Debruyne (Alpecin – Premier Tech) y de su compatriota Léo Bisiaux (Decathlon CMA CGM Team), quienes se reportaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, estos se clasificaron así: Harold Tejada (XDS Astana Team) 13°, Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) 18°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) 36° y Diego Pescador (Movistar Team) 59°.
La primera fuga de la prueba la animaron Clément Braz (Groupama – FDJ United), Alex Díaz (Caja Rural – Seguros RGA), George Bennett (NSN Cycling Team), Sergio Samitier (Cofidis), Alex Baudin (EF Education – EasyPost), Georg Zimmermann (Lotto Intermarché), Raúl García Pierna (Movistar Team), Mattéo Vercher (TotalEnergies), y Alastair MacKellar (EF Education – EasyPost), pero cuando el terreno se inclinó solo quedaron cuatro corredores en la punta.
Coronando la penúltima subida de la jornada, el Col de Vence (5,1 km al 5.7%) solo resistieron Bennett, Braz y Baudin, el trío luchó, sin embargo, en la último ascenso categorizado, Alex Baudin atacó y sus dos compañeros de fuga terminaron siendo absorbidos por el grupo principal.
La carrera francesa continuará este lunes con la segunda etapa, otra jornada rompe-piernas, que se llevará a cabo entre Saint-Martin-le-Vinoux Le Puy-en-Velay, con un recorrido montañoso de 234,3 kilómetros que incluye cinco puertos categorizados.
Tour Auvergne – Rhône-Alpes (2.UWT)
Resultados Etapa 1 | Vizille – Saint-Ismier (146,2 km)
|1
|Alex Baudin
|EF Education – EasyPost
|3:43:58
|2
|Ramses Debruyne
|Alpecin – Premier Tech
|0:32
|3
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:32
|4
|Kevin Vermaerke
|UAE Team Emirates – XRG
|0:32
|5
|Rudy Molard
|Groupama – FDJ United
|0:32
|6
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:32
|7
|Luke Plapp
|Team Jayco AlUla
|0:32
|8
|Kévin Vauquelin
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:32
|9
|Luke Tuckwell
|Netcompany INEOS
|0:32
|10
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|0:32
|12
|Isaac del Toro
|UAE Team Emirates – XRG
|0:44
|13
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|0:44
|18
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:44
|36
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|2:53
|59
|Diego Pescador
|Movistar Team
|11:32
Ruta
¡Suramérica celebra! Henrique Bravo se consagra campeón en Austria de la Oberösterreich Rundfahrt
¡Celebra Brasil! Henrique Bravo, del equipo de desarrollo del Soudal Quick-Step, ingresó en el pelotón sin problemas el último día de la Oberösterreich Rundfahrt y logró coronarse campeón, en una carrera que no contó con participación colombiana.
Al pedalista brasilero lo acompañaron en el podio el estadounidense Gavin Sherry, quien terminó segundo y al tercer cajón se subió el finlandés Kasper Borremans (Bahrain Victorious Development Team).
La localidad del distrito de Rohrbach, en el estado de Alta Austria, acogió la etapa final de la prueba austriaca que contó con 169,2 kilómetros en terreno ondulado, una jornada repleta de pequeños repechos.
La última etapa la ganó el alemán Dominik Röber (Team Vorarlberg), luego de ser el más rápido al sprint tras vencer al polaco Jan Michal Jackowiak, del equipo de desarrollo del Bahrain Victorious.
Oberösterreich Rundfahrt (2.2)
Resultados Etapa 4 | Stift Aigen-Schlägl – Stift Aigen-Schlägl (169,2 km)
|1
|Dominik Röber
|Team Vorarlberg
|4:14:11
|2
|Jan Michal Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|3
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|4
|Jonas Kind Høydahl
|Team Visma | Lease a Bike Development
|,,
|5
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|6
|Philipp Hofbauer
|Team Vorarlberg
|,,
|7
|Zsombor Palumby
|Team United Shipping
|,,
|8
|Leander De Gendt
|Bahrain Victorious Development Team
|,,
|9
|Arno Wallenborn
|Soudal Quick-Step Devo Team
|,,
|10
|Erazem Valjavec
|Luxembourg
|,,
Clasfificación General Final
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|11:54:57
|2
|Gavin Sherry
|United States
|0:09
|3
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|0:12
|4
|Jonas Kind Høydahl
|Team Visma | Lease a Bike Development
|0:15
|5
|Jan Michal Jackowiak
|Bahrain Victorious Development Team
|0:16
|6
|Arno Wallenborn
|Luxembourg
|0:19
|7
|Lorenzo Galimberti
|Swatt Club
|,,
|8
|Erazem Valjavec
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:22
|9
|Riccardo Zoidl
|Hrinkow Advarics
|,,
|10
|Richard Riška
|Hrinkow Advarics
|0:26
Ruta
¡Renovado hasta 2028! Einer Rubio seguirá en el Movistar Team dos años más
Después de ser el pedalista más combativo del Giro de Italia, el Movistar Team anunció la ampliación del contrato del boyacense Einer Rubio, que alcanzará los nueve años defendiendo los colores de la escuadra telefónica.
“Estoy muy feliz de haber renovado un par de años más y seguir siendo parte de la familia Movistar. Espero seguir creciendo y mejorando junto con ellos”, dijo el escarabajo, en declaraciones difundidas por su propio equipo.
El oriundo de Chiquiza, Boyacá, llegó al conjunto español en 2020 procedente del Aran Cucine Vejus y hasta el momento ha conseguido dos victorias, las dos en la campaña 2023, una en el UAE Tour y la otra en la ‘Corsa Rosa’.
“Agradezco mucho la confianza, es un honor llevar la M como segunda piel. Seguimos rodando juntos hacia el futuro”, concluyó Rubio, que este año correrá el Tour de Francia y la Vuelta, a España completando las tres grandes en una misma temporada.
Por su parte, el mánager general de la formación, Eusebio Unzué, se vio complacido ante la noticia. “Einer es un corredor que ha crecido con nosotros hasta convertirse en uno de los pilares de Movistar Team. Nueve temporadas seguidas en el equipo dicen mucho de la relación que hemos construido juntos. Estamos muy contentos de ampliar nuestro compromiso hasta 2028”.