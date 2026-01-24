Fenomenal victoria de Ethan Vernon en la cuarta etapa del Santos Tour Down Under; Jay Vine sigue líder

En un final a pura velocidad, Ethan Vernon ganó la cuarta etapa del Tour Down Under 2026. El británico logró ser el más rápido del pelotón, luego de recorrer un trayecto ondulado de 130,8 kilómetros entre Brighton y Willunga.

El velocista inglés, de 25 años, que consiguió la primera vitoria del NSN Cycling Team, derrotó en el embalaje al danés Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) y al neozelandés Laurence Pithie (Red Bull – BORA – hansgrohe), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente.

Con relación a los colombianos, el bogotano Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious) entró en la casilla 43°, mientras que el boyacense Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates – XRG) se reportó en el puesto 122° a más de 4 minutos del ganador.

En la clasificación general, el local Jay Vine (UAE Team Emirates – XRG) mantuvo el liderato, pero ahora con más de un minuto de ventaja sobre el suizo Mauro Schmid (Team Jayco AlUla). El podio lo completa el australiano Harry Sweeny (EF Education – EasyPost).

La carrera World Tour australiana finalizará este domingo con la disputa de la quinta y última etapa, un ciruito ondulado de 169,9 kilómetros por los alrededores del suburbio de Stirling.

Santos Tour Down Under (2.UWT)

Resultados Etapa 4 | Brighton – Willunga (130,8 km)