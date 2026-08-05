Ruta
Demi Vollering gana en Beaujolais y aprieta la general del Tour de Francia Femenino
La neerlandesa Demi Vollering volvió a levantar los brazos en el Tour de Francia Femenino 2026 tras imponerse en la quinta etapa, una exigente jornada de 140 kilómetros entre Mâcon y Belleville-en-Beaujolais, marcada por la friolera de ocho puertos puntuables y 2.900 metros de desnivel positivo. La corredora del FDJ United-Suez lanzó su ataque decisivo a 31 kilómetros de meta y terminó celebrando su cuarta victoria de etapa en la Grande Boucle femenina.
La fracción, considerada una de las más duras de esta edición, se corrió a un ritmo intenso desde los primeros kilómetros. En los ascensos a la Côte de Cenves, el Col de la Croix de l’Orme, la Côte de Saint-Christophe y el Col de Fontmartin, varias corredoras intentaron mover la carrera, mientras Puck Pieterse sumaba puntos importantes para consolidarse con el maillot de la montaña.
La fuga del día quedó conformada por 19 corredoras, entre ellas Antonia Niedermaier, Dominika Wlodarczyk, Juliette Berthet, Franziska Koch, Liane Lippert, Amanda Spratt, Niamh Fisher-Black, Puck Pieterse y Noemi Rüegg. El grupo llegó a tener una ventaja cercana a los dos minutos, lo que puso momentáneamente a Niedermaier como líder virtual de la clasificación general.
El momento clave llegó en el Col de Durbize, donde el trabajo de Évita Muzic y Célia Gery preparó el ataque de Vollering a 700 metros de la cima. Solo Marlen Reusser, Katarzyna Niewiadoma-Phinney e Isabella Holmgren pudieron seguir el movimiento, mientras la campeona defensora Pauline Ferrand-Prévot, Cédrine Kerbaoly Anna van der Breggen cedieron terreno y quedaron fuera de la pelea por la etapa y salvo milagrosa remontada de la lucha por el podio general.
En el último ascenso del día, el Mont Brouilly, Vollering volvió a acelerar y solo Reusser y Niewiadoma resistieron su ofensiva. Las tres llegaron a disputar la victoria, con la neerlandesa imponiéndose al sprint por delante de la líder suiza, que mantuvo el maillot amarillo con 12 segundos de ventaja sobre Vollering y 1:17 sobre la polaca. Niedermaier, gran protagonista de la fuga, ascendió al cuarto lugar de la general y se quedó con el maillot blanco. Por Colombia, la antioqueña Paula Patiño terminó en la casilla 51, a 10:39 de la ganadora, y en la clasificación general subió al puesto 41, a 19:55 de Reusser.
Este jueves se disputará la sexta etapa, otra jornada quebrada y exigente entre Montbrison y Tournon-sur-Rhône, terreno ideal para nuevos movimientos entre las aspirantes al título. Tras el golpe de autoridad de Vollering, la resistencia de Reusser y el buen andar de Niewiadoma, el Tour de Francia Femenino entra en fase decisiva, con la general cerrada a tres nombres que apuntan a luchar por la camiseta amarilla hasta el final el próximo domingo en Niza.
Tour de France Femmes (2.WWT)
Resultados Etapa 5 | Mâcon – Belleville-en-Beaujolais (140 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|3:53:54
|2
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|m.t.
|3
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|m.t.
|4
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|0:45
|5
|Isabella Holmgren
|Lidl – Trek
|0:45
|6
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|0:45
|7
|Nienke Vinke
|Team SD Worx – Protime
|1:12
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|1:12
|9
|Niamh Fisher-Black
|Human Powered Health
|1:12
|10
|Thalita de Jong
|Lidl – Trek
|1:15
|51
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|10:39
Clasificación General Individual
|1
|Marlen Reusser
|Movistar Team
|15:41:18
|2
|Demi Vollering
|FDJ United – SUEZ
|0:12
|3
|Kasia Niewiadoma
|CANYON//SRAM
|1:17
|4
|Antonia Niedermaier
|CANYON//SRAM
|2:40
|5
|Dominika Włodarczyk
|UAE Team L’IMAD
|2:54
|6
|Elisa Longo Borghini
|UAE Team L’IMAD
|2:58
|7
|Isabella Holmgren
|Lidl – Trek
|3:05
|8
|Femke de Vries
|Team Visma | Lease a Bike
|3:11
|9
|Paula Blasi
|EF Education-Oatly
|3:41
|10
|Cédrine Kerbaol
|UAE Team L’IMAD
|3:51
|41
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|19:55
Ruta
Santiago Umba permanece en el segundo cajón del podio en el Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada
El joven escarabajo Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) permaneció en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras reportarse en el pelotón, en la segunda etapa de la carrera turca, catalogada por la UCI de categoría 2.2. El boyacense se clasificó en el puesto 43° con el mismo tiempo del vencedor del día.
El ganador de la jornada terminó siendo un compañero de equipo del colombiano, el serbio Dušan Rajović, quien fue el más rápido al sprint tras ganarle en el embalaje al alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team) y al turco Mehmet Çiçek (Konya Büyükşehir Belediye Spor), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó a la meta en la casilla 126°, con el mismo tiempo del ganador de la jornada.
