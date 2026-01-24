Ruta
La británica Francesca Hall conquista el Grand Prix San Salvador 2026 con Paula Patiño en el top 10
El Grand Prix San Salvador quedó en manos de la europea Francesca Hall (Roland Cogeas Cycling Team), quien fue la más fuerte en el ascenso final para quedarse con el primer lugar tras recorrer los 74,9 kilómetros de la exigente ruta entre San Marcos y la Puerta del Diablo.
La británica de 30 años registró un tiempo de 2 horas y 53 minutos, para cubrir el trayecto montañoso que tuvo una subida súper exigente de más de 20 kilómetros con una pendiente media de 7,1%, que exprimió al máximo a las 95 pedalistas que tomaron la salida.
El podio de la carrera salvadoreña lo completaron la ucraniana Yuliia Biriukova (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) y la italiana Irene Cagnazzo (Vini Fantini – BePink) 2° y 3°, respectivamente. La mejor colombiana fue Paula Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi) en el 8° puesto a 1:14 de la ganadora.
La próxima competencia en territorio salvadoreño será esta domingo con en el Grand Prix El Salvador, otra carrera de un día de 76 kilómetros, que se llevará a cabo en el distrito de Santa Elena.
Resultados Grand Prix San Salvador (1.1)
San Marcos – Puerta del Diablo (74,9 km)
|1
|Francesca Hall
|Roland Cogeas Cycling Team
|2:14:15
|2
|Yuliia Biriukova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:18
|3
|Irene Cagnazzo
|Vini Fantini – BePink
|,,
|4
|Yanina Kuskova
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|0:43
|5
|Ainara Albert
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:46
|6
|Giorgia Vettorello
|Roland Cogeas Cycling Team
|0:50
|7
|Ekaterina Kovalchuk
|Roland Cogeas Cycling Team
|1:14
|8
|Paula Patiño
|Laboral Kutxa – Fundación Euskadi
|,,
|9
|Anastasiya Samsonova
|Roland Cogeas Cycling Team
|,,
|10
|Sara Roel
|Azteca Cycling Team
|,,
Ruta
Michael Matthews consigue su segundo triunfo en el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica
Luego de la Clásica de Camp Morvedre, las carreras en la región valenciana continuaron con el Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica, que terminó con victoria para el australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), luego de recorrer 171,7 kilómetros.
El podio de la carrera española de un día lo completaron el español Pau Miquel (Bahrain – Victorious), quien terminó segundo y el eslovaco Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets), que se subió al tercer cajón.
En cuanto a los tres colombianos en competencia, Nairo Quintana (Movistar Team) fue el mejor de los nuestros en el puesto 41°, luego le siguió Edward Cruz (Bardiani CSF 7 Saber) en la casilla 85°, mientras que Martín Santiago Herreño (Bardiani CSF 7 Saber) finalizó en la posición 131° a más de 10 minutos del ganador.
La fuga del día la animaron el neerlandés Enzo Leijnse (Anicolor / Campicarn), el húngaro Márton Dina (MBH Bank CSB Telecom Fort), los belgas Jasper Schoofs (Soudal Quick-Step Devo Team) y Kenny Molly (Van Rysel Roubaix) y los españoles Carlos García Pierna (Burgos Burpellet BH) y Mikel Bizkarra (Euskaltel – Euskadi), pero sobre el final todos fueron neutralizados por el grupo de favoritos.
Las competencias de la región valenciana finalizarán este domingo con la Clásica Comunidad Valenciana 1969 (UCI 1.1), que contará con la participación del boyacense Nairo Quintana (Movistar Team).
Resultados Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica (1.1)
Castellón – Onda (171,7 km)
|1
|Michael Matthews
|Team Jayco AlUla
|4:03:47
|2
|Pau Miquel
|Bahrain – Victorious
|,,
|3
|Lukáš Kubiš
|Unibet Rose Rockets
|,,
|4
|Barrenetxea Jon
|Movistar Team
|,,
|5
|Berasategi Xabier
|Euskaltel – Euskadi
|0:03
|6
|Vendrame Andrea
|Team Jayco AlUla
|,,
|7
|Cavia Daniel
|Burgos Burpellet BH
|,,
|8
|Morgado António
|UAE Team Emirates – XRG
|0:05
|9
|Álvarez Héctor
|Selección de España
|,,
|10
|Martín Gotzon
|Euskaltel – Euskadi
|0:07
|41
|Nairo Quintana
|Movistar Team
|0:32
|85
|Edward Cruz
|Bardiani CSF 7 Saber
|4:30
|131
|Martín Santiago Herreño
|Bardiani CSF 7 Saber
|10:44
Últimos Ganadores del Gran Premio Castellón – Ruta de la Cerámica
2024 – 🥇 El australiano Michael Matthews
2025 – 🥇 El portugués Antonio Morgado
2026 – 🥇 El australiano Michael Matthews
Ruta
Tour de Sharjah: Cristián David Pita se mete al top 15 de la general con dominio de Rein Taaramäe
La segunda etapa del Tour de Sharjah, que arrancó con un suramericano, vivió su segunda etapa en el golfo Pérsico con 129,6 kilómetros de recorrido, que tuvo como ganador al estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team).
Transcurridos dos días de competencia, el pedalista ecuatoriano Cristián David Pita (Roojai Insurance Winspace) se metió al top 15 de la general tras ocupar la casilla 33° en la segunda jornada, mientras que su compatriota Mateo Ramírez (UAE Team Emirates Gen Z) no tomó la salida.
