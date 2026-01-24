Tour de Sharjah: Cristián David Pita se mete al top 15 de la general con dominio de Rein Taaramäe

La segunda etapa del Tour de Sharjah, que arrancó con un suramericano, vivió su segunda etapa en el golfo Pérsico con 129,6 kilómetros de recorrido, que tuvo como ganador al estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team).

Transcurridos dos días de competencia, el pedalista ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) se metió al top 15 de la general tras ocupar la casilla 33° en la segunda jornada, mientras que su compatriota Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) no tomó la salida.

Con relación a la clasificación general, el belga Jens Reynders (Qatar Pro Team) perdió el liderato de la carrera a manos del estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), que supera por 58 segundos al polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort).

La carrera del Oriente Medio, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la tercera etapa, una contrarreloj individual corta de 9,8 kilómetros de recorrido por los alrededores de Sharjah Fort.

Tour of Sharjah (2.2)

Resultados Etapa 2 | Sharjah Souq Al Jubail – Kalba Souq Al Jubail (129,6 km)

1 Rein Taaramäe Kinan Racing Team 2:44:50 2 Marcin Budziński MBH Bank CSB Telecom Fort 0:58 3 Adne van Engelen Terengganu Cycling Team ,, 4 Red Walters Abu Dhabi Cycling Club 2:32 5 Raman Tsishkou Li Ning Star ,, 6 Roman Maikin Qatar Pro Team ,, 7 Đorđe Đurić Solution Tech NIPPO Rali ,, 8 Abdulla Jasim Al-Ali UAE Team Emirates Gen Z ,, 9 Matteo Fabbro Solution Tech NIPPO Rali ,, 10 Rashid Mohammad United Arab Emirates ,, 33 Cristián David Pita *Ecuador Roojai Insurance Winspace ,,



El estonio Rein Taaramäe, nuevo líder del Tour de Sharjah 2026. (Foto © Sharjah Sports)

Clasificación General Individual