World Tour 2026: ¿Dónde inician la temporada los colombianos que corren en la máxima categoría?

Poco a poco se van conociendo los calendarios ciclísticos de los once pedalistas colombianos que estarán compitiendo con sus respectivos equipos World Tour, los de la máxima categoría, en la temporada 2026.

Los primeros en entrar en acción en Australia serán el sprinter boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) y el escalador bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), en el Santos Tour Down Under.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta las carreras en que los ciclistas colombianos abrirán oficialmente la nueva temporada competitiva.

Santiago Buitrago – 26 años (Bahrain – Victorious) *Santos Tour Down Under – 20 de enero



Santiago Buitrago iniciará su temporada con el Bahrain – Victorious en el Santos Tour Down Under. (Foto © Bahrain – Victorious)

Juan Sebastián Molano – 31 años (UAE Team Emirates – XRG) *Santos Tour Down Under – 20 de enero



Juan Sebastián Molano arrancará su temporada en el Santos Tour Down Under. (Foto © UAE)

Diego Pescador – 21 años (Movistar Team) *Clásica Camp de Morvedre – 23 de enero



El quindiano Diego Pescador iniciará su temporada en la Challenge de Mallorca. (Foto © Movistar)

Egan Bernal – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero



El zipaquireño Egan Bernal planillado para defender los títulos en los Nacionales de Ruta. (Foto © Ineos Grenadiers)

Brandon Rivera – 29 años (INEOS Grenadiers) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero



El zipaquireño Brandon Rivera cumplirá su séptima temporada en el Ineos Grenadiers. (Foto © Ineos Grenadiers)

Nairo Quintana – 33 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero



El boyacense Nairo Quintana programado para abrir su nueva temporada en los Nacionales de Ruta. (Foto © Movistar Team)

Einer Rubio – 27 años (Movistar Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero



El boyacense Einer Rubio iniciará su temporada 2026 en los Nacionales de Ruta. (Foto © Movistar Team)

Daniel Felipe Martínez – 29 años (Red Bull – BORA – hansgrohe) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero

Daniel Felipe Martínez, listo para iniciar su tercera temporada con el Red Bull – BORA – hansgrohe. (Foto © Red Bull – BORA – hansgrohe)

Juan Guillermo Martínez – 21 años (Team Picnic PostNL) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero



El boyacense Juan Guillermo Martínez, en su segundo año con el Team Picnic PostNL. (Foto © Team Picnic PostNL)

Sergio Higuita – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero



Sergio Higuita tendrá su segunda temporada con el XDS Astana Team. (Foto © XDS Astana Team)

Harold Tejada – 28 años (XDS Astana Team) *Campeonato Nacional de Ruta – 3 de febrero