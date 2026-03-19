Ruta
Alec Segaert consigue una espectacular victoria en la clásica francesa del Gran Premio de Denain con Juan Sebastián Molano 16°
¡Coronó la fuga! Alec Segaert consiguió una espectacular victoria en la clásica francesa del Gran Premio de Denain. El belga del Bahrain Victorious, que atacó a menos de 5 kilómetros del final, aguantó y logró sumar su primer éxito del año a su incipiente palmarés profesional.
El podio de la carrera francesa lo completaron el belga Milan Menten (Lotto-Intermarché), en el segundo puesto y el francés Anthony Turgis (Team TotalEnergies) en el tercer lugar.
El único pedalista colombiano en competencia, el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates), campeón en 2023, no contó con las fuerzas suficientes para sprintar y llegó en la casilla 16° a dos segundos del ganador.
La carrera estuvo fuertemente marcada por los exigentes tramos adoquinados que la prueba comparte con la famosa París-Roubaix, donde el desgaste fue seleccionando al grupo principal, en el que solo se reportaron 27 unidades.
Resultados Grand Prix de Denain – Porte du Hainaut (1.Pro)
Denain – Denain (200,4 km)
|1
|Alec Segaert
|Bahrain Victorious
|4:21:23
|2
|Milan Menten
|Lotto-Intermarché
|0:02
|3
|Anthony Turgis
|Team TotalEnergies
|0:02
|4
|Henri Uhlig
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
|5
|Axel Zingle
|Team Visma | Lease a Bike
|0:02
|6
|Arne Marit
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:02
|7
|Axel Huens
|Groupama-FDJ United
|0:02
|8
|Jenthe Biermans
|Cofidis
|0:02
|9
|Tibor Del Grosso
|Alpecin-Premier Tech
|0:02
|10
|Gianluca Pollefliet
|Decathlon CMA CGM Team
|0:02
|11
|Zak Erzen
|Bahrain Victorious
|0:02
|12
|António Morgado
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
|13
|Ward Vanhoof
|Team Flanders-Baloise
|0:02
|14
|Léandre Lozouet
|CIC Pro Cycling Academy
|0:02
|15
|Toon Aerts
|Lotto-Intermarché
|0:02
|16
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:02
Ruta
La Vuelta a México regresaría en 2027; Colombia espera volver a brillar ante Isaac del Toro
El ciclismo mexicano quiere volver a poner una de sus carreras más emblemáticas en el mapa internacional. La Vuelta a México podría regresar en 2027, en lo que sería un paso importante dentro del proceso de reestructuración y relanzamiento que vive este deporte en el país norteamericano. La intención de sus impulsores es recuperar la prueba con ambición, proyección internacional y el deseo de contar con figuras de primer nivel.
La histórica ronda mexicana tuvo su primera edición en 1948 y forma parte de la memoria grande del ciclismo latinoamericano. A lo largo de los años se disputó bajo distintos formatos y nombres, y su última versión se celebró en 2015 como la Vuelta México Telmex. En su palmarés figuran corredores de peso y referentes del pedal continental, en una carrera que durante décadas fue una vitrina clave para el ciclismo de América Latina.
El proyecto de resucitar la carrera llega en un momento especial para el ciclismo de México, impulsado en buena parte por el crecimiento de Isaac del Toro, una de las grandes referencias del pelotón latinoamericano actual tras su irrupción internacional. La idea sería ubicar la Vuelta a México en una franja temprana del calendario, probablemente en enero, y buscar una categoría que permita atraer equipos de alto nivel. Entre los grandes anhelos aparece incluso la posibilidad de ver en la prueba al propio Del Toro y al UAE Team Emirates-XRG.
Detrás de esta nueva apuesta aparece la Unión Ciclista de México, organismo que asumió el reto de reconstruir institucionalmente este deporte en el país y de devolverle visibilidad en el escenario internacional. Más allá de lo deportivo, el eventual regreso de la carrera tendría un valor simbólico muy fuerte: recuperar una prueba por etapas de tradición, historia y alcance regional reforzaría el calendario latinoamericano y abriría una nueva vitrina para corredores, equipos y patrocinadores.
Además, la historia de la Vuelta a México también tiene una marcada huella colombiana. El ciclismo nacional suma ocho títulos en la ronda mexicana, desde la primera conquista de Julio César Ortegón en 1991, hasta la más reciente de Francisco Colorado en 2015, precisamente en la última edición disputada. En ese recorrido quedaron también páginas memorables para los escarabajos, incluidas las barridas completas del podio en 2003, 2010 y 2012, confirmando el profundo vínculo competitivo que Colombia ha tenido con la carrera azteca.
