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Copaci destacó el trabajo del Ministerio del Deporte en el desarrollo del ciclismo

Publicado

Hace 36 mins

el

Mariana Pajón, Patricia Duque y José Miguel Peláez, en el Congreso de Copaci. (Foto © Mindeporte)
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Ruta

“Colombia, país de ciclismo y de campeones”: David Lappartient, presidente de la UCI

Publicado

Hace 16 mins

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18 marzo, 2026

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El presidente de la UCI, David Lappartient y nuestro director Héctor Urrego en Montería, Córdoba. (Foto Carlos Cruz © FCC)
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Ruta

Jasper Philipsen conquista la edición 80 de la Nokere Koerse con Juan Sebastián Molano en el podio

Publicado

Hace 3 horas

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18 marzo, 2026

Por

Jordi Meeus, Jasper Philipsen y Juan Sebastián Molano, en el podio de la Nokere Koerse 2026. (Foto UAE © Sprint Cycling)
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Pista

Sigue avanzando la construcción del Velódromo de Mosquera

Publicado

Hace 4 horas

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18 marzo, 2026

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Así va el montaje de la pista en cuanto a la superficie de madera en el nuevo velódromo de Mosquera. (Foto © RMC)
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