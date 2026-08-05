Ruta
Jonathan Milan también se queda con el tercer duelo de velocistas en el Tour de Polonia
La tercera etapa del Tour de Polonia 2026 también la ganó Jonathan Milan, quien completó tres vitorias consecutivas. El sprinter del Lidl Trek no le dio espacio a sus rivales y volvió a ser el más rápido en el sprint final, luego de recorrer 193,5 kilómetros entre las ciudades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra.
El velocista italiano, que alcanzó su undécima victoria de la temporada, superó holgadamente al británico Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) y al italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team), quienes se ocuparon el 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el pelotón. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) ingresó en la casilla 20°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) se reportaron en posiciones intermedias.
En cuanto a la clasificación general, el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek) reforzó su liderato con una ventaja de 18 segundos sobre el joven corredor galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el británico Noah Hobbs (EF Education – EasyPost).
La carrera polaca continuará este jueves con el cuarto capítulo, que tendrá su primera etapa montañosa con un recorrido de 176 kilómetros entre las ciudad de Żagań y la localidad de Karpacz , que incluye tres puertos categorizados en la fase final.
Tour de Pologne (2.UWT)
Resultados 3 Etapa | Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra (193,5 km)
|1
|Jonathan Milan
|Lidl-Trek
|4:11:51
|2
|Noah Hobbs
|EF Education-EasyPost
|m.t.
|3
|Alessandro Romele
|XDS Astana Team
|m.t.
|4
|Oded Kogut
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Daniel Skerl
|Bahrain Victorious
|m.t.
|6
|Sakarias Løland
|Uno-X Mobility
|m.t.
|7
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Steffen De Schuyteneer
|Lotto-Intermarché
|m.t.
|9
|Maikel Zijlaard
|Tudor Pro Cycling Team
|m.t.
|10
|Tord Gudmestad
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|20
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|m.t.
|77
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|85
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
Ruta
Santiago Umba permanece en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada
El joven escarabajo Santiago Umba (Solution Tech NIPPO Rali) permaneció en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras reportarse en el pelotón, en la segunda etapa de la carrera turca, catalogada por la UCI de categoría 2.2. El boyacense se clasificó en el puesto 43° con el mismo tiempo del vencedor del día.
El ganador de la jornada terminó siendo un compañero de equipo del colombiano, el serbio Dušan Rajović, quien fue el más rápido al sprint tras ganarle en el embalaje al alemán Lucas Carstensen (Kinan Racing Team) y al turco Mehmet Çiçek (Konya Büyükşehir Belediye Spor), quienes finalizaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al otro suramericano en competencia, el venezolano Leonel Quintero (Victoire Hiroshima) ingresó a la meta en la casilla 126°, con el mismo tiempo del ganador de la jornada.
En lo relacionado con la clasificación general, los hombres del equipo italiano Solution Tech NIPPO Rali siguen dominando con el ucraniano Kyrylo Tsarenko de primero, escoltado muy de cerca por su compañero de equipo, el colombiano Santiago Umba.
La carrera turca del calendario UCI continuará este jueves con el tercer y penúltimo capítulo, una etapa de 135,3 kilómetros que llevará a los pedalistas desde Eshab Kehf Cave hasta la localidad de Başkonuş Yaylası, en un final picando ligeramete hacia arriba.
Tour of Kahramanmaraş (2.2)
Resultados Etapa 2 | Kahramanmaraş – Kahramanmaraş (114 km)
|1
|Dusan Rajovic
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|2:34:50
|2
|Lucas Carstensen
|KINAN Racing Team
|m.t.
|3
|Mehmet Cicek
|Konya Büyüksehir Belediye Spor
|m.t.
|4
|Kristians Belohvosciks
|BIKE AID
|m.t.
|5
|Wan Abdul Hamdan
|Terengganu Cycling Team
|m.t.
|6
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|7
|Lukas Panacek
|Dukla Banská Bystrica
|m.t.
|8
|Tomas Barta
|Istanbul Team
|m.t.
|9
|Eyup Durgun
|Konya Gelisim SK
|m.t.
|10
|Oliver Johnston
|Velofit Australia
|m.t.
