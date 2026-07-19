Ruta
Giro Valle D’Aosta: dominio suramericano con Henrique Bravo de campeón y Mateo Ramírez segundo
La edición 63º Giro Valle D’Aosta quedó en manos del brasilero Henrique Bravo (Soudal Quick-Step Devo Team). El suramericano, de 20 años, se consagró campeón y sucedió en el palmarés de la carrera italiana al belga Jarno Widar, ganador de las dos últimas ediciones.
A Bravo lo acompañaron en el podio el ecuatoriano Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) y el alemán Max Bock (Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto al único colombiano en competencia, Kevin Andrés Estupiñán (U.C. Mónaco) concluyó en el puesto 25° a más de 25 minutos del vencedor de la prueba.
En lo referente a la última etapa, esta la ganó el neerlandés Ryan Gal (Metec – SOLARWATT p/b Mantel), quien llegó en solitario a meta tras una larga fuga. Segundo entró el británico Huw Buck Jones (Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme) y tercero se reportó el belga Niels Driesen (Lotto – Groupe Wanty).
Giro Ciclistico della Valle d’Aosta – Mont Blanc (2.2U)
Resultados Etapa 4 | Valtournenche – Breuil Cervinia (93,6 km)
|1
|Ryan Gal
|Metec-SOLARWATT p/b Mantel
|2:44:35
|2
|Huw Buck Jones
|Bourg-en-Bresse Ain Cyclisme
|0:51
|3
|Niels Driesen
|Lotto-Groupe Wanty
|0:58
|4
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen-Z
|0:58
|5
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|+ 58
|6
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|0:58
|7
|Max Bock
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|1:00
|8
|Kevin Biehl
|General Store-Essegibi-F.Ili Curia
|1:00
|9
|Anatol Friedl
|Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies
|1:32
|10
|Ugo Fabries
|UAE Team Emirates Gen-Z
|1:32
|37
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|10:43
Clasificación General Final
|1
|Henrique Bravo
|Soudal Quick-Step Devo Team
|11:19:03
|2
|Mateo Ramírez
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:26
|3
|Max Bock
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|1:04
|4
|Niels Driesen
|Lotto – Groupe Wanty
|2:41
|5
|Kevin Biehl
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|3:18
|6
|Gustave Blanc
|Red Bull – BORA – hansgrohe Rookies
|4:56
|7
|Kasper Borremans
|Bahrain Victorious Development Team
|5:05
|8
|Alessandro Cattani
|Team Technipes #inEmiliaRomagna Caffè Borbone
|7:05
|9
|Tommaso Bosio
|General Store – Essegibi – F.Lli Curia
|7:46
|10
|Gauthier Servranckx
|Soudal Quick-Step Devo Team
|8:29
|25
|Kevin Andrés Estupiñán
|U.C. Mónaco
|25:15
Ruta
Tour de Francia: Remco Evenepoel sale victorioso en la decimoquinta etapa con Tadej Pogacar 2° e Isaac del Toro 3°
En un final lleno de emociones, Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe) ganó la decimoquinta etapa del Tour de Francia 2026 al imponerse de forma brillante a los hombres del UAE Team Emirates-XRG: el esloveno Tadej Pogacar y el mexicano Isaac del Toro.
El belga se llevó el triunfo, tras recorrer 183,9 kilómetros entre Champagnole y Plateau de Solaison. La noticia del día fue el abandono del danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) tras sufir una dura caída durante el trayecto.
En cuanto a los colombianos, el mejor de los nuestros fue el boyacense Einer Rubio (Movistar Team), quien terminó en la casilla 16°, luego de ser uno de los protagonistas de la fuga del día. Egan Bernal (Netcompany Ineos), Harold Tejada (XDS Astana Team) y Sergio Higuita (XDS Astana Team) llegaron bastantes rezagados.
Con relación a la clasificación general, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) conservó por un día más el maillot jaune, ahora escoltado por el belga Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe), quien escaló al 2° puesto. El podio parcial lo completa el mexicano Isaac del Toro (UAE Team Emirates-XRG).
La prestigiosa ronda francesa hará una pausa este lunes con su segunda jornada de descanso y retornará el martes con una contrarreloj individual decisiva de 26,1 kilómetros entre Évian-les-Bains y Thonon-les-Bains.
Tour de France (2.UWT)
Resultados Etapa 15 | Champagnole – Plateau de Solaison (183,9 km)
|16
|Einer Rubio
|Movistar Team
|4:55
|64
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|23:49
|69
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|25:00
|133
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|34:56
Clasificación General Individual
|16
|Egan Bernal
|Netcompany INEOS
|41:01
|26
|Einer Rubio
|Movistar Team
|1:32:09
|39
|Harold Tejada
|XDS Astana Team
|1:58:45
|47
|Sergio Higuita
|XDS Astana Team
|2:12:21
Ruta
La Clásica Ciclística de Copacabana regresó tras 12 años de ausencia
En el marco de la Fiesta del Deporte y la Juventud, el ciclismo antioqueño se tomó el parque, las calles y lomas de Copacabana, en la clásica del municipio que llevaba 12 años sin realizarse. Este sábado se rompió la sequía, gracias a la participación de más de 140 deportistas de los diferentes clubes adscritos a la Liga de Ciclismo de Antioquia, sumado a equipos como el Orgullo Paisa, Team Sistrecrédito, Avinal-Alcaldía El Carmen de Viboral y el GW Erco SportFitness.
