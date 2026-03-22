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Enea Sambinello sale victorioso en el Trofeo Internacional da Arrábida con Jesús David Peña 13°
El joven pedalista italiano Enea Sambinello ganó el Trofeo Internacional Arrábida 2026, prueba portuguesa de categoría (1.2). El corredor del equipo de desarrollo del UAE fue el más fuerte en la parte final tras soltar a todos sus rivales.
El podio de la carrera lusa de un día lo completaron el neerlandés Daan Dijkman (UAE Team Emirates Gen Z) y el portugués Tiago Antunes (Efapel Cycling), quienes terminaron 2° y 3°, respectivamente, mientras que el argentino German Nicolás Tivani (Aviludo – Louletano – Loulé) entró en la 4° posición, siendo el mejor suramericano del día.
En cuanto a los dos colombianos en competencia, pedalista zipaquireño Jesús David Peña (Efapel Cycling) ingresó en la casilla 13° a 32 segundos del ganador y el boyacense Adrián Bustamante (GI Group Holding – Simoldes – UDO) se reportó en el puesto 53° a más de 8 minutos de Sambinello.
La novel clásica portuguesa se desarrolló en un terreno ondulado, que contó con un recorrido de 153,9 kilómetros con partida en la Villa de Palmela, en el Distrito de Setúbal y final en el Castillo de los Moros, situado en la localidad de Sesimbra.
Resultados Troféu Internacional da Arrábida (1.2)
Palmela – Castelo de Sesimbra (153,9 km)
|1
|Enea Sambinello
|UAE Team Emirates Gen Z
|3:38:44
|2
|Daan Dijkman
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:06
|3
|Tiago Antunes
|Efapel Cycling
|0:09
|4
|Germán Nicolás Tivani
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:17
|5
|David Domínguez
|Feira dos Sofás – Boavista
|0:19
|6
|Emanuel Duarte
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:21
|7
|Martín Hansen
|Club Ciclista Padronés – Cortizo
|0:26
|8
|Moritz Mauss
|UAE Team Emirates Gen Z
|0:27
|9
|André Carvalho
|Aviludo – Louletano – Loulé
|0:29
|10
|João Medeiros
|Credibom / LA Alumínios / Marcos Car
|0:29
|13
|Jesús David Peña
|Efapel Cycling
|0:32
|53
|Adrián Bustamante
|GI Group Holding – Simoldes – UDO
|8:12
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Una Volta a Catalunya repleta de campeones estelares y con seis colombianos
Todo está preparado para que la Volta Ciclista a Catalunya vuelva a reunir a las grandes estrellas del ciclismo internacional en su 105ª edición en la que estarán seis colombianos: Samuel Flórez (Modern Adventure Pro Cycling), Iván Ramiro Sosa (Equipo Kern Pharma), Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious), Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe), Einer Rubio (Movistar Team) y Nairo Quintana (Movistar Team).
Un pelotón formado por 161 ciclistas de los 23 mejores equipos de mundo pondrá en marcha este lunes 23 de marzo desde Sant Feliu de Guíxols siete días de competición en la histórica carrera catalana que acabarán el domingo 29 en Barcelona, con una expectativa altísima gracias a la combinación entre la dureza de su recorrido, que volverá a contar con tres grandes etapas de montaña, y el nivel excepcional de sus participantes. Nombres como Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, João Almeida, Tom Pidcock o Florian Lipowitz son algunos de los muchos que aspiran a tomar el relevo de los últimos campeones de la prueba catalana, dos referentes generacionales como los eslovenos Primož Roglič (2025 y 2023) y Tadej Pogačar (2024), entre una lista de participantes que cuenta con siete vencedores de Grandes Vueltas diferentes.
El debut en la prueba catalana de Jonas Vingegaard (Team Visma-Lease a Bike), todo un doble campeón del Tour de Francia y de la última Vuelta en España, es una de las grandes atracciones de esta Volta a Catalunya, después de que una caída le impidiera participar en la edición anterior. El escalador danés, que llega en forma a la cita catalana después de dominar la reciente París-Niza, tendrá rivales de altura como el belga Remco Evenepoel (Red Bull-Bora-Hansgrohe), múltiple campeón olímpico y mundial y ganador de una Vuelta, y el portugués João Almeida (UAE Team Emirates-XRG), ganador de muchas de mejores pruebas de una semana del calendario UCI WorldTour y 2º en la última Vuelta en España detrás de Vingegaard. Los dos tienen una deuda pendiente con la carrera catalana, donde han dejado huella en anteriores participaciones ganando etapas y subiendo al podio final, sin conseguir la victoria.