|11
|Santiago Umba
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Kyrylo Tsarenko
|Solution Tech NIPPO Rali
|5:32:07
|2
|Santiago Umba
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:10
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|0:12
|4
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|0:27
|5
|Awet Aman
|Istanbul Team
|0:37
|6
|Mathias Bregnhøj
|Terengganu Cycling Team
|0:53
|7
|Fergus Browning
|Terengganu Cycling Team
|0:58
|8
|Jo Hashikawa
|Kinan Racing Team
|1:01
|9
|Benjamín Prades
|VC Fukuoka
|1:01
|10
|Gerard Ledesma
|VC Fukuoka
|1:01
|112
|Leonel Quintero
|Victoire Hiroshima
|13:41
Ruta
Vuelta a Burgos: Oscar Onley gana la segunda etapa y le arrebata el liderato a Matthew Brennan
En un final lleno de emociones, Oscar Onley (Ineos Netcompany) se impuso en la segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2026, disputada sobre un trayecto de 178 kilómetros con inicio en Arcos de la Llana y arribo en Pineda de la Sierra.
El pedalista británico atacó en los últimos kilómetros para llegar primero a la meta, ganándole el duelo al italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek). Tercero se clasificó el español Enric Mas (Movistar Team), a dos segundos del dúo puntero.
Los cinco colombianos en competencia se clasificaron así: Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) 13°, Nairo Quintana (Movistar) 33°, Daniel Felipe Martínez (Red Bull – Bora – hansgrohe) 44°, Diego Pescador (Movistar) 52° y Brandon Rivera (Netcompany Ineos) 56°.
En la tercera jornada el inglés Oscar Onley defenderá una ventaja de 4 segundos con su compatriota Bjorn Koerdt (Team Picnic PostNL) y con el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek).
Este jueves se disputará el tercer capítulo de la ronda burgalesa, con inicio en la localidad de Merindad de Montija y llegada a Balneario de Corconte, que tendrá un recorrido rompe-piernas de 184 kilómetros.
Vuelta a Burgos (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Arcos de la Llana – Pineda de la Sierra (Valle del Sol) (178 km)
|1
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS Cycling Team
|4:23:18
|2
|Giulio Ciccone
|Lidl-Trek
|0:00
|3
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:02
|4
|Jarno Widar
|Lotto-Intermarché
|0:03
|5
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:03
|6
|Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:06
|7
|Markel Beloki
|EF Education-EasyPost
|0:06
|8
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:06
|9
|Mario Aparicio
|Burgos Burpellet BH
|0:06
|10
|Bjoern Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:06
|13
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:06
|33
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:27
|44
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:46
|52
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:00
|56
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|1:00
Clasificación General Individual
|1
|Oscar Onley
|Netcompany INEOS
|7:53:28
|2
|Bjorn Koerdt
|Team Picnic PostNL
|0:04
|3
|Giulio Ciccone
|Lidl – Trek
|0:04
|4
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:05
|5
|Enric Mas
|Movistar Team
|0:08
|6
|Alexander Cepeda
|EF Education – EasyPost
|0:10
|7
|Mathys Rondel
|Tudor Pro Cycling Team
|0:10
|8
|Léo Bisiaux
|Decathlon CMA CGM Team
|0:11
|9
|Jarno Widar
|Lotto Intermarché
|0:13
|10
|Felix Gall
|Decathlon CMA CGM Team
|0:13
|26
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:32
|31
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:37
|45
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|0:56
|51
|Diego Pescador
|Movistar Team
|1:10
|76
|Brandon Rivera
|Netcompany INEOS
|3:46
Ruta
Ranking UCI: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en el escalafón tras nueva actualización
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, luego de finalizar el mes de julio, en el que sigue dominado ampliamente el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG). Para encontrar al primer colombiano de la lista hay que bajar hasta el puesto 29°, donde se ubica Egan Bernal (Netcompany Ineos), quien es el escarabajo mejor ranqueado en el escalafón con 1.993 puntos.
Al zipaquireño le siguen, el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la posición 72°, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious) en la casilla 102° y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien se clasifica 137°,
El ascenso más significativo lo protagonizó el carmelitano Nicolás Gómez (GW Erco Sportfitness), que tras su victoria en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026, subió 858 lugares para ubicarse en el puesto 1088°, otro de los que mejoró en el ranking fue el zipaquireño Brandon Rivera (Netcompany Ineos), recuperando 41 posiciones.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI tras su última actualización.
Posiciones de los Colombianos en el Ranking UCI
Otros Nacionales en el Escalafón