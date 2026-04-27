Aluvión de noticias en torno al Giro de Italia 2026; dos ilustres se bajan de la primera grande de la temporada

Con el Giro de Italia cada vez más cerca las noticias en torno, a la primera grande de la temporada se intensifican. A las bajas ya confirmadas del español Mikel Landa y el portugués João Almeida, ahora se suma la posible ausencia del ecuatoriano Richard Carapaz, subcampeón el año pasado. El pedalista suramericano está en duda debido a que su preparación no ha sido la adecuada, ya que no corre hace más de un mes, cuando terminó 10° en la Vuelta a Cataluña.

Primero se confirmó la baja de uno de los grandes favoritos al podio, el corredor luso del UAE João Almeida, que finalmente no tomará la partida el próximo viernes 8 de mayo en la ciudad búlgara de Nesebar, desde donde arrancará la 109ª edición de la ronda italiana.

La información fue confirmada por el propio ciclista en su cuenta de Instagram. “Desafortunadamente, no estaré en el Giro. La enfermedad de los últimos meses ha afectado mucho mi preparación y ha hecho que no esté listo a tiempo, lo cual es una pena ya que es una carrera que amo mucho”.



Mikel Landa no correrá el Giro de Italia 2026. (Foto Soudal Quick-Step © Wout Beel)

Apenas unas horas después de confirmarse la ausencia del luso, se anunciaba que otro ilustre del pelotón no corría la ronda italiana. Se trata del español Mikel Landa, quien sufrió una pequeña fractura en la pelvis, que no detectada en un primer momento, a consecuencia de su caída en la segunda etapa de la Itzulia, según comunicó el Soudal Quick-Step.

“Estoy decepcionado, ya que me había esforzado mucho para recuperarme de un invierno difícil y empezaba a sentirme bien de nuevo en la Itzulia. Sentía algunas molestias, pero el tipo de fractura dificultó su identificación al principio. Ahora la prioridad es recuperarme”, dijo Landa, quien se someterá a un periodo de descanso y recuperación.