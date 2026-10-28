¡Estreno en el calendario UCI! Todo listo para la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina

Todo está listo para que el pelotón internacional rompa filas en un hito histórico para el deporte sudamericano. Del 29 de octubre al 1 de noviembre de 2026, los departamentos de Maldonado y Lavalleja serán el escenario de la primera edición de la de la Vuelta al Uruguay Femenina. Este acontecimiento marca un antes y un después para el pedalismo charrúa, que finalmente se estrena en el calendario oficial de la Unión Ciclista Internacional.

La competencia ostenta la categoría internacional UCI 2.2, lo que garantiza un nivel técnico y organizativo de alta exigencia. El formato de la carrera promete emociones de principio a fin, ya que estará estructurado en un prólogo inicial, ideal para especialistas en velocidad, seguido de tres intensas etapas de ruta que pondrán a prueba la resistencia física y la estrategia de las corredoras en los terrenos del este uruguayo.



Lo mejor del pelotón uruguayo se dará cita en la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina. (Foto © Federación Ciclista Uruguaya)

El atractivo internacional está asegurado gracias a una variada y competitiva convocatoria continental. Además de las principales escuadras locales, que buscarán hacer respetar la localía y dejar en alto la bandera uruguaya, la competencia contará con la presencia de destacados equipos provenientes de Argentina y Brasil, así como con la participación de la selección nacional de Paraguay, lo que anticipa una gran lucha por la clasificación general.

A pesar de la rica representación regional que engalanará las carreteras uruguayas, la prueba no tendrá participación colombiana en esta oportunidad, ya que estarán enfocadas en el Tour Femenino a llevarse a cabo la próxima semana. Sin embargo, el espectáculo está garantizado con un pelotón hambriento de gloria que busca inscribir su nombre en la primera página de esta carrera.

Recorrido Vuelta Ciclista del Uruguay Femenina

Prólogo – Jueves 29 de octubre

Se correrán 1,2 km en la Pista de Ciclismo Walter Moyano en Maldonado

Etapa 1 – Viernes 30 de octubre

La primera etapa se disputará entre Maldonado y Minas (Capital de Lavalleja) en un recorrido de 85 km

Etapa 2 – Sábado 31 de octubre

La segunda etapa será una contrarreloj individual de 7,4 km en el Salto del Puente en Lavalleja

Etapa 3 – Domingo 1 de noviembre

Las corredoras regresarán a Maldonado desde Minas completando 104 km.