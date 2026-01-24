La británica Francesca Hall conquista el Grand Prix San Salvador 2026 con Paula Patiño en el top 10

El Grand Prix San Salvador quedó en manos de la europea Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), quien fue la más fuerte en el ascenso final para quedarse con el primer lugar tras recorrer los 74,9 kilómetros de la exigente ruta entre San Marcos y la Puerta del Diablo.

La británica de 30 años registró un tiempo de 2 horas y 53 minutos, para cubrir el trayecto montañoso que tuvo una subida súper exigente de más de 20 kilómetros con una pendiente media de 7,1%, que exprimió al máximo a las 95 pedalistas que tomaron la salida.

El podio de la carrera salvadoreña lo completaron la ucraniana Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la italiana Irene Cagnazzo (Vini Fantini – BePink) 2° y 3°, respectivamente. La mejor colombiana fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el 8° puesto a 1:14 de la ganadora.

La próxima competencia en territorio salvadoreño será esta domingo con en el Grand Prix El Salvador, otra carrera de un día de 76 kilómetros, que se llevará a cabo en el distrito de Santa Elena.

Resultados Grand Prix San Salvador (1.1)

San Marcos – Puerta del Diablo (74,9 km)