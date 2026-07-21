Juan Pablo Ortega le da otro podio al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud

El equipo de ciclismo Nu Colombia volvió a destacarse este lunes en la Vuelta de la Juventud 2026, luego de que Juan Pablo Ortega terminara en el tercer lugar de la segunda etapa, disputada entre Aguazul y Yopal, en una nueva jornada favorable para los velocistas.

El conjunto morado mantuvo además presencia en los puestos de privilegio de la clasificación general, con Julián Manrique ubicado en la cuarta posición, mientras que Ortega asumió el liderato de la montaña al cierre del día. La fracción quedó en poder de Felipe Bravo, quien se impuso al sprint en la llegada a Yopal tras una jornada de alta velocidad. Con su actuación, Ortega se metió entre los mejores del día en una etapa muy rápida, mientras que el Nu Colombia volvió a dejar una imagen competitiva en el llano casanareño.

En la clasificación general, Julián Manrique pasó a ocupar el cuarto lugar a 13 segundos del líder Cristian Vélez, manteniéndose muy cerca de los hombres que encabezan la carrera luego de dos jornadas con diferencias todavía reducidas. Por su parte, Juan Pablo Ortega asumió el liderato de la montaña, premio al protagonismo que ha mostrado el equipo desde el arranque de la ronda juvenil.

“Fue una etapa muy rápida, con bastante tensión y mucho trabajo táctico del equipo. Nos deja muy contentos el tercer lugar de Juan Pablo, porque seguimos siendo protagonistas en las llegadas, y también la posición de Julián en la general, que nos mantiene muy cerca de la pelea principal. Además, vestir la camiseta de la montaña es una recompensa al esfuerzo del grupo en este inicio de carrera. Sabemos que lo más duro está por venir, así que la idea es seguir corriendo con inteligencia y aprovechar nuestras opciones en los días decisivos”, señaló el director técnico Gabriel Jaime Mesa al término de la jornada.

La Vuelta de la Juventud continuará este miércoles con la tercera etapa, una contrarreloj individual de 33,2 kilómetros con salida y llegada en Aguazul, jornada llamada a empezar a perfilar a los principales aspirantes al título y a marcar diferencias más amplias en la clasificación general.