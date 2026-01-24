Connect with us

Tour de Sharjah: Cristián David Pita se mete al top 15 de la general con dominio de Rein Taaramäe

Publicado

Hace 2 horas

el

El ecuatoriano Cristián David Pita mejoró en la clasificación general del Tour de Sharjah 2026. (Foto Facebook © Cristián David Pita)
Fenomenal victoria de Ethan Vernon en la cuarta etapa del Santos Tour Down Under; Jay Vine sigue líder

Publicado

Hace 1 hora

el

24 enero, 2026

Por

El británico Ethan Vernon ganó la cuarta etapa del Santos Tour Down Under 2026. (Foto © Santos Tour Down Under)
Ruta

“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes”: Diego Pescador, tras su primer podio de la temporada 2026

Publicado

Hace 3 horas

el

24 enero, 2026

Por

El italiano Christian Scaroni y el colombiano Diego Pescador, en el podio de la Clásica Camp de Morvedre 2026. (Foto Movistar Team © Sprint Cycling)
Ruta

Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia

Publicado

Hace 4 horas

el

24 enero, 2026

Por

La antioqueña Jessenia Meneses, ganadora de la montaña en la Vuelta a Andalucia 2023. (Foto © Vuelta a Andalucia Women)
