Tour de Sharjah: Cristián David Pita se mete al top 15 de la general con dominio de Rein Taaramäe
La segunda etapa del Tour de Sharjah, que arrancó con un suramericano, vivió su segunda etapa en el golfo Pérsico con 129,6 kilómetros de recorrido, que tuvo como ganador al estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team).
Transcurridos dos días de competencia, el pedalista ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) se metió al top 15 de la general tras ocupar la casilla 33° en la segunda jornada, mientras que su compatriota Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) no tomó la salida.
Con relación a la clasificación general, el belga Jens Reynders (Qatar Pro Team) perdió el liderato de la carrera a manos del estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), que supera por 58 segundos al polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort).
La carrera del Oriente Medio, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la tercera etapa, una contrarreloj individual corta de 9,8 kilómetros de recorrido por los alrededores de Sharjah Fort.
Tour of Sharjah (2.2)
Resultados Etapa 2 | Sharjah Souq Al Jubail – Kalba Souq Al Jubail (129,6 km)
|1
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|2:44:50
|2
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|,,
|4
|Red Walters
|Abu Dhabi Cycling Club
|2:32
|5
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|,,
|6
|Roman Maikin
|Qatar Pro Team
|,,
|7
|Đorđe Đurić
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|8
|Abdulla Jasim Al-Ali
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|9
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|10
|Rashid Mohammad
|United Arab Emirates
|,,
|33
|Cristián David Pita *Ecuador
|Roojai Insurance Winspace
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|5:34:48
|2
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|1:04
|4
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|2:35
|5
|Nassim Saidi
|Dubai Police Cycling Team
|2:36
|6
|Soulayman Minoual
|Khorfakkan Club Cycling Team
|2:39
|7
|Đorđe Đurić
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|8
|Ahmed Naser
|Bahrain
|,,
|9
|Osama Bashir Sibahi
|Abu Dhabi Cycling Club
|2:40
|10
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|2:41
|11
|Rashid Mohammad
|United Arab Emirates
|,,
|12
|Driss El Alouani
|Sharjah Sports Club
|2:42
|13
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|,,
|14
|Cristián David Pita *Ecuador
|Roojai Insurance Winspace
|2:42
|15
|Nejc Komac
|Factor Racing
|,,
Fenomenal victoria de Ethan Vernon en la cuarta etapa del Santos Tour Down Under; Jay Vine sigue líder
En un final a pura velocidad, Ethan Vernon ganó la cuarta etapa del Tour Down Under 2026. El británico logró ser el más rápido del pelotón, luego de recorrer un trayecto ondulado de 130,8 kilómetros entre Brighton y Willunga.
El velocista inglés, de 25 años, que consiguió la primera vitoria del NSN Cycling Team, derrotó en el embalaje al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.
Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en la casilla 43°, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en el puesto 122° a más de 4 minutos del ganador.
En la clasificación general, el local Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) mantuvo el liderato, pero ahora con más de un minuto de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). El podio lo completa el australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost).
La carrera World Tour australiana finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, un ciruito ondulado de 169,9 kilómetros por los alrededores del suburbio de Stirling.
Santos Tour Down Under (2.UWT)
Resultados Etapa 4 | Brighton – Willunga (130,8 km)
|1
|Ethan Vernon
|NSN Cycling Team
|2:56:30
|2
|Tobias Lund Andresen
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|3
|Laurence Pithie
|Red Bull – BORA – hansgrohe
|m.t.
|4
|Brady Gilmore
|NSN Cycling Team
|m.t.
|5
|Aaron Gate
|XDS Astana Team
|m.t.
|6
|Edoardo Zambanini
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Samuel Watson
|INEOS Grenadiers
|m.t.
|8
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|m.t.
|9
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|m.t.
|10
|Pierre Gautherat
|Decathlon CMA CGM Team
|m.t.
|43
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|122
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|4:51
Clasificación General Individual
|1
|Jay Vine
|UAE Team Emirates – XRG
|12:46:46
|2
|Mauro Schmid
|Team Jayco AlUla
|1:03
|3
|Harry Sweeny
|EF Education – EasyPost
|1:12
|4
|Marco Brenner
|Tudor Pro Cycling Team
|1:14
|5
|Andreas Kron
|Uno-X Mobility
|1:16
|6
|Andrea Raccagni
|Soudal Quick-Step
|1:19
|7
|Michael Leonard
|EF Education – EasyPost
|1:22
|8
|Anthon Charmig
|Uno-X Mobility
|1:23
|9
|Filippo Zana
|Soudal Quick-Step
|,,
|10
|Matteo Sobrero
|Lidl – Trek
|1:27
|26
|Santiago Buitrago
|Bahrain – Victorious
|2:06
|117
|Juan Sebastián Molano
|UAE Team Emirates – XRG
|18:45
“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes”: Diego Pescador, tras su primer podio de la temporada 2026
El talentoso pedalista quindiano Diego Pescador inició la temporada 2026 de la mejor manera con un segundo puesto en la Clásica Camp de Morvedre, primera prueba del calendario europeo del año.
“Súper feliz por el podio obtenido hoy. Tuvimos una actitud de siempre ir al ataque, lo demostramos desde el segundo paso del premio de montaña y bueno hemos querido mover la carrera”, dijo Pescador, en declaraciones recogidas por su equipo.
En su segunda temporada con la escuadra telefónica, el joven escarabajo fue uno de los grandes protagonistas de la carrera valenciana, durante todo el recorrido estuvo muy activo, confirmando su dotes de escalador y su gran forma en este inicio del año.
“Sabía obviamente que tenía que lanzar el sprint un poco antes porque había muchas curvas antes de la meta. Al final Scaroni ha sido el corredor más fuerte hoy. De mi parte también venía un poco tocado después de la aceleración que hice en el segundo puerto”, agregó el corredor del Movistar.
Asimismo, el quindiano destacó el papel de sus compañeros en los momentos clave de la prueba. “Los dos chicos, Cubillas y Villate, siempre estuvieron ahí atentos para ayudarnos en la colocación junto con Raúl. Y bueno, Nairo obviamente comandando todo. Castro, Iván y yo siempre ahí muy pendientes. Y bueno, al final nos hemos sentido bien”, concluyó Pescador.
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador, en una carrera del calendario internacional UCI Women Éite.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último, el 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.