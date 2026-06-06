Seff Van Kerckhove se queda con la Clásica de los Alpes Junior; Yeiner García el mejor colombiano

Una de las nuevas promesas del ciclismo belga, Seff Van Kerckhove (Decathlon CMA CGM U19 Team) ganó la Clásica de los Alpes Junior 2026, que se disputó en territorio galo entre Ruy-Montceau y La Bridoire, con un recorrido de 133,2 kilómetros.

Los puestos de honor de la carrera francesa para juveniles lo completaron el francés Soen Le Pann (Selección de Bretaña) y el británico Pietro Solavaggione (Cannibal – Victorious), quienes se subieron al 2° y 3° cajón del podio, respectivamente.

En cuanto a los dos colombianos en competencia, Yeiner García (Team INCA) terminó en el puesto 64° a 16:15 del ganador y Fernando Cárdenas (Team INCA) en la casilla 117° a más de 28 minutos.

Luego de nueve ediciones de la ronda francesa para juveniles, los belgas dominan el palmarés de la carrera con cuatro victorias, a la de hoy se le suman las de Maxim Van Gils, Cian Uijtdebroeks y Jarno Widar.

Resultados La Classique des Alpes Juniors (1.1)

Ruy-Montceau – La Bridoire (133,2 km)