Y si la Vuelta a México regresa en 2027, todo indica que volverá a tener acento colombiano. Por historia, tradición y cercanía con el calendario continental, no sería extraño ver nuevamente a equipos y corredores colombianos en la línea de partida, esta vez enfrentando, ojalá, a Isaac del Toro, la nueva gran sensación del ciclismo mexicano. Sería, en cierto modo, una escena que conecta generaciones: así como en su momento los escarabajos midieron fuerzas en suelo azteca con referentes de la talla de Raúl Alcalá, ahora podrían hacerlo frente al corredor llamado a liderar una nueva era para el ciclismo de su país.
Si el proyecto logra concretarse, 2027 podría marcar el renacimiento de una carrera con peso histórico y enorme potencial. México quiere volver a tener su gran vuelta, y Colombia, que tantas veces fue protagonista en esas carreteras, seguramente volverá a sentirse parte de una historia que aún tiene capítulos por escribir.
Ruta
Iván Ramiro Sosa, confirmado por el Kern Pharma para reaparecer en la Volta a Catalunya
El equipo español Kern Pharma confirmó su nómina para la primera carrera WorldTour de la temporada, la Volta a Catalunya, que se realizará del 23 al 29 de marzo. En la alineación aparece el colombiano Iván Ramiro Sosa, quien reaparece después de su gran actuación en el campeonato nacional de ruta, donde fue 2° en la prueba de fondo detrás de Egan Bernal.
El corredor cundinamarqués de 28 años, que fue intervenido al año pasado por una endofibrosis en la arteria ilíaca, afrontará su primera carrera en Europa este campaña tras el buen nivel mostrado en los nacionales disputados en Zipaquirá a mediados en febrero.
Para acompañar al colombiano, la escuadra Pro Team manejada por Juanjo Oroz escogió al luxemburgués Mats Wenzel y a los españoles Hugo Aznar, Urko Berrade, Pablo Carrascosa, Jorge Gutiérrez y Diego Uriarte.
la 105ª edición tendrá un recorrido exigente y variado que recorrerá la geografía catalana de norte a sur y de la costa a la alta montaña, incorporando sedes hasta ahora inéditas. Una de ellas es Mont-roig del Camp, que acogerá la salida de la tercera jornada.
La ronda catalana iniciará con una etapa ondulada de 172,7 kilómetros con salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols que dejará la puerta abierta a todo tipo de perfiles de ciclistas capaces de luchar por la primera camiseta de líder.
Finalmente, la Volta a Catalunya 2026 se cerrará con su tradicional circuito en la ciudad de Barcelona, que en los dos últimos años fue dominado por eslovenos: Tadej Pogacar en 2024 y Primoz Roglic en la pasada temporada.
Ruta
En marcha inscripciones de la Vuelta al Valle 2026 que tendrá participación extranjera
Se acerca la hora del inicio de la Vuelta al Valle “Paraíso de Todos” 2026. El próximo lunes 23 de marzo, con la revisión de licencias y el congresillo técnico, comenzará oficialmente una nueva edición de esta importante competencia del calendario ciclístico nacional, que contará con participación extranjera.
Ese mismo día se realizará también la presentación oficial de la carrera vallecaucana, evento que tendrá lugar en el Centro Cultural Guillermo Barney Materón, en la ciudad de Palmira, a partir de las 4:00 de la tarde, donde serán presentados los equipos participantes de esta edición.
Durante este acto protocolario se realizará igualmente la presentación oficial de la nueva camiseta de la Selección Valle de Ciclismo, así como el anuncio del nuevo patrocinador que acompañará al equipo durante la temporada 2026, una noticia importante para el fortalecimiento del ciclismo vallecaucano.
A pocos días del inicio de la carrera, la Liga Vallecaucana de Ciclismo continúa con el proceso de inscripción de corredores a través de la página www.liciclismovalle.com, la cual ya registra una importante participación de equipos del lote nacional, así como de escuadras provenientes de Ecuador.
Una de las grandes novedades para esta edición será el regreso de la competencia femenina, categoría que disputará las últimas cuatro etapas de la carrera.
Para el presidente de la Liga, Jarlinson Pantano, es muy gratificante contar con una destacada participación de equipos y poder realizar su segunda Vuelta al Valle como presidente de la entidad, consolidando este evento como uno de los eventos más importantes del ciclismo regional.
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo del Valle