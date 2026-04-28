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Robinson Chalapud mantuvo su 4° puesto en la clasificación general de la HTV Cup en Vietnman a falta de dos días

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El nariñense Robinson Chalapud sigue cerca del podio en la HTV Cup vietnamita. (Foto © HTV Cup)
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El zipaquireño Egan Bernal, el mejor colombiano en el ranking UCI. (Foto Ineos Grenadiers © Getty Images Sport)
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El bogotano Vladimir López cumple su tercera temporada en el equipo continental marroquí Sidi Ali - Unlock Team. (Foto Instagram © Vladimir López)
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