En lo relacionado con la clasificación general, los hombres del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali siguen dominando con el ucraniano Kyrylo Tsarenko de primero, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo, el colombiano Santiago Umba.
La carrera turca del calendario UCI continuará este jueves con el tercer y penúltimo capítulo, una etapa de 135,3 kilómetros que llevará a los pedalistas desde Eshab Kehf Cave hasta la localidad de Başkonuş Yaylası, en un final picando ligeramete hacia arriba.
Tour of Kahramanmaraş (2.2)
Resultados Etapa 2 | Kahramanmaraş – Kahramanmaraş (114 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|2:34:50
|2
|Lucas Carstensen
|KINAN Racing Team
|m.t.
|3
|Mehmet Cicek
|Konya Büyüksehir Belediye Spor
|m.t.
|4
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|5
|Wan Abdul Hamdan
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|6
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|7
|Lukas Panacek
|Dukla Banská Bystrica
|m.t.
|8
|Tomas Barta
|Istanbul Team
|m.t.
|9
|Eyup Durgun
|Konya Gelisim SK
|m.t.
|10
|Oliver Johnston
|Velofit Australia
|m.t.
|11
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|5:32:07
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:10
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:12
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:27
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:37
|6
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:53
|7
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:58
|8
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|1:01
|9
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|1:01
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|1:01
|112
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|13:41
Ruta
Julius Johansen sale victorioso en el prólogo de la Vuelta a Portugal; Adrián Bustamante el mejor colombiano
La edición número 87 de la Vuelta a Portugal arrancó con un prólogo de 6,5 kilómetros que dejó como ganador al danés Julius Johansen (UAE Team Emirates-XRG), en una jornada al cronómetro disputada en la ciudad de Lisboa.
El corredor escandibavo firmó el triunfo con un tiempo de 7 minutos y 12 segundos y se convirtió en el primer líder de la carrera portuguesa, superando por 4 segundos a su compañero de equipo Rui Oliveira y por 7 a Rafael Reis (Anicolor / Campicarn Cycling Team).
En cuanto a tres colombianos se clasificaron así: Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) 50°, Santiago Mesa (Anicolor / Campicarn) 55° y Jesús David Peña (Efapel Cycling) 77°.
La carrera lusa se trasladará este jueves al municipio de Lourinhã en el Distrito de Lisboa, para disputar la primera etapa en línea, una jornada rompe-piernas que tendrá 157,1 kilómetros de recorrido.
Volta a Portugal em Bicicleta (2.1)
Prólogo | Lisboa – Lisboa (6,5 km)
|1
|Julius Johansen
|UAE Team Emirates-XRG
|7:12
|2
|Rui Oliveira
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|3
|Rafael Reis
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:07
|4
|Luca Giaimi
|UAE Team Emirates-XRG
|0:09
|5
|Artem Nych
|Anicolor / Campicarn Cycling Team
|0:13
|6
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel-Euskadi
|0:14
|7
|Txomin Juaristi
|Euskaltel-Euskadi
|0:15
|8
|Miguel Salgueiro
|Team Tavira / Crédito Agrícola
|0:16
|9
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:17
|10
|Filipe Francisco
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:17
|50
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|0:42
|55
|Santiago Mesa
|Anicolor / Campicarn
|0:44
|77
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:51
Ruta
Vuelta a Burgos: Oscar Onley gana la segunda etapa y le arrebata el liderato a Matthew Brennan
En un final lleno de emociones, Oscar Onley (Ineos Netcompany) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2026, disputada sobre un trayecto de 178 kilómetros con inicio en Arcos de la Llana y arribo en Pineda de la Sierra.
El pedalista británico atacó en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta, ganándole el duelo al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Tercero se clasificó el español Enric Mas (Movistar Team), a dos segundos del dúo puntero.
Los cinco colombianos en competencia se clasificaron así: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 13°, Nairo Quintana (Movistar) 33°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 44°, Diego Pescador (Movistar) 52° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 56°.
En la tercera jornada el inglés Oscar Onley defenderá una ventaja de 4 segundos con su compatriota Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL) y con el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Este jueves se disputará el tercer capítulo de la ronda burgalesa, con inicio en la localidad de Merindad de Montija y llegada a Balneario de Corconte, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 184 kilómetros.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Arcos de la Llana – Pineda de la Sierra (Valle del Sol) (178 km)
|1
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|4:23:18
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:00
|3
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:02
|4
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|0:03
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:03
|6
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:06
|7
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:06
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|9
|Mario Aparicio
|Burgos Burpellet BH
|0:06
|10
|Bjoern Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:06
|13
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:06
|33
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:27
|44
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:46
|52
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:00
|56
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|1:00
Clasificación General Individual
|1
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|7:53:28
|2
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:04
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:04
|4
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|5
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:08
|6
|Alexander Cepeda
|EF Education – EasyPost
|0:10
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|8
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:11
|9
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|0:13
|10
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:13
|26
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:32
|31
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:37
|45
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:56
|51
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:10
|76
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|3:46