Ruta
Ciclo-Retro: los ocho podios colombianos en la Vuelta a Asturias con cuatro títulos
La Vuelta a Asturias se disputa desde el año 1925 y es una de las carreras más antiguas del ciclismo español. En algunas ediciones fue decisiva la subida al Alto del Acebo, en el que varios colombianos lograron la victoria.
A continuación, la Revista Mundo Ciclístico recuerda todos los podios de los escarabajos y los cuatro títulos en la prestigiosa ronda asturiana conocida como actualmente como la Vuelta a Asturias ‘Julio Álvarez Mendo‘.
2026 🥇NAIRO QUINTANA (MOVISTAR TEAM) Y 🥉DIEGO PESCADOR (MOVISTAR TEAM)
2022 🥇 IVÁN RAMIRO SOSA (MOVISTAR TEAM)
2021 🥇 NAIRO QUINTANA (ARKÉA SAMSIC)
2017 🥇 NAIRO QUINTANA (MOVISTAR)
2010 🥈 FABIO DUARTE (CAFÉ DE COLOMBIA -COLOMBIA ES PASIÓN)
2004 🥈 FÉLIX CÁRDENAS (CAFÉS BAQUE)
2003 🥉 HERNÁN BUENAHORA (05 ORBITEL)
Ruta
Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta
Se disputó la última jornada de la ruta en los Campeonatos Nacionales para las categorías menores con las pruebas de fondo. Un recorrido de 64,5 kilómetros definió a los nuevos campeones prejuveniles: la bogotana Sara Arias y el boyacense Sebastián Gómez.
Las primeras en salir a escena fueron las damas. Sara Arias, de Bogotá, se colgó la medalla de oro. El podio lo completaron Sofía Alfonso (Caldas) y Lousiana Valencia (Valle).
Después les llegó el turno a los varones, en donde Sebastián Gómez (Boyacá), que había logrado la medalla de plata en la contrarreloj individual, se quedó con la presea dorada. Darwin Pantoja (Nariño) se quedó con la plata y Edwar Ramírez (Cundinamarca) se llevó el bronce.
Gómez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en la categoría prejuvenil, tras sumar para su delegación tres oros en las pruebas de pista, y un oro y una plata en las pruebas de ruta.
Podio Ruta Damas Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sara Arias (Bogotá) 2:00:12
🥈 Sofía Alfonso (Caldas) 2:00:33 (+21 seg.)
🥉 Lousiana Valencia (Valle) 2:00:51 (+39 seg.)
Podio Ruta Varones Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sebastián Gómez (Boyacá) 1:42:12
🥈 Darwin Pantoja (Nariño) m.t.
🥉 Edwar Ramírez (Cundinamarca) m.t.
Ruta
Orgullo Paisa dispone lo mejor de su nómina para afrontar la Vuelta Bantrab en Guatemala
El equipo Orgullo Paisa continúa su proyección internacional y en esta oportunidad dirá presente en la quinta edición de la Vuelta Bantrab, que se disputará en Guatemala del 29 de abril al 3 de mayo de 2026.
El equipo de los antioqueños viajará este lunes 27 de abril rumbo a territorio centroamericano con una nómina competitiva conformada por: Yeison Reyes, Kevin Castillo, Alejandro Osorio, David Santiago Gómez, Bernardo Suaza y Juan Felipe Osorio, bajo la dirección técnica de Juan Pablo Suárez.
“Vamos con un equipo bastante competitivo encabezado por Yeison Reyes y Kevin Castillo. Esperamos hacer un gran papel, estamos muy motivados y queremos estar en los primeros lugar y traerle una alegría a Antioquia”, indicó Suarez.
La competencia contará con cinco exigentes etapas para un total de más de 660 kilómetros de recorrido, combinando jornadas de alta montaña y circuitos que exigirán lo mejor de cada corredor.
La jornada inicial recorrera 161 kilómetros entre Amatitlán, Escuintla, Santa Lucía Cotzumalguapa, San Bernardino y final en Retalhuleu. La segunda etapa tendrá un trazado de 119,3 kilómetros entre San Felipe, Coatepeque, Catarina y San Rafael, con final en el pie de la Cuesta.
El tercer capítulo será un circuito de 132 kilómetros en la Autopista Los Altos, en Quetzaltenango, mientras que la cuarta etapa recorrerá 152,5 kilómetros entre El Migrante, Salcajá, Alaska, Los Encuentros, Tecpán y Patzicía, siendo una de las jornadas más exigentes del evento.
La carrera chapina cerrará con un circuito de 100 kilómetros en la Ciudad de Guatemala, en el sector de Bantrab Reforma – Plaza Costa Rica, donde se definirá la clasificación general.
La participación en esta competencia internacional representa una nueva oportunidad para que el Orgullo Paisa continúe consolidando su proceso deportivo, enfrentando rivales de alto nivel y dejando en alto el nombre de Antioquia y de Colombia.
*Con Información Prensa Orgullo Paisa
Ruta
El equipo GW Erco Sportfitnes emprende viaje para afrontar el Tour de Gila 2026
El GW Erco Sportfitness emprende viaje este lunes hacia territorio norteamericano para afrontar el Tour de Gila 2026, una de las competencias por etapas más exigentes del calendario internacional, que se disputará del 29 de abril al 3 de mayo en los imponentes paisajes de Nuevo México. Desde el inicio de la semana, los corredores se encuentran concentrados en Bogotá, afinando detalles y completando su preparación de cara a este importante reto.
La nómina estará conformada por Johan Colón, Brandon Vega, Robinson López Rivera, Santiago Garzón, Felipe Bravo, Juan Carlos López y Camilo Gómez, corredores llamados a responder en un recorrido que combina alta montaña, potencia y lectura de carrera.
La escuadra llega con antecedentes importantes en esta competencia, tras haber conquistado una victoria de etapa en la edición anterior. Además, Robinson López dejó huella al consagrarse campeón de la montaña y ubicarse dentro del top 5 de la clasificación general, resultados que elevan las expectativas del equipo para este año.
Desde su creación en 1987, el Tour de Gila se ha consolidado como una de las pruebas por etapas más respetadas de Estados Unidos, formando parte del calendario UCI America Tour. Disputada en los exigentes terrenos de Nuevo México, la carrera se caracteriza por su altimetría acumulada, ascensos prolongados y tramos técnicos que ponen a prueba la resistencia del lote.
La edición 2026 contará con un recorrido variado que incluye una contrarreloj individual, etapas de alta montaña como la llegada a Mogollon con rampas que alcanzan hasta el 19%, un criterium técnico en el centro de Silver City y la siempre decisiva etapa reina, el “Gila Monster”, donde suele definirse la clasificación general.
Cada jornada exigirá lectura de carrera, control del ritmo y un trabajo colectivo preciso para responder a las condiciones del terreno y a la intensidad de la competencia.
Con el viaje en marcha, el equipo afrontará cinco días de alta exigencia, donde cada etapa será una historia por disputar.
*Con Información Prensa GW Erco Sportfitness