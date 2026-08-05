Vuelta a Burgos: Oscar Onley gana la segunda etapa y le arrebata el liderato a Matthew Brennan

En un final lleno de emociones, Oscar Onley (Ineos Netcompany) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2026, disputada sobre un trayecto de 178 kilómetros con inicio en Arcos de la Llana y arribo en Pineda de la Sierra.

El pedalista británico atacó en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta, ganándole el duelo al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Tercero se clasificó el español Enric Mas (Movistar Team), a dos segundos del dúo puntero.

Los cinco colombianos en competencia se clasificaron así: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 13°, Nairo Quintana (Movistar) 33°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 44°, Diego Pescador (Movistar) 52° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 56°.

En la tercera jornada el inglés Oscar Onley defenderá una ventaja de 4 segundos con su compatriota Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL) y con el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).

Este jueves se disputará el tercer capítulo de la ronda burgalesa, con inicio en la localidad de Merindad de Montija y llegada a Balneario de Corconte, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 184 kilómetros.

Vuelta a Burgos (2.Pro)

Resultados Etapa 2 | Arcos de la Llana – Pineda de la Sierra (Valle del Sol) (178 km)

1 Oscar Onley Netcompany INEOS Cycling Team 4:23:18 2 Giulio Ciccone Lidl-Trek 0:00 3 Enric Mas Movistar Team 0:02 4 Jarno Widar Lotto-Intermarché 0:03 5 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:03 6 Alexander Cepeda EF Education-EasyPost 0:06 7 Markel Beloki EF Education-EasyPost 0:06 8 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:06 9 Mario Aparicio Burgos Burpellet BH 0:06 10 Bjoern Koerdt Team Picnic PostNL 0:06

13 Iván Ramiro Sosa Equipo Kern Pharma 0:06 33 Nairo Quintana Movistar Team 0:27 44 Daniel Felipe Martínez Red Bull – BORA – hansgrohe 0:46 52 Diego Pescador Movistar Team 1:00 56 Brandon Rivera Netcompany INEOS 1:00



Oscar Onley, nuevo líder de la Vuelta a Burgos 2026. (Foto Netcompany Ineos © Getty Images Sport)

Clasificación General Individual

1 Oscar Onley Netcompany INEOS 7:53:28 2 Bjorn Koerdt Team Picnic PostNL 0:04 3 Giulio Ciccone Lidl – Trek 0:04 4 Ben Tulett Team Visma | Lease a Bike 0:05 5 Enric Mas Movistar Team 0:08 6 Alexander Cepeda EF Education – EasyPost 0:10 7 Mathys Rondel Tudor Pro Cycling Team 0:10 8 Léo Bisiaux Decathlon CMA CGM Team 0:11 9 Jarno Widar Lotto Intermarché 0:13 10 Felix Gall Decathlon CMA CGM Team 0:13