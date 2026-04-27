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Aluvión de noticias en torno al Giro de Italia 2026; dos ilustres se bajan de la primera grande de la temporada
Con el Giro de Italia cada vez más cerca las noticias en torno, a la primera grande de la temporada se intensifican. A las bajas ya confirmadas del español Mikel Landa y el portugués João Almeida, ahora se suma la posible ausencia del ecuatoriano Richard Carapaz, subcampeón el año pasado. El pedalista suramericano está en duda debido a que su preparación no ha sido la adecuada, ya que no corre hace más de un mes, cuando terminó 10° en la Vuelta a Cataluña.
Primero se confirmó la baja de uno de los grandes favoritos al podio, el corredor luso del UAE João Almeida, que finalmente no tomará la partida el próximo viernes 8 de mayo en la ciudad búlgara de Nesebar, desde donde arrancará la 109ª edición de la ronda italiana.
La información fue confirmada por el propio ciclista en su cuenta de Instagram. “Desafortunadamente, no estaré en el Giro. La enfermedad de los últimos meses ha afectado mucho mi preparación y ha hecho que no esté listo a tiempo, lo cual es una pena ya que es una carrera que amo mucho”.
Apenas unas horas después de confirmarse la ausencia del luso, se anunciaba que otro ilustre del pelotón no corría la ronda italiana. Se trata del español Mikel Landa, quien sufrió una pequeña fractura en la pelvis, que no detectada en un primer momento, a consecuencia de su caída en la segunda etapa de la Itzulia, según comunicó el Soudal Quick-Step.
“Estoy decepcionado, ya que me había esforzado mucho para recuperarme de un invierno difícil y empezaba a sentirme bien de nuevo en la Itzulia. Sentía algunas molestias, pero el tipo de fractura dificultó su identificación al principio. Ahora la prioridad es recuperarme”, dijo Landa, quien se someterá a un periodo de descanso y recuperación.
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Tour de Romandía: tres escarabajos afrontarán el último examen antes del Giro de Italia
Tres pedalistas colombianos serán de la partida este martes en la 79ª edición del Tour de Romandía en Suiza, prueba que servirá como último examen antes del Giro de Italia 2026, con la disputa de un prólogo y cinco etapas montañosas.
La lista de los nacionales la conforman el boyacense Nairo Quintana (Movistar Team), inscrito a última hora, el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) y el cundinamarqués Daniel Felipe Martínez (Red Bull – BORA – hansgrohe).
Colombia tiene gratos recuerdos de esta prestigiosa carrera suiza, con tres podios, dos títulos con Santiago Botero (2005) y Nairo Quintana (2016), mientras que Egan Bernal fue segundo en 2018.
La ronda helvética tendrá seis jornadas, la primera en modo prólogo en la ciudad de Villars-sur-Glâne. La edición de este año contará con un recorrido de 851,3 kilómetros con un desnivel acumulado de más de 14.000 metros.
La superestrella eslovena Tadej Pogacar (UAE Team Emirates – XRG) llega como gran favorito a su debut en una carrera que en el pasado ganó su compatriota Primoz Roglic (2018, 2019), que también estará en la línea de salida.
Tres colombianos, en el podio del Tour de Romandía
Santiago Botero en 2005 y Nairo Quintana en 2016, escribieron su nombre en el libro de grandes campeones de esta prueba en la que Colombia cuenta con notables antecedentes y prestigio, propios de un país potencia, que subió por última ocasión al segundo escalón del podio en 2018.
Recorrido Tour de Romandía
28 de abril | Villars-sur-Glâne – Villars-sur-Glâne *Prólogo (3,2 km)
29 de abril | Martigny – Martigny (171,2 km)
30 de abril | Rue – Vucherens (173,1 km)
1 de mayo | Orbe – Orbe (176,6 km)
2 de mayo | Broc – Charmey (149,6 km)
3 de mayo | Lucens – Leysin (178,2 km)
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¡Cero y van dos! Tom Crabbe vuelve a ganar en el Tour de Turquía con César Macias 3° y Fernando Gaviria 12°
En otro final para velocistas, Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) continuó con su racha ganadora y salió victorioso en la segunda etapa del Tour de Turquía 2026 al imponerse en el embalaje, tras recorrer 152,8 kilómetros entre Aydın y Marmaris.
