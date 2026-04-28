Ruta
Robinson Chalapud mantuvo su 4° puesto en la clasificación general de la HTV Cup en Vietnman a falta de dos días
El experimentado pedalista nariñense Robinson Chalapud mantuvo viva la pelea por entrar al podio en la HTV Cup vietnamita, luego de finalizar en el puesto 20° en la vigesimotercera etapa, una jornada de 114 kilómetros, que se diputó entre la ciudad de Can Tho y la capital de My Tho, centro económico, tecnológico y educacional de Tiền Giang, al sur de Vietnam.
El escarabajo de 42 años sigue 4° en la clasificacion general a tan solo 10 segundos del italiano Lucio Pierantozzi. La carrera es liderada por el bielorruso Yarash Uladzislau, quien mantuvo la ventaja de más de un minuto con su más inmediato perseguidor, el ruso Sergei Kulikov.
La etapa 23 de la prueba asiática quedó en manos del neozelandés Zakk Patterson, quien alcanzó su segundo triunfo consecutivo. El segundo puesto lo ocupó el ruso Anton Popov con el mismo tiempo del ganador.
La trigésimo octava edición de la carrera asiática, que supera los registros de Vuelta, Giro y Tour, con veinticinco etapas, continuará este martes con el penúltimo y vigesimocuarto capítulo, una etapa ondulada de 148 kilómetros entre la ciudades de My Tho y Tay Ninh, al sureste de Vietnam.
HTV Cup Vietnam
Resultados Etapa 23 | Can Tho -> My Tho (114 km)
|1
|Zakk Patterson
|620 Nong Nghiep Vinh Long
|2:41:52
|2
|Anton Popov
|Thanh Hoa
|m.t
|3
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|m.t
|4
|Van Nha Nguyen
|Vo Dac Dong Nai
|m.t
|5
|Gia Hao Lam
|Dong Thap 2
|m.t
|6
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|m.t
|7
|Roman Maikin
|Gao Hat Ngoc Troi
|m.t
|8
|Minh Le Nguyet
|Kenda Dong Nai
|m.t
|9
|Trong Phuc Tran
|Vo Dac Dong Nai
|m.t
|10
|Quy Trong Tang
|Tap Doan Loc Troi
|m.t
|16
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|m.t
Clasificación General Individual
|1
|Yarash Uladzislau
|Thanh Pho Ho Chi Minh NewGroup
|57:04:03
|2
|Sergei Kulikov
|Tap Doan Loc Troi
|1:01
|3
|Lucio Pierantozzi
|Vo Dac Dong Nai
|2:53
|4
|Robinson Chalapud
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|3:03
|5
|Moise Mugisha
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|10:09
|6
|Le Xuan Loc Pham
|Quan Khu 7
|11:04
|7
|Sang Nguyen
|Cong An TP. Ho Chi Minh
|12:57
|8
|Thang Nguyen
|Vinama Tp Ho Chi Minh
|13:31
|9
|Pawel Szostka
|Quan Khu 7
|17:46
|10
|Dzianis Marchuk
|Kenda Dong Nai
|18:09
Ruta
Iván Ramiro Sosa se reencuentra con el triunfo en la tercera etapa del Tour de Turquía
Siguen las victorias colombianas en carreras del calendario UCI, esta vez el turno le correspondió a Iván Ramiro Sosa, quien se reencontró con el triunfo, llevándose la tercera etapa del Tour de Turquía 2026, la primera jornada montañosa disputada sobre un trayecto de 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kıran.
El escarabajo, que demostró ser el más fuerte en la fase montañosa, realizó una gran exhibición en el alto de Kiran, lanzando el ataque definitivo a 5 kilómetros de meta para sumar su primera victoria con el equipo Kern Pharma y vestirse de líder. Al colombiano los escoltaron el australiano Sebastián Berwick (Caja Rural-Seguros RGA) y el francés Nicolás Breuillard (Team TotalEnergies), quienes se reportaron 2° y 3° respectivamente.
En cuanto a la clasificación general se presentaron cambios importantes y el colombiano Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) le arrebató el liderato al belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise), ganador de los dos primeros capítulos.
