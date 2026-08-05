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Ruta

Santiago Umba permanece en el segundo cajón podio del Tour de Kahramanmaraş tras la segunda jornada

Publicado

Hace 24 mins

el

Santiago Umba, Kyrylo Tsarenko y Adne van Engelen, en el podio parcial del Tour de Kahramanmaraş 2026. (Foto © Solution Tech NIPPO Rali)
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Vuelta a Burgos: Oscar Onley gana la segunda etapa y le arrebata el liderato a Matthew Brennan

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5 agosto, 2026

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El británico Oscar Onley ganó la segunda etapa de la Vuelta a Burgos 2026. (Foto Netcompany Ineos © Getty Images Sport)
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Jonathan Milan también se queda con el tercer duelo de velocistas en el Tour de Polonia

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5 agosto, 2026

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El italiano Jonathan Milan logró su tercera victoria en el Tour de Polonia 2026. (Foto © Tour de Pologne)
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Ruta

Ranking UCI: Egan Bernal sigue como el mejor colombiano en el escalafón tras nueva actualización

Publicado

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5 agosto, 2026

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El zipaquireño Egan Bernal, el mejor colombiano del ranking UCI, tras su actuación en el Tour de Francia 2026. (Foto Tour de France © A.S.O/Charly López)
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