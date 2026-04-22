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Demi Vollering suma segundo triunfo en la Flecha Valona Femenina; Paula Patiño la suramericana más destacada
Después de hacer podio en la Amstel Gold Race, la campeona de Europa Demi Vollering ganó la Flecha Valona para mujeres. La más antigua de las Clásicas de las Ardenas para el pelotón femenino, se corrió nuevamente con varias subidas en una distancia de poco más de 123,7 kilómetros. La meta también se trazó este año, como no podía ser de otra manera, en el icónico y exigente Muro de Huy.
A la neerlandesa del FDJ United-SUEZ. la acompañaron en el podio de la clásica belga su compatriota Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) y la española Paula Blasi (UAE Team ADQ), quienes ocuparon el 2° y 3° cajón, respectivamente..
Por el lado de lado de la suramericanas, la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) fue la mejor en la casilla 48° llegando a más de dos minutos de la ganadora, luego le siguió la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) en el puesto 69°, mientras que la otra colombiana, Juliana Londoño )Team Picnic PostNL) se clasificó en la posición 90°.
Con este resultados las neerlandesas ratificaron su dominio en la Flecha Valona sumando quince triunfos en la prestigiosa carrera de un día, en la que Anna van der Breggen es la más ganadora con siete victorias, todas de forma consecutiva.
Resultados La Flèche Wallonne Femmes (1.WWT)
Huy – Mur de Huy (148,2 km)
|1
|Demi Vollering
|FDJ United-SUEZ
|3:53:27
|2
|Puck Pieterse
|Fenix-Premier Tech
|m.t.
|3
|Paula Blasi
|UAE Team ADQ
|0:03
|4
|Katarzyna Niewiadoma
|CANYON//SRAM zondacrypto
|0:06
|5
|Anna van der Breggen
|Team SD Worx-Protime
|0:11
|6
|Magdeleine Vallieres
|EF Education-Oatly
|0:14
|7
|Pauline Ferrand-Prevot
|Team Visma | Lease a Bike
|0:28
|8
|Niamh Fisher-Black
|Lidl-Trek
|0:34
|9
|Isabella Holmgren
|Lidl-Trek
|0:40
|10
|Nienke Vinke
|Team SD Worx-Protime
|0:40
|48
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|2:42
|69
|Ana Vitória Magalhães
|Movistar Team
|9:29
|90
|Juliana Londoño
|Team Picnic PostNL
|12:47
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La Vuelta a Asturias, el nuevo reto del Nu Colombia en su gira europea
El equipo de ciclismo Nu Colombia volverá a escena este 23 de abril en territorio español para disputar la 68ª edición de la Vuelta Ciclista a Asturias, una de las carreras por etapas con mayor tradición del calendario ibérico y una nueva parada en la gira europea del conjunto morado.
La escuadra colombiana afrontará la ronda española con una nómina encabezada por el triple campeón de la Vuelta a Colombia, Rodrigo Contreras, y por Sergio Henao, dos hombres de amplio recorrido internacional para liderar al equipo en una carrera que suele marcar diferencias en la montaña. La formación del Nu Colombia la completan Javier Jamaica, Sebastián Henao, Camilo Ardila y Carlos Alberto Gutiérrez, grupo con el que el conjunto buscará mantener el buen pulso mostrado en el inicio de su calendario europeo.
La carrera comenzará el jueves 23 de abril con la etapa entre Oviedo y Benia de Onís, sobre 155 kilómetros. Al día siguiente se disputará la segunda jornada entre Llanes y Pola de Lena con 140 kilómetros, mientras que la tercera fracción llevará al pelotón desde Figueras hasta Vegadeo sobre 157 kilómetros. El cierre será el domingo 26 de abril con la etapa entre Lugones y Oviedo.
La Vuelta a Asturias contará además con la presencia de dos escuadras del UCI WorldTour, el Movistar Team y el UAE Team Emirates, un detalle que eleva aún más el nivel competitivo de la prueba y le dará al Nu Colombia la oportunidad de medirse frente a estructuras de máxima categoría en una de las carreras por etapas más reconocidas del calendario español.
La ronda asturiana representa una nueva oportunidad para el Nu Colombia de seguir sumando presencia en el calendario europeo, después de sus primeras actuaciones en suelo francés. El equipo llega a esta cita tras buenas figuraciones en el arranque de la gira, con presencia en el Top 15 tanto en la Classic Grand Besançon Doubs como en el Tour du Jura Cycliste.
“Vamos a una vuelta importante, con mucha historia y con un recorrido que seguramente va a seleccionar la carrera desde los primeros días. Tenemos una nómina con experiencia, con corredores que conocen este tipo de esfuerzos, y la idea es seguir creciendo dentro de la gira, correr con inteligencia y buscar protagonismo en una prueba que siempre tiene un nivel muy alto”, señaló el director técnico Raúl Mesa.
La participación en la Vuelta a Asturias marcará además un punto clave dentro de la gira europea del equipo antes de continuar su calendario en Portugal y más adelante regresar a nuevas competencias en Francia, dentro de un bloque de carreras que seguirá poniendo a prueba al conjunto colombiano ante lo más selecto del pelotón europeo.
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Paul Seixas doma el mítico Mur de Huy y gana la Flecha Valona; Daniel Felipe Martínez el mejor colombiano
En un final picando hacia arriba como es tradición en los últimos años, Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) cumplió con los pronósticos y se llevó la victoria en la Flecha Valona 2026. El mejor colombiano fue Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe) en la casilla 51° a 1:07 del francés.
