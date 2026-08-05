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Ruta

Jonathan Milan también se queda con el tercer duelo de velocistas en el Tour de Polonia

Publicado

Hace 59 mins

el

El italiano Jonathan Milan logró su tercera victoria en el Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)
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Santiago Umba permanece en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada

Publicado

Hace 24 mins

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5 agosto, 2026

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Santiago Umba, Kyrylo Tsarenko y Adne van Engelen, en el podio parcial del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)
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Vuelta a Burgos: Oscar Onley gana la segunda etapa y le arrebata el liderato a Matthew Brennan

Publicado

Hace 28 mins

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5 agosto, 2026

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El británico Oscar Onley ganó la segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2026. (Foto Netcompany Ineos © Getty Images Sport)
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Ruta

Ranking UCI: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en el escalafón tras nueva actualización

Publicado

Hace 1 hora

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5 agosto, 2026

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El zipaquireño Egan Bernal, el mejor colombiano del ranking UCI, tras su actuación en el Tour de Francia 2026. (Foto Tour de France © A.S.O/Charly López)
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