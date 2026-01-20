Samuel Watson, el más rápido del prólogo en el Tour Down Under con Jhonatan Narváez como el mejor suramericano

Sorprendiendo a los favoritos, Samuel Watson (Ineos Grenadiers) se impuso en el prólogo de 3,6 kilómetros, que abrió la edición 26 del Tour Down Under, por las calles de la ciudad costera de Adelaida, en territorio australiano.

El pedalista británico firmó el triunfo con un tiempo de 4 minutos y 16 segundos, superando a su compatriota Ethan Vernon (NSN Cycling Team). La diferencia entre los dos corredores fue de un segundo. El podio del día lo completó el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe).

En el inicio de la carrera australiana, en la que 5 suramericanos tomaron la salida, el más destacado fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 23° a 8 segundos del ganador, mientras que el mejor colombiano fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 68° a 16 segundos.

El Tour Down Under continuará este miércoles con la primera etapa en línea, una jornada rompe-piernas de 120,6 kilómetros por los alrededores de Tanunda, que incluye tres premios de montaña de tercera categoría.



Samuel Watson, ganador del prólogo del Tour Down Under 2026. (Foto © Ineos Grenadiers)

Santos Tour Down Under (2.UWT)

Resultados Prólogo | Adelaide – Adelaide (3,6 km)