El joven corredor galo salió victorioso de la clásica belga después de un exigente recorrido de 200 kilómetros entre la comuna de Herstal y el mítico Mur de Huy, tras ser más fuerte que sus rivales en los últimos metros para sellar una brillante victoria.
Los puestos de honor los completaron, el suizo Mauro Schmid (Team Jayco-AlUla) y el británico Ben Tulett (Team Visma | Lease a Bike), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el danés Mattias Skjelmose (Lidl-Trek) se tuvo que conformar con el 5° lugar.
En cuanto al resto de colombianos, el zipquireño Brandon Rivera (Ineos Grenadiers) no concluyó y el boyacense Juan Guillermo Martínez (Team Picnic PostNL) se reportó en la casilla 120° a más de un minuto de Seixas, quien se convirtió en el séptimo francés en ganar la prestigiosa carrera de un día, igualando a sus paisanos Raymond Poulidor, Michel Laurent, Bernard Hinault, Laurent Fignon y Jean-Claude Leclerq, quienes la ganaron también una vez.
Resultados La Flèche Wallonne (1.UWT)
Herstal – Mur de Huy (200 km)
|1
|Paul Seixas
|Decathlon CMA CGM Team
|4:35:29
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco-AlUla
|0:03
|3
|Ben Tulett
|Team Visma | Lease a Bike
|0:03
|4
|Benoît Cosnefroy
|UAE Team Emirates-XRG
|0:03
|5
|Mattias Skjelmose
|Lidl-Trek
|0:08
|6
|Alex Baudin
|EF Education-EasyPost
|0:08
|7
|Ion Izagirre
|Cofidis
|0:10
|8
|Lenny Martinez
|Bahrain Victorious
|0:10
|9
|Romain Grégoire
|Groupama-FDJ United
|0:10
|10
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|0:10
|51
|Daniel Felipe Martínez
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|1:07
|120
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|1:20
|DNF
|Brandon Rivera
|Ineos Grenadiers
|No Finalizó
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Café de Colombia regresa a la élite del ciclismo como nuevo patrocinador del INEOS Grenadiers
El equipo británico INEOS Grenadiers confirmó este martes su alianza con Café de Colombia como Patrocinador Oficial de Café, en un acuerdo que marca el regreso de una de las marcas más icónicas en la historia del ciclismo colombiano al máximo pelotón internacional.
La unión entre la escuadra británica y la marca insignia de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia refuerza la presencia internacional del café colombiano en mercados estratégicos, al tiempo que reconecta a este histórico emblema nacional con uno de los equipos más importantes del ciclismo mundial.
Como parte de la alianza, Café de Colombia estará presente en los entornos del INEOS Grenadiers tanto en competencia como fuera de ella, integrándose al día a día del equipo como parte de su rutina y cultura interna.
John Allert, CEO del INEOS Grenadiers, destacó la importancia del acuerdo y el simbolismo que representa para ambas partes. “Estamos encantados de dar oficialmente la bienvenida a Café de Colombia al equipo. El café es sinónimo del ciclismo y tiene una manera única de unir a las personas. Esta asociación refleja eso y conecta a dos organizaciones definidas por la consistencia, la precisión y un compromiso compartido con la calidad”.
El dirigente también resaltó la estrecha relación del equipo con Colombia, especialmente a través de corredores como Egan Bernal y Brandon Rivera, además del respaldo constante de la afición colombiana en las grandes carreras del calendario internacional. “Nuestro equipo tiene una fuerte conexión con Colombia a través de sus corredores y seguimos inspirados por el enorme apoyo que recibimos de los aficionados allí y en todo el mundo. La pasión por ciclistas como Egan Bernal y Brandon Rivera es algo que sentimos en cada carrera”.
Allert agregó que el éxito deportivo también se construye con aliados estratégicos que compartan la misma visión de excelencia. “El éxito en este deporte se construye sobre la fortaleza del entorno general, y trabajar con socios de confianza que estén alineados con nuestros estándares es una parte importante de ello. Café de Colombia tiene una herencia muy rica y una gran reputación a nivel global, estamos muy ilusionados por trabajar juntos”.
Por su parte, Germán Bahamón, gerente general de la Federación Nacional de Cafeteros, subrayó el alcance internacional que tendrá este acuerdo para la imagen del café colombiano. “Esta alianza representa mucho más que una asociación. Es una plataforma estratégica para mostrar al mundo la calidad, el origen y los valores del café colombiano. Queremos que los consumidores reconozcan a Café de Colombia como una parte natural de un estilo de vida activo”.
La marca Café de Colombia tuvo una presencia legendaria en el ciclismo profesional durante la década de los años 80, cuando llevó al escenario internacional a una generación inolvidable de corredores colombianos. Ahora, su regreso al deporte se da junto a una de las estructuras más exitosas del ciclismo moderno, en una jugada de alto valor simbólico y de proyección global.
Respaldada por más de 560.000 familias caficultoras en 23 departamentos productores, Café de Colombia es reconocida en el mundo como símbolo de origen, calidad y tradición. Su regreso al ciclismo de élite revive una conexión histórica entre Colombia, su café y uno de los deportes que más identidad le ha dado al país.