La presencia de todos los perseguidores de Pogačar entre los cinco primeros clasificados de la última edición del Tour de Francia demuestra el nivel de la participación que se espera en esta Volta a Catalunya. El alemán Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), el británico Oscar Onley (Ineos Grenadiers) y el austríaco Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) son algunas de las atracciones de una lista de candidatos a la victoria final que suma otros aspirantes estelares como el británico Tom Pidcock (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling), múltiple campeón mundial y olímpico de bicicleta de montaña que el año pasado consolidó su apuesta por las grandes vueltas completando el podio final de la Vuelta España junto con Vingegaard y Almeida, con quien se volverá a enfrentar en esta Volta a Catalunya.
En total, la 105ª edición de la prueba catalana contará con siete ganadores de Grandes Vueltas diferentes que se suman a Vingegaard y Evenepoel, muchos de los cuales ya han sido protagonistas en la Volta, como el ecuatoriano Richard Carapaz (EF Education-EasyPost), campeón de un Giro de Italia, podio en las tres grandes vueltas y campeón olímpico, el veterano colombiano Nairo Quintana (Movistar Team), vencedor de la Volta a Catalunya 2016 y campeón de un Giro y una Vuelta, el norteamericano Sepp Kuss (Team Visma-Lease a Bike), campeón de una Vuelta en España, y dos campeones del Giro de Italia como Tao Geoghegan Hart (Lidl-Trek) y Jai Hindley (Red Bull-Bora-Hansgrohe). Una lista interminable de nombres destacados que se completa con ciclistas que también han dejado huella en la Volta como el balear Enric Mas (Movistar Team) y el vasco Mikel Landa (Soudal Quick-Step), que han subido al podio final en Barcelona, el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y el australiano Ben O’Connor (Jayco-AlUla), vencedores de grandes etapas de montaña en ediciones anteriores, Lenny Martínez (Bahrain Victorious), mejor joven, y también debutantes ilustres como el canadiense Derek Gee (Lidl-Trek).
Quien también sabe lo que es subir al podio de la carrera de casa es Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG), que sumará su undécima participación consecutiva liderando la lista de siete ciclistas catalanes presentes en la línea de salida junto con su compañero de equipo Adrià Pericas, debutante a la carrera, David De Cruz y Marcel Camprubí (Pinarello-Q36.5) que acompañarán a Tom Pidcock, Abel Balderstone, Jan Castellón y Sergi Darder (Caja Rural-Seguros RGA). Por su parte, entre los aspirantes a los triunfos de etapa, Ethan Vernon (NSN Cycling Team), doble vencedor de etapa en la Volta a Catalunya, tendrá rivales de entidad como los veteranos Magnus Cort Nielsen (Uno-X Mobility) y Sam Bennett (Pinarello-Q36.5), ganadores de etapas a las tres Grandes Vueltas, o el francés Dorian Godon (Ineos Grenadiers), reciente vencedor de etapa en la París-Niza, algunos de los hombres más rápidos en un pelotón que suma más de 100 victorias parciales entre Giro, Tour y Vuelta.
Un triple reto de montaña sin igual
La 105ª edición de la Volta Ciclista a Catalunya recorrerá entre los próximos días 23 y 29 de marzo más de 1.080 kilómetros repartidos en siete etapas entre Sant Feliu de Guíxols y Barcelona, con la montaña como gran protagonista. En total, se superarán más de 20.000 metros de desnivel en una semana de competición que se iniciará con tres etapas que darán oportunidades a los cazadores de etapas, la inicial en Sant Feliu de Guíxols, la segunda entre Figueres y Banyoles y la tercera por el interior de la Costa Daurada, antes de afrontar tres etapas de alta montaña: Mataró-Vallter, la Seu d’Urgell-La Molina/Coll de Pal y Berga-Queralt, que pondrán a prueba a los grandes escaladores del pelotón internacional antes de cerrar la prueba en el tradicional circuito de Montjuïc en Barcelona.
La jornada inicial de la Volta a Catalunya 2026 volverá a tener la salida y llegada en Sant Feliu de Guíxols por quinta edición consecutiva y dejará la puerta abierta a todo tipo de perfiles de ciclistas capaces de luchar para convertirse en el primer líder gracias a un recorrido nervioso y una llegada exigente. Con salida desde el Guíxols Arena, la etapa tendrá 172,7 kilómetros de recorrido y dos puertos puntuables, uno de ellos de primera categoría, el Alt de Sant Hilari Sacalm, camino del explosivo final en la Carretera de Girona, que los últimos años ha ofrecido siempre finales vibrantes con ganadores como Michael Matthews, Primož Roglič o, el año pasado, el joven Matthew Brennan.