El corredor belga, que alcanzó se segundo triunfo en la carrera, superó esta vez en el sprint a su compatriota Sente Sentjens (Alpecin-Premier Tech) y al mexicano César Macías (Burgos Burpellet BH), quienes entraron 2° y 3°, respectivamente.
En cuanto a los colombianos, los tres se reportaron en el lote con el mismo tiempo del ganador, siendo el sprinter antioqueño Fernando Gaviria (Caja Rural – Seguros RGA) el mejor de los nuestros, en el puesto 12°.
Con relación a la clasificación general, el belga Tom Crabbe (Team Flanders – Baloise) amplió las diferencias con todos sus rivales gracias a las bonificaciones de tiempo otorgadas en la llegada.
La ronda turca vivirá este martes la tercera etapa, de las ocho pactadas, una jornada montañosa de 132,7 kilómetros entre Marmaris y Kıran, que incluye dos puertos categorizados y un final en alto de 9 km al 9,7 por ciento de desnivel.
Presidential Cycling Tour of Turkiye (2.Pro)
Resultados Etapa 2 | Aydın – Marmaris (152,8 km)
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders-Baloise
|3:35:32
|2
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|m.t.
|3
|César Macias
|Burgos Burpellet BH
|m.t.
|4
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|m.t.
|5
|Stanislaw Aniolkowski
|Cofidis
|m.t.
|6
|Dominik Neuman
|ATT Investments
|m.t.
|7
|Lorenzo Conforti
|Bardiani-CSF 7 Saber
|m.t.
|8
|Stefano Oldani
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|9
|Jelle Vermoote
|Tarteletto-Isorex
|m.t.
|10
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
|11
|Mewael Girmay
|Istanbul Team
|m.t.
|12
|Fernando Gaviria
|Caja Rural-Seguros RGA
|m.t.
|13
|Tommaso Nencini
|Solution Tech-NIPPO-Rali
|m.t.
|35
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|m.t.
|99
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|m.t.
Clasificación General Individual
|1
|Tom Crabbe
|Team Flanders – Baloise
|6:59:09
|2
|Sente Sentjens
|Alpecin-Premier Tech
|0:14
|3
|Davide Persico
|MBH Bank CSB Telecom Fort
|0:16
|4
|César Macías
|Burgos Burpellet BH
|,,
|5
|Fernando Gaviria
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:20
|6
|Stanisław Aniołkowski
|Cofidis
|0:20
|7
|Stefano Oldani
|Caja Rural – Seguros RGA
|0:20
|8
|Marc Brustenga
|Equipo Kern Pharma
|0:20
|9
|Scott McGill
|Modern Adventure Pro Cycling
|0:20
|10
|Davide Ballerini
|XDS Astana Team
|0:20
|29
|Juan Guillermo Martínez
|Team Picnic PostNL
|0:20
|97
|Iván Ramiro Sosa
|Equipo Kern Pharma
|0:20
Ruta
Sebastián Gómez y Sara Arias, nuevos campeones nacionales prejuveniles de ruta
Se disputó la última jornada de la ruta en los Campeonatos Nacionales para las categorías menores con las pruebas de fondo. Un recorrido de 64,5 kilómetros definió a los nuevos campeones prejuveniles: la bogotana Sara Arias y el boyacense Sebastián Gómez.
Las primeras en salir a escena fueron las damas. Sara Arias, de Bogotá, se colgó la medalla de oro. El podio lo completaron Sofía Alfonso (Caldas) y Lousiana Valencia (Valle).
Después les llegó el turno a los varones, en donde Sebastián Gómez (Boyacá), que había logrado la medalla de plata en la contrarreloj individual, se quedó con la presea dorada. Darwin Pantoja (Nariño) se quedó con la plata y Edwar Ramírez (Cundinamarca) se llevó el bronce.
Gómez fue una de las grandes figuras del Campeonato Nacional en la categoría prejuvenil, tras sumar para su delegación tres oros en las pruebas de pista, y un oro y una plata en las pruebas de ruta.
Podio Ruta Damas Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sara Arias (Bogotá) 2:00:12
🥈 Sofía Alfonso (Caldas) 2:00:33 (+21 seg.)
🥉 Lousiana Valencia (Valle) 2:00:51 (+39 seg.)
Podio Ruta Varones Prejuvenil (64,5 km)
🏆 Sebastián Gómez (Boyacá) 1:42:12
🥈 Darwin Pantoja (Nariño) m.t.
🥉 Edwar Ramírez (Cundinamarca) m.t.