El circuito tuvo una distancia de 2,8 kilómetros, el cual fue recorrido en varias ocasiones por cada categoría y que logró poner a prueba a los participantes, su estado físico y resistencia, en una competencia llena de emociones.
Entre los destacados de la carrera, hay que resaltar a María Paula Latriglia, quien se llevó el primer lugar en la categoría damas élite, donde no solo fue la más veloz, sino que además, logró compartir podio junto a sus colegas de equipo Samara Bedoya y Stefanía Sánchez.
“Fue un circuito muy fuerte, bastante técnico. La parte más complicada fueron los repechos que tenía, pero igual hicimos un muy buen trabajo, en comunicación con mis compañeras logramos hacer el uno, dos, tres”, destacó la pedalista del Team Sistecrédito.
Por su parte, José Manuel Ortiz se llevó el primer lugar de la categoría élite varones, hecho que le sirvió para hacerse acreedor de los premios de la clásica y de paso, de preparación para las carreras que se vienen. “Supimos hacerla muy bien desde el principio. Estaba haciendo mucho calor, entonces tuvimos que echarnos mucha agua para mantenernos frescos. Faltando cuatro o cinco vueltas lo intenté y todo se dio. Ahora se viene la Clásica del Carmen de Viboral y la Clásica de Marinilla”, comentó el también ciclista del Sistecrédito.
Resultados Completos
Damas Prejuvenil
- Karen Liceth Obando – La Ceja
- María Paz Ramos – La Ceja
- Wendy Giraldo – La Ceja
Damas Única
- María Paula Latriglia – Team Sistecrédito
- Samara Bedoya – Team Sistecrédito
- Estefanía Sánchez – Team Sistecrédito
Varones Élite y Sub-23
- José Manuel Ortiz – Team Sistecrédito
- Juan David Zuluaga – El Carmen de Viboral
- Edison Muñoz – Copacabana
Varones Juvenil
- Emanuel Restrepo – Jardín
- Juan Gabriel Gomez – La Unión
- Juan Esteban Sánchez – Rionegro
Varones Prejuvenil
- Jerónimo Henao – Rionegro
- Michael Orozco – El Carmen de Viboral
- Alex Santiago Cardona – San Vicente Ferrer
Varones Regional
- Carlos Andrés Castaño – Copacabana
- Wilmar Ferney Baena – Copacabana
- Juan Esteban Gómez – Copacabana
*Con Información Prensa Liga de Ciclismo de Antioquia
Ruta
William Colorado lidera al Nu Colombia en la Vuelta de la Juventud 2026
El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena en el calendario nacional a partir del próximo lunes 20 de julio, con su participación en la Vuelta de la Juventud 2026, la carrera más importante del país para la categoría Sub-23, que este año se disputará sobre siete etapas en carreteras de Casanare, Boyacá y Cundinamarca.
La escuadra morada afrontará la carrera con una nómina encabezada por el campeón nacional de ruta en la categoría Sub-23, William Colorado y completada por Esteban Hoyos, Juan Pablo Ortega, Emerson Gordillo, Johan Rubio, Julián Manrique y Álex Agudelo, grupo con el que buscará protagonismo en una competencia que históricamente ha servido como plataforma de lanzamiento para varios de los grandes nombres del ciclismo nacional.
La carrera comenzará con una primera etapa de 125 kilómetros entre Yopal, y Trinidad, seguida por una larga segunda jornada entre Aguazul y Yopal, antes de llegar a la contrarreloj individual de 33,2 kilómetros en Aguazul, una fracción que se perfila como determinante en la clasificación general.
El recorrido continuará con una etapa entre Yopal, Aguazul, Monterrey y Villanueva, antes de ingresar a territorio boyacense con la jornada entre Villanueva, San Luis de Gaceno, Santa María y Guateque. La carrera se definirá con la etapa reina hacia el Alto del Cogollo y una extensa fracción final entre Duitama y Sopó.
“Llego a esta Vuelta de la Juventud con mucha motivación y con la ilusión de representar de la mejor manera al equipo. Sabemos que será una carrera muy dura, con etapas para todos los perfiles y una montaña que seguramente va a marcar grandes diferencias, pero tenemos un grupo fuerte, con mucha calidad y ganas de pelear adelante. Para mí es un orgullo encabezar esta nómina como campeón nacional Sub-23 y asumir esta carrera con la responsabilidad y la ambición que representa vestir los colores del Nu Colombia”, señaló William Colorado, vigente monarca nacional de la ruta en la categoría de menos de 23 años.
La Vuelta de la Juventud 2026 abrirá así un nuevo capítulo para el Nu Colombia en el calendario nacional, con una prueba de gran tradición que volverá a reunir a los mejores talentos jóvenes del país y en la que la escuadra morada buscará ser protagonista desde el primer día.