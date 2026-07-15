Tour de Martinica 2026: Rafael Pineda terminó en el 8° puesto

Luego de nueve etapas en línea y dos jornadas al cronómetro en territorio caribeño, el pedalista boyacense Rafael Pineda (Team Pédale Pilotine-Blue Car) finalizó en el 8° puesto en la edición 45 del Tour de Martinica 2026.

El podio de la carrera, que hace parte del calendario francés, lo conformaron el suizo Nils Brun (UC Haguenau), como gran campeón, el segundo puesto lo ocupó el francés Anthony Pérez (Team Pédale Pilotine-Blue Car) y en el tercer lugar se clasificó el guadalupeño Damien Urcel.

En cuanto al resto de los colombianos, Iván Arturo Ojeda (CC Vauclinois) finalizó en la casilla 12°, Marlon Garzón (Team Pédale Pilotine-Blue Car) se clasificó en la posición 28° y David Alejandro Camargo (CC Vauclinois) terminó en el puesto 33°.

En lo referente a la última etapa esta quedó en manos del alemán Constantin Frie (Bike Aid Südliche Weinstrasse Team), quien llegó escapado a la línea de meta, luego de recorrer 139 kilómetros entre Riviere-Pilote y Ducos.

Clasificación General Final