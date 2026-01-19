Ruta
Tour El Salvador: Ainara Albert se afianza en el liderato tras ganarle el pulso a Milena Salcedo en la segunda etapa
Sigue el dominio de los equipos europeos en el Tour El Salvador 2026. Esta vez el turno de ganar le correspondió a la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team), quien salió victoriosa en la segunda etapa en línea de la ronda salvadoreña disputada sobre 91 kilómetros, con salida en Surf City y final en Sonsonate.
“Una victoria con el maillot amarillo siempre es especial, mi primera en profesionales. El año pasado ya estuve aquí, tienen que seguir apoyando estas carreras para que vengan más equipos de Europa y que esto siga creciendo”, dijo Albert, la líder de la carrera.
La pedalista europea fue la más rápida en la definición y entró primera en la meta por delante de la colombiana Milena Salcedo del equipo mexicano Pato Bike BMC. Tercera se reportó la kazaja Yelizaveta Sklyarova (ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega).
En cuanto a la clasificación general, la pedalista española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) reforzó su liderato y mantuvo la ventaja con la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi).
La carrera salvadoreña vivirá este martes su tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 89,4 kilómetros, que incluye dos puertos categorizados.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Etapa 2 | Surf City – Sonsonate (91 km)
|1
|Ainara Albert
|Cogeas Roland
|2:36:39
|2
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|3
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team Kiwi Atlantico-Craega
|m.t.
|4
|Sera Gademan
|La Pampa
|m.t.
|5
|Marjolein van ‘t Geloof
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|6
|Qiuying Zhou
|XDS China Women Cycling
|m.t.
|7
|Anastasiya Samsonova
|Cogeas Roland
|m.t.
|8
|Alice Leite De Melo
|Selección de Brasil
|m.t.
|9
|Giorgia Vettorello
|Cogeas Roland
|m.t.
|10
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi
|m.t.
|13
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|m.t.
|19
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|0:05
|22
|María Angélica Delgado
|Core Racing
|0:10
|39
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|3:20
|40
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|,,
|42
|Valentina Quintero
|Core Racing
|,,
|45
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|,,
|47
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|,,
|53
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|,,
|59
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|3:26
|61
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|3:29
|66
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|18:19
|OTL
|Andrea Vargas
|Azteca Cycling Team
|43:11
Clasificación General Individual
|1
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|4:34:51
|2
|Marjolein van ‘t Geloof
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:04
|3
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|4
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|5
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:06
|6
|Sera Gademan
|La Pampa
|0:08
|7
|Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|,,
|8
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:09
|9
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega
|,,
|10
|Alice Leite de Melo
|Selección de Brasil
|,,
|12
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:10
|20
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|0:29
|21
|María Angélica Delgado
|Core Racing
|0:31
|29
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|3:28
|31
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|3:31
|34
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|3:36
|35
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|3:37
|40
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|3:41
|41
|Valentina Quintero
|Core Racing
|,,
|61
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|7:46
|62
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|15:33
|63
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|18:41
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década
Una vez más los ciclistas colombianos volvieron a ser grandes protagonistas de la Vuelta al Táchira, y como ha sido costumbre en la última decada se despidieron con victoria en la ciudad de San Cristóbal.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico hace un repaso de los últimos triunfos de los pedalistas nacionales en la jornada final de la ronda tachirense.
2026 – Alexander Gil *Etapa 10 » Ureña › San Cristóbal (99.3km)
2025 – Brandon Vega *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117 km)
2024 – Alejandro Osorio *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (117,3 km)
2022 – Didier Merchán *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (116,4 km)
2019 – Miguel Flórez *Etapa 8 » San Cristóbal › San Cristóbal (115,2km)
Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour
A pesar de que el ciclismo moderno actualmente se fija más en los talentos jóvenes, los equipos de la máxima categoría todavía confían en los pedalistas más experimentados para conseguir buenos resultados.
El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más longevo del pelotón World Tour en la temporada 2026. Le seguirán Damiano Caruso, Ben Swift y Steven Kruijswijk, los tres con 38 años. El colombiano con más edad será Nairo Quintana, que cumplirá 36 añitos en febrero.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico realizó una lista con los ciclistas de más edad que competirán este año en la máxima categoría del ciclismo mundial.
*Países Bajos » Bauke Mollema – 39 años (Lidl – Trek)
*Italia » Damiano Caruso – 38 años (Bahrain – Victorious)
*Gran Bretaña » Ben Swift – 38 años (INEOS Grenadiers)
*Países Bajos » Steven Kruijswijk – 38 años (Team Visma | Lease a Bike)
*Eslovenia » Luka Mezgec – 37 años (Team Jayco AlUla)
“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira
El pedalista bogotano Brandon Vega, que estuvo siempre entre los mejores de la general, se quedó con el cuarto lugar en la jornada final y aseguró su puesto en el último cajón del podio de la Vuelta al Táchira a 3’07” del campeón, el venezolano Jorge Abreu.
“Fue una etapa muy bonita, dura, creo que nos salió todo perfecto. Sacamos al tercero de la general, fuimos a bloque con Gil en la subida. Al final ganamos la etapa, nos quedamos con el tercer puesto y campeones por equipos con esta linda gente”, dijo Vega, en declaraciones recogidas por su equipo.
El talentoso escarabajo, que salió victorioso en la quinta jornada, también terminó como el mejor extranjero de la ronda tachirense, superando a su compatriota Alexander Gil por más de 2 minutos.
“Este es mi primer podio en una carrera UCI, esto me dice que debo seguir confiando en mi y como dice el profe Cely, creérmela y poder llegar a ser un capo para el equipo”, concluyó el corredor capitalino de 23 años.
*Con Información Prensa GW Erco SportFitness