Argentina estira su dominio en la Vuelta del Uruguay Femenina de la mano de Maribel Aguirre

Argentina continúa con su paso firme y arrollador en la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina 2026. Las ciclistas gauchas han tomado el control absoluto de las acciones en las rutas charrúas, consolidando un inicio de competencia perfecto que las posiciona como las rivales a vencer en esta cita internacional de categoría UCI 2.2.

Tras el gran debut de Cala Bocchino en el prólogo inaugural, hoy fue el turno de brillar para su compatriota Maribel Aguirre. La representante del Team Raleigh impuso su jerarquía en un reñido embalaje final, cruzando la línea de meta en primer lugar y adueñándose provisionalmente de la codiciada camiseta que la acredita como la nueva líder de la clasificación general.

El ciclismo local dio pelea hasta el último metro gracias a la destacada actuación del equipo Armonía Cycles. Las uruguayas Federica Florencia Revetria y Luciana Wynants completaron el podio de la jornada en el segundo y tercer puesto, respectivamente, demostrando un alto nivel competitivo y encendiendo la ilusión de la afición uruguaya que se volcó a las carreteras para apoyarlas.

La emocionante competencia internacional reanudará su marcha este sábado con la disputa de la segunda etapa. Las corredoras deberán enfrentarse a una exigente contrarreloj individual de 11 kilómetros en el Salto del Penitente, ubicado en el departamento de Lavalleja, una prueba técnica y cronometrada que promete empezar a definir las diferencias reales entre las candidatas al título de esta Vuelta histórica.

Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina (2.2)

Resultados Etapa 1 | Maldonado – Minas (81 km)