La segunda etapa recorrerá 167,4 kilómetros entre Figueres y Banyoles, invirtiendo la etapa que en la última edición coronó al velocista británico Ethan Vernon en la ciudad de Dalí. Será una etapa que, a pesar de llegar a los 2.000 metros de desnivel acumulado, tendrá solo un puerto de 3ª categoría como dificultad puntuable en sus primeros kilómetros y tendría que favorecer a ver un posible esprint masivo en el Passeig de Lluís Constans de Banyoles, ciudad que anteriormente ha coronado en la Volta a Catalunya a velocistas tan emblemáticos como Erik Zabel, Thor Hushovd, Mark Cavendish o Alessandro Petacchi.
La tercera etapa tendrá la Costa Daurada como gran protagonista cuatro años después de vivir una de las etapas más recordadas de las últimas ediciones con la escapada de Richard Carapaz y Sergio Higuita en 2022. Serán 159,5 kilómetros de recorrido entre Mont-roig del Camp y Vila-seca con las Montañas de Prades y la Sierra del Montsant como protagonistas, con tres puertos de montaña entre los que destaca el emblemático Alto de La Mussara, de 1ª categoría. Una jornada que puede favorecer a los aventureros que busquen la escapada camino de Vila-seca, que acogió un final de etapa de la Volta por última vez en 2019.
La cuarta etapa será la primera de las tres jornadas de alta montaña consecutivas de esta Volta a Catalunya, saliendo desde Mataró y llegando a la estación de esquí de Vallter, el techo ciclista de Catalunya a más de 2.100 metros de altura. En el centenario del Esport Ciclista Mataró, la capital del Maresme dará inicio a una jornada de 173 kilómetros con dos puertos de montaña en su fase inicial antes de afrontar una subida final que en 2024 vivió una exhibición individual de Tadej Pogačar y que obligará a poner las cartas sobre la mesa entre los candidatos a la victoria final.
Después del primer asalto, la quinta etapa pondrá todavía más a prueba los escaladores en 155,3 kilómetros de recorrido entre la Seu d’Urgell y la temida cumbre de La Molina/Coll de Pal que rozará los 4.500 metros de desnivel positivo. Se superarán cinco puertos de montaña, algunos de ellos inéditos en la Volta, cruzando la Sierra del Cadí, y el reto final será la subida a Coll de Pal, considerado uno de los puertos más exigentes de Catalunya. Más de 17 interminables kilómetros de ascenso al 7% de desnivel medio desde la localidad de Bagà que, si bien el año pasado fueron decisivos para coronar la victoria de Demi Vollering en la edición femenina de la Volta, en la prueba masculina no eran protagonistas desde 1979.
La tercera y decisiva etapa de montaña de esta Volta a Catalunya buscará replicar el espectáculo que maravilló el mundo del ciclismo en 2024, mostrando todo el potencial ciclista del Berguedà en sus 158 explosivos kilómetros de recorrido entre la ciudad de Berga y la cima de Queralt. Serán cuatro puertos de montaña en total a lo largo del recorrido, incluyendo el celebrado Coll de Pradell, de categoría especial, que en las ediciones anteriores se abarrotaron de público para disfrutar de la enésima exhibición de Tadej Pogačar camino de su victoria final. Como en aquella ocasión, la subida al santuario de Queralt desde Berga puede ser decisiva para definir al vencedor de la 105ª edición de la Volta, a falta de la etapa final.
Finalmente, la Volta a Catalunya 2026 se cerrará con su tradicional fiesta final con salida y llegada en la ciudad de Barcelona. En un recorrido todavía más explosivo, contará con 95 kilómetros con salida desde Plaça Espanya y sumará una subida más al Alto del Castell de Montjuïc, haciendo un total de siete vueltas a un circuito que tantas historias ha escrito en la historia y de la Volta y del ciclismo y que se ha consolidado como cierre de la carrera desde el año 2013. En las dos últimas ediciones, Barcelona ha visto ganar la etapa final a los campeones de la clasificación general de la Volta, los eslovenos Primož Roglič (2025) y Tadej Pogačar (2024).
