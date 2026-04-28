Robinson Chalapud mantuvo su 4° puesto en la clasificación general de la HTV Cup en Vietnman a falta de dos días

El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud mantuvo viva la pelea por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en el puesto 20° en la vigesimotercera etapa, una jornada de 114 kilómetros, que se diputó entre la ciudad de Can Tho y la capital de My Tho, centro económico, tecnológico y educacional de Tiền Giang, al sur de Vietnam.

El escarabajo de 42 años sigue 4° en la clasificacion general a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.

La etapa 23 de la prueba asiática quedó en manos del neozelandés Zakk Patterson, quien alcanzó su segundo triunfo consecutivo. El segundo puesto lo ocupó el ruso Anton Popov con el mismo tiempo del ganador.

La trigésimo octava edición de la carrera asiática, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este martes con el penúltimo y vigesimocuarto capítulo, una etapa ondulada de 148 kilómetros entre la ciudades de My Tho y Tay Ninh, al sureste de Vietnam.

HTV Cup Vietnam

Resultados Etapa 23 | Can Tho -> My Tho (114 km)

1 Zakk Patterson 620 Nong Nghiep Vinh Long 2:41:52 2 Anton Popov Thanh Hoa m.t 3 Dzianis Marchuk Kenda Dong Nai m.t 4 Van Nha Nguyen Vo Dac Dong Nai m.t 5 Gia Hao Lam Dong Thap 2 m.t 6 Pawel Szostka Quan Khu 7 m.t 7 Roman Maikin Gao Hat Ngoc Troi m.t 8 Minh Le Nguyet Kenda Dong Nai m.t 9 Trong Phuc Tran Vo Dac Dong Nai m.t 10 Quy Trong Tang Tap Doan Loc Troi m.t 16 Robinson Chalapud Cong An TP. Ho Chi Minh m.t

Clasificación General Individual