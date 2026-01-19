Connect with us

Tour El Salvador: Ainara Albert se afianza en el liderato tras ganarle el pulso a Milena Salcedo en la segunda etapa

Publicado

Hace 5 horas

el

La española Ainara Albert ganó la segunda etapa en línea del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)
Ciclo-Retro: colombianos que ganaron la jornada final de la Vuelta al Táchira en la última década

Publicado

Hace 10 mins

el

19 enero, 2026

Por

La victoria del antioqueño Alejandro Osorio en la octava etapa de la Vuelta al Táchira 2024. (Foto Anderson Bonilla © RMC)
Temporada 2026: los pedalistas más longevos que correrán en la categoría World Tour

Publicado

Hace 60 mins

el

19 enero, 2026

Por

El neerlandés Bauke Mollema será el corredor más experimentado del pelotón World Tour en la temporada 2026. (Foto © Lidl trek)
“Este es mi primer podio en una carrera UCI”: Brandon Vega tras finalizar 3° en la Vuelta al Táchira

Publicado

Hace 2 horas

el

19 enero, 2026

Por

El bogotano Brandon Vega terminó 3° en la Vuelta al Táchira 2026. (Foto GW Erco SportFitness © Luis Cobaria)
