Ruta
Walter Vargas gana la crono inaugural del Tour de Gila con Samuel Flórez y Diego Camargo en el top 10
En gran actuación, Walter Vargas (Team Medellín-EPM) se impuso en la jornada inaugural del Tour de Gila, una contrarreloj individual de 26 kilómetros disputada por los alrededores de la ciudad de Tyrone.
El pedalista antioqueño utilizó un tiempo de 33:20″ a una velocidad media de 47,98 km / h. Al paisa lo escoltaron los estadounidenses Beckam Drake (Team Elevate Racing) a 37 segundos y Eric Brunner (Project Echelon Racing) a 52″.
Otros dos colombianos se colaron en el top 10 de la jornada al cronómetro: Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling) en el 6° puesto y Diego Camargo (Team Medellín-EPM) en la 9° casilla.
La ronda estadounidense continuará este jueves con la primera etapa en línea, una jornada de 148 kilómetros con inicio Silver City y final montañoso en Mogollon de 4,3 km al 8%.
Tour of the Gila Men (2.2)
Resultados Etapa 1 (CRI) | Tyrone – Tyrone (26 km)
|1
|Walter Vargas
|Team Medellín-EPM
|32:30
|2
|Beckam Drake
|Team Elevate Racing
|0:37
|3
|Eric Brunner
|Project Echelon Racing
|0:52
|4
|Henrique Avancini
|Localiza Meoo/Swift Pro Cycling
|0:54
|5
|Tyler Stites
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:00
|6
|Samuel Flórez
|Modern Adventure Pro Cycling
|1:18
|7
|Owen Wright
|Canel’s-Java
|1:27
|8
|Patrick Welch
|APS Pro Cycling
|1:27
|9
|Diego Camargo
|Team Medellín-EPM
|1:27
|10
|Ben Stokes
|Kelly Benefits Cycling Team
|1:28
Noticias
Nu Colombia continuará su gira europea en homenaje a Cristian Camilo Muñoz
El equipo de ciclismo Nu Colombia reanudará su calendario en Europa luego de los días de duelo vividos tras el fallecimiento de su corredor Cristian Camilo Muñoz, ocurrido la semana anterior mientras la escuadra disputaba la Vuelta a Asturias. En medio del profundo dolor por su pérdida, el conjunto morado ha decidido seguir adelante con su gira internacional como homenaje a la memoria de su compañero.
La decisión fue tomada en común acuerdo entre corredores, cuerpo técnico y directivos del equipo, quienes de manera unánime expresaron su voluntad de continuar con el calendario previsto en territorio europeo y dedicar cada una de las próximas competencias a Cristian Camilo, en reconocimiento a su vida, a su entrega como corredor y al lugar que siempre ocupó dentro del grupo.
Este miércoles, la delegación del Nu Colombia hizo público un video desde Portugal, donde el próximo viernes 1 de mayo volverá a la competencia con la disputa del GP de Anicolor, carrera que marcará el regreso del equipo a las carreteras europeas en un momento especialmente sensible para toda su estructura deportiva y humana.
“Han sido días muy duros para todos. La partida de Cristian Camilo nos dejó un dolor muy grande como equipo, como familia y como seres humanos. Después de conversar entre corredores, directivos y cuerpo técnico, tomamos la decisión de continuar esta gira por Europa como homenaje a su memoria. Fue una decisión unánime del grupo, porque sentimos que seguir en carrera, mantenernos unidos y competir en su nombre también es una forma de recordarlo y de honrar todo lo que entregó a este equipo”, señaló el director deportivo del Nu Colombia, Raúl Mesa.
El GP de Anicolor, previsto del 1 al 3 de mayo en territorio portugués, abrirá así una nueva etapa dentro de la gira internacional del Nu Colombia, que volverá al pelotón con el propósito de transformar el dolor en memoria, unión y homenaje a Cristian Camilo Muñoz.
Ruta
Pogacar impone su ley en Romandía. Sergio Higuita brilla en una dura jornada de montaña
Tadej Pogacar dejó su sello este miércoles en la primera etapa en línea del Tour de Romandía disputada sobre 171,2 kilómetros con salida y llegada en Martigny, en una jornada exigente con paso por puerto de primera categoría en Ovronnaz que movió la clasificación general. El colombiano Sergio Higuita tuvo una destacada actuación y cruzó la meta en la sexta posición, confirmando buenas sensaciones ante varios de los grandes favoritos.
El corredor esloveno del UAE Team Emirates-XRG respondió con autoridad en el terreno decisivo y remató la etapa con la potencia que lo caracteriza, superando en la definición a Florian Lipowitz y Lenny Martinez, segundo y tercero respectivamente, junto al danés Jordan Nordhagen (Vism-Lease a Bike) los únicos que lograron seguir la rueda del ya cuatro veces campeón del Tour de Francia en la trepada a Ovronnaz.
Para Colombia, la jornada resultó positiva con Sergio Higuita entrando sexto en la meta de Martigny a 21 segundos del grupo de cuatro ciclistas que comando Poggy en un resultado muy importante por los nombres de los rivales y por los últimos años del genial corredor paisa, que ha luchado contra viento y marea por recuperar el golpe de pedal que lo llevó a ganar etapa en la Vuelta a España del 2019 y a ser campeón de la Volta a Cataluña en 2022.
El triunfo le permite a Pogacar dar un golpe temprano en la carrera suiza, que se disputará hasta este domingo 3 de mayo, y que reúne a varios de los nombres más fuertes del pelotón mundial que tienen aquí su última cita ante del Giro de Italia que partirá en menos de 10 días en Bulgaria o el Tour de Francia que bajará bandera el 4 de julio en Barcelona.
La carrera continuará este jueves con un recorrido de media montaña entre Rue y Vucherens sobre 173.1 kilómetros.
Ruta
Top 5 de los ciclistas colombianos activos con más victorias
La rica historia del ciclismo colombiano se ha escrito con letras mayúsculas en los últimos 40 años. Los escarabajos y los sprinters nacionales han sido grandes protagonistas en la última década, ganando etapas alrededor del mundo en importantes carreras del calendario UCI.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico le presenta a todos nuestros lectores el top 5 de los ciclistas colombianos que cuentan con más triunfos y que todavía siguen activos.
Fernando Gaviria – 31 años *52 victorias (7 triunfos en las grandes vueltas con 5 en el Giro y 2 en el Tour)
Nairo Quintana – 36 años *52 victorias (8 triunfos en las grandes vueltas con 3 en el Giro, 3 en el Tour y 2 en la Ronda Ibérica)
Juan Sebastián Molano – 31 años *28 victorias (2 triunfos en las grandes vueltas, los dos en la Ronda Ibérica)
Egan Bernal – 29 años * 23 victorias (3 triunfos en las grandes vueltas con 2 en el Giro y 1 en la Ronda Ibérica)
Iván Ramiro Sosa – 28 años *18 victorias (Sin triunfos en la grandes vueltas)