Con relación a la clasificación general, el belga Jens Reynders (Qatar Pro Team) perdió el liderato de la carrera a manos del estonio Rein Taaramäe (Kinan Racing Team), que supera por 58 segundos al polaco Marcin Budziński (MBH Bank CSB Telecom Fort).
La carrera del Oriente Medio, que no cuenta con participación colombiana, continuará este domingo con la tercera etapa, una contrarreloj individual corta de 9,8 kilómetros de recorrido por los alrededores de Sharjah Fort.
Tour of Sharjah (2.2)
Resultados Etapa 2 | Sharjah Souq Al Jubail – Kalba Souq Al Jubail (129,6 km)
|1
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|2:44:50
|2
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|,,
|4
|Red Walters
|Abu Dhabi Cycling Club
|2:32
|5
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|,,
|6
|Roman Maikin
|Qatar Pro Team
|,,
|7
|Đorđe Đurić
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|8
|Abdulla Jasim Al-Ali
|UAE Team Emirates Gen Z
|,,
|9
|Matteo Fabbro
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|10
|Rashid Mohammad
|United Arab Emirates
|,,
|33
|Cristián David Pita *Ecuador
|Roojai Insurance Winspace
|,,
Clasificación General Individual
|1
|Rein Taaramäe
|Kinan Racing Team
|5:34:48
|2
|Marcin Budziński
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:58
|3
|Adne van Engelen
|Terengganu Cycling Team
|1:04
|4
|Athit Poulard
|Roojai Insurance Winspace
|2:35
|5
|Nassim Saidi
|Dubai Police Cycling Team
|2:36
|6
|Soulayman Minoual
|Khorfakkan Club Cycling Team
|2:39
|7
|Đorđe Đurić
|Solution Tech NIPPO Rali
|,,
|8
|Ahmed Naser
|Bahrain
|,,
|9
|Osama Bashir Sibahi
|Abu Dhabi Cycling Club
|2:40
|10
|Raman Tsishkou
|Li Ning Star
|2:41
|11
|Rashid Mohammad
|United Arab Emirates
|,,
|12
|Driss El Alouani
|Sharjah Sports Club
|2:42
|13
|Vadim Pronskiy
|Terengganu Cycling Team
|,,
|14
|Cristián David Pita *Ecuador
|Roojai Insurance Winspace
|2:42
|15
|Nejc Komac
|Factor Racing
|,,
Ruta
Ciclo-Retro: momentos memorables del ciclismo femenino colombiano que perdurarán en la historia
El ciclismo femenino colombiano sigue mostrando progresos enormes por fuera del país y una muestra de ello es lo hecho por Paula Patiño, quien se consagró campeona del Tour El Salvador, en una carrera del calendario internacional UCI Women Éite.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico quiso recordar algunos momentos que perdurarán por siempre en la historia y en la retina de los aficionados al deporte de las bielas, que marcarán sin duda las páginas doradas de las pedalistas nacionales a nivel internacional.
2020 – Daniela Atehortúa (Colnago CM Team)
En febrero de 2020 Daniela Atehortúa, logró el título de campeona sub-23 del Tour de Dubái. Con una brillante actuación la pedalista antioqueña ocupó la segunda casilla en la etapa reina, fue cuarta en la clasificación general y mejor joven de la prueba.
2020 – Laura Toconás (Colnago CM Team)
Luego, en septiembre de 2020, Laura Toconas logró el primer triunfó del ciclismo colombiano femenino en una carrera del UCI Europa Tour en el Grand Prix Develi de Turquía. La corredora huilense se llevó una espectacular victoria en un escenario de alta montaña tras recorrer 110 kilómetros.
2022 – Tatiana Ducuara (Colombia Tierra de Atletas GW Shimano)
El 20 de mayo de 2022 Tatiana Ducuara se convirtió en la primera ciclista colombiana en toda la historia en liderar una carrera World Tour. La huilense cruzó la línea de meta en la sexta posición de la segunda etapa y consiguió vestirse con la camiseta morada de líder en la Vuelta a Burgos Femenina arrebatándole sorpresivamente el liderato a la belga Lotte Kopecky (Team SD Worx) por seis segundos.
2022 – Paula Andrea Patiño (Movistar Team)
El12 de septiembre de 2022, la corredora antioqueña del Movistar Team, Paula Patiño, terminó 3ª en la general del Tour de l’Ardeche 2022, en el primer podio internacional para una colombiana en una carrera UCI de una semana. La ciclista alemana Antonia Niedermaier (Canyon//SRAM Generation) finalizó 1° y la pedalista neerlandesa Loes Adegeest (IBCT) concluyó 2°.
2023 – Jessenia Meneses (Colombia Pacto Por El Deporte-GW Shimano)
El 4 de junio de 2023 Jessenia Meneses se consagró campeona de la montaña en la Vuelta Ciclista Andalucía Femenina 2023. La pedalista colombiana estuvo muy atenta en la última jornada y puntuó en el único puerto montañoso categorizado del día para defender la camiseta roja. Al final, la escaladora antioqueña contabilizó 22 puntos, 5 unidades más que la noruega Katrine Aalerud (Movistar Team).
2026 – Paula Andrea Patiño (Laboral Kutxa – Fundación Euskadi)
Y por último, el 21 de enero de 2026 la pedalista antioqueña Paula Patiño hizo historia tras coronarse campeona del Tour El Salvador, una carrera del calendario internacional UCI. Además, sumó a su palmarés deportivo el título más importante de su carrera profesional y del ciclismo femenino colombiano en toda la historia. La corredora paisa de 28 años demostró ser la más regular a lo largo de los cinco días de competencia que se vivieron en territorio centroamericano, tras un prólogo y cuatro etapas en línea.