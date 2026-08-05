Jonathan Milan también se queda con el tercer duelo de velocistas en el Tour de Polonia

La tercera etapa del Tour de Polonia 2026 también la ganó Jonathan Milan, quien completó tres vitorias consecutivas. El sprinter del Lidl Trek no le dio espacio a sus rivales y volvió a ser el más rápido en el sprint final, luego de recorrer 193,5 kilómetros entre las ciudades de Gorzów Wielkopolski y Zielona Góra.

El velocista italiano, que alcanzó su undécima victoria de la temporada, superó holgadamente al británico Noah Hobbs (EF Education – EasyPost) y al italiano Alessandro Romele (XDS Astana Team), quienes se ocuparon el 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los tres colombianos en competencia, todos llegaron en el pelotón. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates-XRG) ingresó en la casilla 20°, mientras que Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) y Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) se reportaron en posiciones intermedias.

En cuanto a la clasificación general, el italiano Jonathan Milan (Lidl – Trek) reforzó su liderato con una ventaja de 18 segundos sobre el joven corredor galo Paul Magnier (Soudal Quick-Step), segundo clasificado. El podio parcial lo completa el británico Noah Hobbs (EF Education – EasyPost).

La carrera polaca continuará este jueves con el cuarto capítulo, que tendrá su primera etapa montañosa con un recorrido de 176 kilómetros entre las ciudad de Żagań y la localidad de Karpacz , que incluye tres puertos categorizados en la fase final.



Jonathan Milan, ganador de las tres etapas del Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)

Tour de Pologne (2.UWT)

Resultados 3 Etapa | Gorzów Wielkopolski – Zielona Góra (193,5 km)

1 Jonathan Milan Lidl-Trek 4:11:51 2 Noah Hobbs EF Education-EasyPost m.t. 3 Alessandro Romele XDS Astana Team m.t. 4 Oded Kogut NSN Cycling Team m.t. 5 Daniel Skerl Bahrain Victorious m.t. 6 Sakarias Løland Uno-X Mobility m.t. 7 Gerben Thijssen Alpecin-Premier Tech m.t. 8 Steffen De Schuyteneer Lotto-Intermarché m.t. 9 Maikel Zijlaard Tudor Pro Cycling Team m.t. 10 Tord Gudmestad Decathlon CMA CGM Team m.t.