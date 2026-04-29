Harold Tejada estaría cerca de fichar por el INEOS Grenadiers

El ciclista colombiano Harold Tejada estaría cerca de convertirse en nuevo corredor del INEOS Grenadiers, de acuerdo con información publicada este miércoles por el periodista británico Daniel Benson en su Substack especializado en mercado de fichajes del ciclismo internacional. Según Benson, el equipo británico tendría sobre la mesa un acuerdo por tres temporadas para el corredor huilense, actualmente en las filas del XDS Astana Team.

La posible llegada de Tejada al INEOS se enmarcaría en la búsqueda del conjunto británico por reforzar su bloque de escaladores, una de las áreas en las que el equipo estaría trabajando de cara a las próximas campañas. Benson señala que la negociación se encuentra avanzada y que el acuerdo estaría en proceso de finalización, aunque hasta el momento no existe confirmación oficial por parte del INEOS Grenadiers ni del XDS Astana Team.

https://twitter.com/dnlbenson/status/2049467818471542890?s=20

Tejada, nacido en Pitalito, Huila, el 27 de abril de 1997, viene consolidándose como uno de los ciclistas colombianos más consistentes del pelotón internacional. Actualmente corre para el XDS Astana Team, escuadra WorldTour con la que ha ganado protagonismo en pruebas de alto nivel. Su perfil combina resistencia, capacidad para la media y alta montaña, y experiencia en carreras de tres semanas.

El colombiano viene de firmar una de las victorias más importantes de su carrera al imponerse en solitario en la sexta etapa de la París-Niza, triunfo que representó su primera victoria WorldTour y que confirmó su crecimiento deportivo en el calendario europeo.



Tejada completará en 2026 seis temporadas en las filas del XDS Astana (Foto@TeamXDSAstana)

De concretarse la operación, Tejada daría un salto importante en su carrera al llegar a una de las estructuras más reconocidas del ciclismo mundial, un equipo históricamente protagonista en las grandes vueltas y con una fuerte tradición de corredores colombianos en sus filas. Para INEOS, el fichaje representaría sumar un gregario de lujo para la montaña y un corredor con margen para asumir mayores responsabilidades en carreras por etapas.

Por ahora, la información queda en el terreno del mercado de fichajes. Sin embargo, el reporte de Daniel Benson, uno de los periodistas más reconocidos en la cobertura de transferencias del ciclismo internacional y exeditor jefe de los CyclingNews y VeloNews, pone el nombre de Harold Tejada en el radar de uno de los movimientos más interesantes para el ciclismo colombiano de cara a la próxima temporada.