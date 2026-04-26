Demi Vollering conquista la Lieja-Bastoña-Lieja Femenina y alcanza su tercer podio en el tríptico de las Ardenas

Después de conquistar la Flecha Valona, la campeona europea Demi Vollering (FDJ United – SUEZ) también se llevó la Lieja-Bastoña-Lieja 2026. La máxima favorita cumplió cabalmente con su rol al ganar la última prueba del tríptico de las Ardenas, luego de recorrer 156 kilómetros.

A la neerlandesa la acompañaron en el podio su compatriota Puck Pieterse (Fenix-Premier Tech) y la polaca Kasia Niewiadoma (CANYON//SRAM zondacrypto), quienes se subieron al 2° y 3° cajón.

Por el lado de las suramericanas, la brasilera Ana Vitória Magalhães (Movistar Team) fue la mejor en la casilla 48°, luego le siguió la colombiana Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el puesto 60°, ambas a más de 17 minutos de la ganadora.

Con este resultados las neerlandesas ratificaron su dominio en la clásica belga femenina sumando siete triunfos en la prestigiosa carrera de un día. Vollering alcanzó su tercer título y superó a sus compatriotas Anna van der Breggen y Annemiek van Vleuten, quienes aparecen en el palmarés con dos triunfos cada una.

Resultados Liège-Bastogne-Liège Femmes (1.WWT)

Bastogne – Liège (156 km)