Tour de Francia: Egan Bernal arranca la segunda semana entre los diez mejores

La segunda semana del Tour de Francia 2026 arranca con una clasificación general dominada por el esloveno Tadej Pogacar. El jefe de filas del UAE Team Emirates – XRG, líder sólido de la ronda francesa, cuenta con una ventaja cómoda, que supera los dos minutos, sobre su máximo rival, el danés Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike).

A excepción de Pogacar, las diferencias entre el resto contendientes al podio son cortas, ya que hay ocho corredores a menos de dos minutos cuando quedan dos semanas de competencia. Sin duda, una carrera muy interesante para lo que viene.

Tras los primeros nueve días de competencia, el mejor colombiano es Egan Bernal (Netcompany Ineos), cerrando el top 10 a 9:12 del líder. Al zipaquireño le siguen el huilense Harold Tejada (XDS Astana Team) en la casilla 26°, mientras que el antioqueño Sergio Higuita (XDS Astana Team) se clasifica en el puesto 40°, el boyacense Einer Rubio (Movistar Team) 48° y el paisa Fernando Gaviria (Caja Rural-Seguros RGA) 166°.

A continuación, la Revista Mundo Ciclístico les presenta la clasificación general de la Grande Bouclé, la segunda grande de la temporada, luego de la primera semana.

Clasificación General Individual