*Con Información Prensa Volta a Catalunya
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Dylan Groenewegen continúa en racha ganadora y conquista el GP Monseré 2026
El Grote Prijs Jean-Pierre Monseré 2026 lo ganó el neerlandés Dylan Groenewegen tras una carrera de 202,5 kilómetros entre la comuna de Torhout y el municipio de Roeselare, en la región de Flandes. El corredor del Unibet Rose Rockets fue el más rápido en el sprint final.
Groenewegen, que alcanzó su tercer triunfo de la temporada, terminó dominando el embalaje por delante del belga Simon Dehairs (Alpecin-Premier Tech) y del polaco Kamil Małecki (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), quienes completaron el podio de la clásica belga, que no contó con participación colombiana.
Luego de catorce ediciones es el cuarto título de un neerlandés en el palmarés de esta prueba europea, tras las victorias de Lars Boom (2016), André Looij (2018) y Fabio Jakobsen (2020).
Esta carrera de un día, rinde tributo a Jean-Pierre Monseré, campeón mundial de ciclismo en ruta en 1970, quien murió trágicamente un año después en la clásica de primavera G.P. Rètie tras ser atropellado.
Resultados Grote prijs Jean-Pierre Monseré (1.1)
Torhout – Roeselare (202,5 km)
|1
|Dylan Groenewegen
|Unibet Rose Rockets
|4:09:36
|2
|Simon Dehairs
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|Kamil Małecki
|Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
|m.t.
|4
|Timothy Dupont
|Tarteletto – Isorex
|m.t.
|5
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|m.t.
|6
|Žak Eržen
|Bahrain – Victorious
|m.t.
|7
|Gerben Thijssen
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|8
|Oded Kogut
|NSN Development Team
|m.t.
|9
|Amaury Capiot
|Team Jayco AlUla
|m.t.
|10
|Elmar Reinders
|Unibet Rose Rockets
|m.t.
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Jonathan Guatibonza y Andrés Mancipe terminan en el top 20 del Gran Premio Primavera de Ontur; victoria de Axel van der Tuuk
La Copa de España élite y sub-23 vivió el cuarto capítulo de la temporada 2026 con la presencia de dos ciclistas colombianos. Los boyacenses Jonathan Guatibonza (Movistar Team Academy) y Andrés Mancipe (ODL Team – Lasal Cocinas), quienes terminaron en el top 20 del Gran Premio Ciclista Primavera de Ontur. En total se recorrieron 167,8 kilómetros.
Las dos primeras posiciones le correspondieron al equipo vasco del Euskaltel – Euskadi, con el neerlandés Axel van der Tuuk llevándose la victoria, escoltado por su compañero de equipo, el español Iker Mintegi. El podio lo completó el portugués Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre).
La carrera española, que contó con la participación de 119 pedalistas, tuvo una fuga animada por el neerlandés Axel van der Tuuk (Euskaltel – Euskadi), el francés Óscar Nilsson-Julien (AVC Aix Provence Dole), el italiano Gabriele Bessega (Team Polti VisitMalta), el portugués Gabriel Baptista (Technosylva Rower Bembibre) y los españoles Iker Mintegi (Euskaltel – Euskadi) y Adrián Benito (Team Polti VisitMalta).
La quinta fecha de la copa española de ciclismo se llevará a cabo el 29 de marzo con el Memorial Txomin Perurena – P. Alkorta XXI Aiztondo Klasika / Asteasu (Guipúzcoa) y en el que se espera nuevamente la participación de colombianos.
Resultados Gran Premio Primavera Ontur – Diputación de Albacete (1.2)
Ontur – Ontur (167,8 km)
|1
|Axel van der Tuuk
|Euskaltel – Euskadi
|3:47:08
|2
|Iker Mintegi
|Euskaltel – Euskadi
|m.t.
|3
|Gabriel Baptista
|Technosylva Rower Bembibre
|0:46
|4
|Óscar Nilsson-Julien
|AVC Aix Provence Dole
|0:50
|5
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|1:07
|6
|Bohémond Barrillot
|AVC Aix Provence Dole
|1:07
|7
|Manuel Peñalver
|Team Polti VisitMalta
|1:07
|8
|Joan Roca
|Selección de España
|1:07
|9
|José Ramón Jiménez
|Extremadura – Pebetero
|1:07
|10
|Victor Benareau
|High Level-Gsport-Grupo Tormo
|1:07
|16
|Jonathan Guatibonza
|Movistar Team Academy
|1:07
|20
|Andrés Mancipe
|ODL Team – Lasal Cocinas
|1:07