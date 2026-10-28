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Ruta

¡Estreno en el calendario UCI! Todo listo para la primera edición de la Vuelta al Uruguay Femenina

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Hace 2 horas

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Un prólogo y tres etapas definirán a la primera campeona de la Vuelta al Uruguay Femenina. (Foto © Federación Ciclista Uruguaya)
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Samuel Cabrera (Q.E.P.D), campeón de la Vuelta a Guatemala en 1980. (Foto © RMC)
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