Paula Blasi firmó con el Movistar Team por las próximas tres temporadas

El recorrido del Tour de Francia 2027 fue presentado oficialmente en París, En esta ocasión, la emblemática ciudad escocesa de Edimburgo terminó siendo elegida como el punto de partida de la ‘Grande Boucle’, la cual se llevará a cabo del 2 al 25 de julio del próximo año.

La histórica largada en territorio británico marcará el inicio de tres semanas de intensa competencia. La gran novedad y el factor más comentado de este diseño es la inclusión de dos exigentes contrarreloj individuales que sumarán 71 kilómetros en total, lo que representa la mayor distancia en la especialidad cronometrada desde la edición de 2012. Esta apuesta por tramos más rodadores, sumada a una notable reducción del terreno puramente montañoso, es interpretada por los expertos como un claro intento de la organización por contrarrestar el absoluto dominio del esloveno Tadej Pogačar, quien llegará con la firme intención de conquistar su sexta victoria en la competencia más importante del ciclismo mundial.

Con un total de 3.479 kilómetros de recorrido y 53.450 metros de desnivel positivo acumulado, la edición 114 de la prestigiosa carrera francesa equilibrará diferentes terrenos a lo largo de sus 21 etapas. La organización confirmó que el trayecto estará compuesto por siete etapas llanas, seis de media montaña y seis de montaña. Entre estas últimas, se destacan únicamente tres finales en alto de máxima exigencia: el Grand Colombier, Les Saisies y Saint-Lary-Soulan Col du Portet.



David Lappartient y Christian Prudhomme, en la presentación del Tour de Francia 2027. (Foto © Tour de France)

Durante la ceremonia de gala, el director de la prueba, Christian Prudhomme, abordó con franqueza las especulaciones sobre la configuración del mapa y los intereses deportivos en juego. “No hacemos el recorrido en contra de ningún corredor, pero sí para un tipo de corredor”, explicó de forma contundente ante los medios de comunicación. Con esta polémica afirmación, el directivo dejó abierta la puerta a un cambio de paradigma táctico y estratégico en la contienda por el maillot amarillo.

En ese sentido, el propio Prudhomme no dudó en señalar que la alta dosis de kilómetros llanos frente al cronómetro abre el abanico de posibilidades para otros competidores. El directivo destacó específicamente que el actual campeón del mundo, olímpico y de Europa, Remco Evenepoel, posee las condiciones físicas y técnicas idóneas para plantarse con autoridad en las etapas clave, pudiendo representar un auténtico rival de peso capaz pelearle de tú a tú a Pogačar.

La carrera femenina también arrancará en Gran Bretaña

Gran Bretaña también albergará las tres primeras de las nueve etapas de la carrera femenina, ganada el año pasado por la ciclista neerlandesa Demi Vollering. Arrancará el 30 de julio desde Leeds, e incluirá visitas a Manchester, Sheffield y luego Londres antes de trasladarse a Francia. La carrera terminará en la cima del Puy de Dôme, el 7 de agosto, con la etapa más larga.

Etapas del Tour de Francia 2027

2/07 – Edimburgo > Carlisle (185 km)

3/07 – Keswick > Liverpool (223 km)

4/07 – Welshpool > Cardiff (223 km)

6/07 – Cherbourg-en-Cotentin > Cherbourg-en-Cotentin (171 km)

7/07 – Pontorson > Plumelec (178 km)

8/07 – Vannes > Angers (193 km)

9/07 – Blois > Chambord (38 km)

10/07 – Bourges > Le Creusot (224 km)

11/07 – Villars-les-Dombes Parc des Oiseaux > Grand Colombier (162 km)

13/07 – Annecy > Sallanches (171 km)

14/07 – Cluses > Les Saisies (150 km)

15/07 – Chambéry > Valence (162 km)

16/07 – Aubenas > Montpellier (164 km)

17/07 – Montpellier > Mende (199 km)

18/07 – Rodez > Albi (169 km)

20/07 – Toulouse > Toulouse (33 km)

21/07 – Muret > Pau (186 km)

22/07 – Pau > Saint-Lary-Soulan Col du Portet (174 km)

23/07 – Hasparren > Laruns (160 km)

24/07 – Maubourguet > Libourne (198 km)

25/07 – Saint-Quentin-en-Yvelines > Paris Champs-Élysées (116 km)