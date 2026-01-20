Ruta
Samuel Watson, el más rápido del prólogo en el Tour Down Under con Jhonatan Narváez como el mejor suramericano
Sorprendiendo a los favoritos, Samuel Watson (Ineos Grenadiers) se impuso en el prólogo de 3,6 kilómetros, que abrió la edición 26 del Tour Down Under, por las calles de la ciudad costera de Adelaida, en territorio australiano.
El pedalista británico firmó el triunfo con un tiempo de 4 minutos y 16 segundos, superando a su compatriota Ethan Vernon (NSN Cycling Team). La diferencia entre los dos corredores fue de un segundo. El podio del día lo completó el neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe).
En el inicio de la carrera australiana, en la que 5 suramericanos tomaron la salida, el más destacado fue el ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) en la casilla 23° a 8 segundos del ganador, mientras que el mejor colombiano fue Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) en el puesto 68° a 16 segundos.
El Tour Down Under continuará este miércoles con la primera etapa en línea, una jornada rompe-piernas de 120,6 kilómetros por los alrededores de Tanunda, que incluye tres premios de montaña de tercera categoría.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Prólogo | Adelaide – Adelaide (3,6 km)
|1
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|04:16
|2
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|0:01
|3
|Laurence Pithie
|Red Bull-BORA-hansgrohe
|0:03
|4
|Jay Vine
|UAE Team Emirates-XRG
|0:04
|5
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|0:05
|6
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:05
|7
|Maikel Zijlaard
|Tudor Pro Cycling Team
|0:05
|8
|Tim Torn Teutenberg
|Lidl-Trek
|0:05
|9
|Oliver Bleddyn
|Australia
|0:05
|10
|Jensen Plowright
|Alpecin-Premier Tech
|0:07
|23
|Jhonatan Narváez
|UAE Team Emirates-XRG
|0:08
|60
|Jefferson Cepeda
|Movistar Team
|0:15
|68
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|0:16
|73
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates-XRG
|0:18
|115
|Jefferson Alexander Cepeda
|EF Education-EasyPost
|0:24
Así van las colombianas en la general del Tour El Salvador; Paula Patiño la mejor en el Top 5
La carrera centroamericana, Tour El Salvador 2026, que cuenta con la participación de 14 colombianas, vivió su tercera etapa en línea, un parcial ondulado de 89,4 kilómetros con final en el Bulevar Claudia Lars.
Transcurridas una contrarreloj y tres etapas en línea de la ronda salvadoreña, la pedalista antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) se convirtió en la mejor colombiana en el 5° puesto a 9 segundos de la líder, la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team).
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general con las posiciones de todos las pedalistas nacionales en la carrera salvadoreña femenina, a un día del final.
Tour El Salvador 2026 – Clasificación General de las Colombianas
|5
|8
|▲3
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:09
|8
|12
|▲4
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:10
|18
|29
|▲11
|Angie Mariana Londoño
|Selección Colombia
|3:28
|20
|7
|▼13
|Jannie Milena Salcedo
|Pato Bike BMC Team
|3:33
|23
|35
|▲12
|Jessenia Meneses
|Selección Colombia
|3:37
|25
|20
|▼5
|Natalia Muñoz
|Pato Bike BMC Team
|3:54
|26
|21
|▼5
|María Ángelica Delgado
|Core Racing
|3:56
|31
|31
|–
|Luciana Osorio
|Selección Colombia
|6:56
|33
|34
|▲1
|Vanesa Zuluaga
|Selección Colombia
|7:01
|45
|40
|▼5
|Adriana Blas
|Castelli Deluxe RedHook
|11:53
|46
|41
|▼5
|Valentina Quintero
|Core Racing
|,,
|58
|61
|▲3
|Yaletsa Valentina Marín
|Selección Colombia
|18:29
|61
|62
|▲1
|Michelle Narváez
|Azteca Cycling Team
|25:35
|62
|63
|▲1
|Luisa Fernanda Naranjo
|Core Racing
|26:53
Guaduas se alista para recibir al pelotón nacional en la tradicional Copa Policarpa Salavarrieta
El Alcalde de Guaduas Diego Jiménez, la directora de la oficina de deportes Angela González y el exciclista Adolfo Rico, invitan al pelotón nacional a participar este sábado 24 de enero de una nueva edición de la Copa Policarpa Salavarrieta.
La tradicional competencia, que hace parte de la programación y celebración de los 230 años del natalicio de la Heroína de la Independencia de Colombia, se realizará en el barrio Mirador a partir de las 8 de la mañana.
El evento ciclístico, que sirve de preparación para los Campeonatos Nacionales Ruta, espera contar con la presencia de grandes figuras nacionales. Los actuales campeones son el boyacense Robinson López en la categoría élite y el antioqueño David Esteban Hoyos entre los Sub-23.
Últimos Ganadores de la Copa Policarpa Salavarrieta
2025 – Élite: Robinson López y Sub-23: Esteban Hoyos
2023 – Élite: Luis Carlos Chía y Sub-23: Santiago Ábreo
2022 – Élite: Wilson Rodríguez y Sub-23: Óscar Téllez
2020 – Élite: Róbigzon Oyola y Sub-23: Camilo Ardila
Tour El Salvador: Catalina Soto repite victoria y la española Ainara Albert sigue líder a un día del final
En un final a pura velocidad, la chilena Catalina Soto (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) volvió a repetir victoria tal y como lo hizo en la jornada inaugural, esta vez en la tercera etapa en línea.
La pedalista suramericana fue la más rapida en la definición al sprint para llevarse otro triunfo, su segundo en la ronda salvadoreña, luego recorrer 89,4 kilómetros entre las localidades de Santa Tecla y La Libertad. La colombiana Paula Patiño entró en la 4° posición con el mismo tiempo de su compañera de equipo.
En cuanto a la clasificación general, todo se mantuvo igual en las primeras posiciones con la española Ainara Albert (Roland Cogeas Cycling Team) en los más alto del podio a un día del final. El segundo puesto lo ocupa la italiana Giorgia Vettorello, mientras que la antioqueña Paula Patiño (Laboral Kutxa-Fundacion Euskadi) subió al 5° puesto.
La carrera salvadoreña vivirá su última y cuarta etapa este miércoles, con una otra jornada ondulada de 94,1 kilómetros por los alrededores de la ciudad capital del departamento cafetero de Santa Ana, donde conoceremos a la sucesora de la suiza Elena Hartmann, campeona del año pasado.
Tour El Salvador (2.1)
Resultados Etapa 3 | San Salvador – Bulevar Claudia Lars (89,4 km)
|1
|Catalina Soto
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:28:13
|2
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|3
|Qiuying Zhou
|XDS China Women Cycling Team
|,,
|4
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|5
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|6
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
|7
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega
|,,
|8
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|9
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|10
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|7:03:04
|2
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:04
|3
|Naia Amondarain
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|4
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:06
|5
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:09
|6
|Yelizaveta Sklyarova
|ODL Team – Kiwi Atlantico – Craega
|,,
|7
|Idoia Eraso
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|8
|Jessica Marcela Parra
|Pato Bike BMC Team
|0:10
|9
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:12
|10
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:15