La ronda turca vivirá este miércoles la cuarta etapa, de las ocho pactadas, una jornada rompe-piernas de 130,4 kilómetros entre Marmaris y Fethiye, que incluye un puerto montañoso y varios repechos no categorizados.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 3 | Marmaris – Kıran (132,7 km)
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|3:40:25
|2
|Sebastián Berwick
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:09
|3
|Nicolás Breuillard
|Team TotalEnergies
|0:15
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank Ballan Telecom Fort
|0:26
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|0:30
|6
|Nicolas Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:40
|7
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|0:53
|8
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|0:53
|9
|Jordan Jegat
|Team TotalEnergies
|0:55
|10
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel-Euskadi
|0:57
|11
|José Félix Parra
|Caja Rural-Seguros RGA
|0:57
|12
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|1:00
|13
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:04
|14
|José Luis Faura
|Burgos Burpellet BH
|1:10
|15
|Jokin Murguialday
|Euskaltel-Euskadi
|1:10
Clasificación General Individual
|1
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|10:39:44
|2
|Sebastián Berwick
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:13
|3
|Nicolás Breuillard
|TotalEnergies
|0:21
|4
|Alessandro Fancellu
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:36
|5
|Kamiel Bonneu
|Solution Tech NIPPO Rali
|0:40
|6
|Nicolás Vinokurov
|XDS Astana Team
|0:50
|7
|Henok Mulubrhan
|XDS Astana Team
|1:03
|8
|Matteo Scalco
|XDS Astana Team
|,,
|9
|Jordan Jegat
|TotalEnergies
|1:05
|10
|José Félix Parra
|Caja Rural – Seguros RGA
|1:07
|11
|Mikel Bizkarra
|Euskaltel – Euskadi
|,,
|12
|Odd Christian Eiking
|Unibet Rose Rockets
|1:10
|13
|Ibon Ruiz
|Equipo Kern Pharma
|1:14
|14
|Jokin Murguialday
|Euskaltel – Euskadi
|1:20
|15
|José Luis Faura
|Burgos Burpellet BH
|,,
Ruta
Ranking UCI: los colombianos mejoran en el escalafón con Egan Bernal ascendiendo 15 posiciones
La Unión Ciclista Internacional (UCI) actualizó su ranking mundial esta semana, como es costrubre cada martes, esta vez luego de finalizar la Lieja-Bastoña-Lieja y la Vuelta a Asturias.
El escalafón, que tiene en cuenta los resultados en todas las carreras UCI de las últimas 52 semanas, sigue dominado por el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates), quien se mantuvo en lo más alto con un puntaje de 10.810.
El campeón del mundo es escoltado por el danés Jonas Vingegaard (6.885) quien mantuvo el segundo lugar por delante del mexicano Isaac del Toro, que siguió como el mejor latinoamericano de la lista.
En cuanto a los ciclistas colombianos, el mejor en el ranking UCI es Egan Bernal en el puesto 26 (con 2.204 puntos), y además otros dos están en el top-100 de la actual clasificación: Harold Tejada (70°) y Santiago Buitrago 80°. El ascenso más significativo lo logró Nairo Quintana, quien recuperó 149 posiciones hasta llegar a la casilla 269°.
Por equipos lidera el escalafón el UAE Team Emirates-XRG, con 12.269,41 puntos, por delante de Red Bull – BORA – hansgrohe, Visma | Lease a Bike, Decathlon CMA CGM y XDS Astana, que completan el top-5. El mejor equipo colombiano del ranking es el Team Medellín-EPM, que se clasifica 51° con 258 puntos.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta los primeros puestos y las posiciones más relevantes de los pedalistas colombianos en el ranking de la UCI.
TOP 15 DEL RANKING UCI
Posiciones de los colombianos
Ruta
Escarabajos X El Mundo: Vladimir Yesid López convertido en un andariego del ciclismo
El experimentado pedalista bogotano Vladimir Yesid López, para muchos desconocido, con el paso de los años se ha convertido en un verdadero andariego del ciclismo. Su carrera ciclística la forjó por fuera de Colombia, siempre conociendo un sin número de naciones como Marruecos, Irán, Indonesia, Malasia, Taiwán, Hong Kong, China, Japón, Rumania, Hungría, entre otras.
Con 38 años y con un largo listado de carreras alrededor de mundo, el pedalista sigue compitiendo en los rincones más recónditos del planeta. Esta vez el ‘escarabajo’ participó de la Guangzhou International Road Cycling Race, carrera perteneciente al calendario ciclístico chino.
López, que estuvo en los campeonatos nacionales en Zipaquirá sin mucha figuración, corrió su primera prueba del año en territorio asiático finalizando en la casilla 57° a más de 9 minutos del ganador, el italiano Riccardo Lucca (Quick Pro Team), tras dos días de competencia.
En las dos últimas temporadas, López corrió para el equipo continental marroquí Sidi Ali – Unlock Team, tras su paso por China donde estuvo cuatro años con el Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team y el China Continental Team of Gansu Bank.
ÚLTIMOS EQUIPOS DE VLADIMIR YESID LÓPEZ
2025 – Sidi Ali – Unlock Team (CT)
2024 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)
2023 – Kung Cycling Team (Continental)
2022 – Sidi Ali – Unlock Team (Continental)
2021 – Sidi Ali – Kinetik Sports Pro Cycling Team (Continental)
2018 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)
2017 – Ningxia Sports Lottery – Livall Cycling Team (Continental)
2016 – Ningxia Sports Lottery – Focus Cycling Team (Continental)
2015 – China Continental Team of Gansu Bank (Continental)
2014 – Tusnad Cycling Team (Continental)
2013 – Team UKYO (Continental)