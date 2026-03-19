Matys Grisel se consagró campeón del Tour de Taiwán 2026; Lucas Carstensen se quedó con la etapa final

El ciclismo mexicano quiere volver a poner una de sus carreras más emblemáticas en el mapa internacional. La Vuelta a México podría regresar en 2027, en lo que sería un paso importante dentro del proceso de reestructuración y relanzamiento que vive este deporte en el país norteamericano. La intención de sus impulsores es recuperar la prueba con ambición, proyección internacional y el deseo de contar con figuras de primer nivel.

La histórica ronda mexicana tuvo su primera edición en 1948 y forma parte de la memoria grande del ciclismo latinoamericano. A lo largo de los años se disputó bajo distintos formatos y nombres, y su última versión se celebró en 2015 como la Vuelta México Telmex. En su palmarés figuran corredores de peso y referentes del pedal continental, en una carrera que durante décadas fue una vitrina clave para el ciclismo de América Latina.



Cochise Rodríguez, Luis Otálvaro y Álvaro Pachón hicieron historia en la Vuelta a México. (Foto © RMC)

El proyecto de resucitar la carrera llega en un momento especial para el ciclismo de México, impulsado en buena parte por el crecimiento de Isaac del Toro, una de las grandes referencias del pelotón latinoamericano actual tras su irrupción internacional. La idea sería ubicar la Vuelta a México en una franja temprana del calendario, probablemente en enero, y buscar una categoría que permita atraer equipos de alto nivel. Entre los grandes anhelos aparece incluso la posibilidad de ver en la prueba al propio Del Toro y al UAE Team Emirates-XRG.

Detrás de esta nueva apuesta aparece la Unión Ciclista de México, organismo que asumió el reto de reconstruir institucionalmente este deporte en el país y de devolverle visibilidad en el escenario internacional. Más allá de lo deportivo, el eventual regreso de la carrera tendría un valor simbólico muy fuerte: recuperar una prueba por etapas de tradición, historia y alcance regional reforzaría el calendario latinoamericano y abriría una nueva vitrina para corredores, equipos y patrocinadores.

Además, la historia de la Vuelta a México también tiene una marcada huella colombiana. El ciclismo nacional suma ocho títulos en la ronda mexicana, desde la primera conquista de Julio César Ortegón en 1991, hasta la más reciente de Francisco Colorado en 2015, precisamente en la última edición disputada. En ese recorrido quedaron también páginas memorables para los escarabajos, incluidas las barridas completas del podio en 2003, 2010 y 2012, confirmando el profundo vínculo competitivo que Colombia ha tenido con la carrera azteca.



Francisco Colorado, campeón de la Vuelta a México en 2015. (Foto © RMC)

Y si la Vuelta a México regresa en 2027, todo indica que volverá a tener acento colombiano. Por historia, tradición y cercanía con el calendario continental, no sería extraño ver nuevamente a equipos y corredores colombianos en la línea de partida, esta vez enfrentando, ojalá, a Isaac del Toro, la nueva gran sensación del ciclismo mexicano. Sería, en cierto modo, una escena que conecta generaciones: así como en su momento los escarabajos midieron fuerzas en suelo azteca con referentes de la talla de Raúl Alcalá, ahora podrían hacerlo frente al corredor llamado a liderar una nueva era para el ciclismo de su país.

Si el proyecto logra concretarse, 2027 podría marcar el renacimiento de una carrera con peso histórico y enorme potencial. México quiere volver a tener su gran vuelta, y Colombia, que tantas veces fue protagonista en esas carreteras, seguramente volverá a sentirse parte de una historia que aún tiene capítulos por escribir.