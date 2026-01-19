Tour El Salvador: Ainara Albert se afianza en el liderato tras ganarle el pulso a Milena Salcedo en la segunda etapa

Sigue el dominio de los equipos europeos en el Tour El Salvador 2026. Esta vez el turno de ganar le correspondió a la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team), quien salió victoriosa en la segunda etapa en línea de la ronda salvadoreña disputada sobre 91 kilómetros, con salida en Surf City y final en Sonsonate.

“Una victoria con el maillot amarillo siempre es especial, mi primera en profesionales. El año pasado ya estuve aquí, tienen que seguir apoyando estas carreras para que vengan más equipos de Europa y que esto siga creciendo”, dijo Albert, la líder de la carrera.

La pedalista europea fue la más rápida en la definición y entró primera en la meta por delante de la colombiana Milena Salcedo del equipo mexicano Pato Bike BMC. Tercera se reportó la kazaja Yelizaveta Sklyarova (ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega).



El sprint final de la segunda etapa en línea del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)

En cuanto a la clasificación general, la pedalista española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) reforzó su liderato y mantuvo la ventaja con la neerlandesa Marjolein van ‘t Geloof (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi).

La carrera salvadoreña vivirá este martes su tercera etapa en línea, una jornada ondulada de 89,4 kilómetros, que incluye dos puertos categorizados.

Tour El Salvador (2.1)

Resultados Etapa 2 | Surf City – Sonsonate (91 km)

1 Ainara Albert Cogeas Roland 2:36:39 2 Milena Salcedo Pato Bike BMC Team m.t. 3 Yelizaveta Sklyarova ODL Team Kiwi Atlantico-Craega m.t. 4 Sera Gademan La Pampa m.t. 5 Marjolein van ‘t Geloof Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi m.t. 6 Qiuying Zhou XDS China Women Cycling m.t. 7 Anastasiya Samsonova Cogeas Roland m.t. 8 Alice Leite De Melo Selección de Brasil m.t. 9 Giorgia Vettorello Cogeas Roland m.t. 10 Paula Patiño Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi m.t.

13 Jessica Marcela Parra Pato Bike BMC Team m.t. 19 Natalia Muñoz Pato Bike BMC Team 0:05 22 María Angélica Delgado Core Racing 0:10 39 Luciana Osorio Selección Colombia 3:20 40 Angie Mariana Londoño Selección Colombia ,, 42 Valentina Quintero Core Racing ,, 45 Adriana Blas Castelli Deluxe RedHook ,, 47 Yaletsa Valentina Marín Selección Colombia ,, 53 Vanesa Zuluaga Selección Colombia ,, 59 Michelle Narváez Azteca Cycling Team 3:26 61 Jessenia Meneses Selección Colombia 3:29 66 Luisa Fernanda Naranjo Core Racing 18:19 OTL Andrea Vargas Azteca Cycling Team 43:11



La española Ainara Albert, en el podio como líder del Tour El Salvador 2026. (Foto © Tour El Salvador)

Clasificación General Individual

1 Ainara Albert Roland Cogeas Cycling Team 4:34:51 2 Marjolein van ‘t Geloof Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 0:04 3 Giorgia Vettorello Roland Cogeas Cycling Team ,, 4 Naia Amondarain Laboral Kutxa – Fundación Euskadi ,, 5 Anastasiya Samsonova Roland Cogeas Cycling Team 0:06 6 Sera Gademan La Pampa 0:08 7 Milena Salcedo Pato Bike BMC Team ,, 8 Paula Patiño Laboral Kutxa – Fundación Euskadi 0:09 9 Yelizaveta Sklyarova ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega ,, 10 Alice Leite de Melo Selección de Brasil ,,